Musk má problém v Asii. Malajsie chystá žalobu na síť X
Malajsie chystá právní kroky proti sociální síti X vlastněné Elonem Muskem. Úřady firmu viní z toho, že nezajistila dostatečnou ochranu uživatelů v této asijské zemi. Oznámení přichází jen několik dní poté, co Malajsie zakázala používání nástroje umělé inteligence Grok kvůli šíření sexuálního obsahu. Stejný krok již provedla i Indonésie.
Malajsijská komise pro komunikace a multimédia (MCMC) uvedla, že v nejbližší době zahájí právní řízení proti společnosti X Corp. i proti firmě xAI LLC, která stojí za vývojem nástroje Grok. Postup koordinuje s malajsijským ministerstvem komunikací.
Podle regulačního úřadu se chystané kroky týkají selhání společností při zajištění bezpečnosti uživatelů v souvislosti s používáním umělé inteligence Grok. Úřad to uvedl v úterním prohlášení.
Indonésie dočasně zablokovala přístup k systému umělé inteligence Grok poté, co úřady zahájily vyšetřování jeho využívání k vytváření sexuálního obsahu. S odvoláním na oficiální vyjádření indonéské vlády o tom informovala agentura Bloomberg.
Indonésie zasahuje proti AI. Země stopla Muskův Grok kvůli deepfake obsahu
Opatření znamená další zpřísnění postupu malajsijské vlády vůči sociální síti X. Kabinet dlouhodobě deklaruje snahu chránit obyvatele před škodlivým obsahem na internetu. Malajsie se v neděli připojila k Indonésii a omezila přístup ke Groku s odkazem na opakované zneužívání tohoto nástroje k vytváření obscénního, sexuálně explicitního, hrubě urážlivého a bez souhlasu manipulovaného obsahu, včetně materiálů zobrazujících ženy a nezletilé.
Společnost X na žádost agentury Bloomberg o komentář bezprostředně nereagovala. Na e-mail zaslaný firmě xAI přišla stručná odpověď: „Tradiční média lžou.“
