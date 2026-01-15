Asie se odvrací od Muskova Groku. Chatbota stopla další země
Filipíny pozastaví přístup k chatbotu Grok na síti X amerického miliardáře Elona Muska, píše agentura AFP. Svůj krok odůvodnily filipínské úřady tím, že Grok generuje a upravuje fotografie skutečných lidí v odhalujícím oblečení. Rozhodnutí padlo několik hodin poté, co vedení X oznámilo, že tuto funkci chatbotu znemožní v zemích, kde je to nelegální. Filipíny jsou největší katolickou zemí v Asii.
„Počítáme s tím, že Grok bude od dnešního večera zablokován na celém území Filipín,“ sdělil AFP vedoucí Centra pro koordinaci a vyšetřování kyberzločinů Renato Paraiso. Dnešní krok X o přijetí opatření, která omezí schopnost chatbotu generovat obrázky polonahých lidí, na tom podle něj nic nezmění. „Nesmíme činit rozhodnutí na základě prohlášení,“ vysvětlil.
Ve středu oznámily kalifornské úřady, že zahajují vyšetřování platformy v souvislosti s chatbotem. Grok totiž vytváří především sexualizované fotografie žen a dětí, což ve světě vyvolalo vlnu odporu.
Indonésie dočasně zablokovala přístup k systému umělé inteligence Grok poté, co úřady zahájily vyšetřování jeho využívání k vytváření sexuálního obsahu. S odvoláním na oficiální vyjádření indonéské vlády o tom informovala agentura Bloomberg.
Toxický obsah
„Musíme vyčistit prostor na internetu nyní, protože speciálně s příchodem umělé inteligence se tu objevuje hodně toxického obsahu,“ uvedl člen vlády Henry Aguda, který má na starost telekomunikace.
Převážně muslimská Indonésie se stala v sobotu prvním státem na světě, jenž úplně zablokoval přístup ke Groku. V úterý ji následovala Malajsie, která je také muslimskou zemí.
