Indonésie zasahuje proti AI. Země stopla Muskův Grok kvůli deepfake obsahu
Indonésie dočasně zablokovala přístup k systému umělé inteligence Grok poté, co úřady zahájily vyšetřování jeho využívání k vytváření sexuálního obsahu. S odvoláním na oficiální vyjádření indonéské vlády o tom informovala agentura Bloomberg.
Ministerstvo komunikací a digitálních záležitostí oznámilo, že zákaz má chránit ženy, děti a širší veřejnost před rizikem falešného pornografického obsahu generovaného pomocí umělé inteligence. Úřad zároveň vyzval sociální síť X, na níž je Grok integrován, aby k celé záležitosti neprodleně poskytla vysvětlení.
„Vláda považuje tyto nekonsenzuální sexuální praktiky za závažné porušení lidských práv, lidské důstojnosti a národní bezpečnosti v digitálním prostoru,“ uvedla ministryně komunikací a digitálních záležitostí Meutya Hafidová.
Omezení funkcí
Krok Indonésie přichází krátce poté, co společnost xAI miliardáře Elona Muska, která nástroj Grok vlastní, v pátek omezila funkci generování obrázků pro většinu uživatelů sociální sítě X. Opatření následovalo po vlně kritiky kvůli tomu, že nástroj dokázal vytvářet nahé snímky žen a dětí. Nově mohou obrázky generovat a upravovat pouze uživatelé s placeným předplatným. Tyto funkce byly původně dostupné zdarma s denním limitem.
Samostatná aplikace Grok, která funguje odděleně od sociální sítě X, však podle dostupných informací nadále umožňuje generování obrázků i bez předplatného.
Grok se k indonéskému zákazu vyjádřil příspěvkem na síti X, v němž se uživatelům omluvil za komplikace a uvedl, že pracuje na nápravě situace.
