Česko je v miliardářské formě. I díky Strnadovi konkuruje Německu a Británii
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Páteční úspěšný vstup zbrojovky Czechoslovak Group na burzu znamená, že Česko upevňuje své postavení evropské miliardářské mocnosti. V první sedmdesátce nejbohatších Evropanů dle agentury Bloomberg má Česko hned čtyři zástupce, takže více už jich mají jen Německo, Británie a Francie, tedy tři největší ekonomiky starého kontinentu.

Česko má v první evropské sedmdesátce stejně zástupců jako citelně bohatší ekonomiky Itálie či Švýcarsko. A má jich více než Španělsko, Nizozemsko, Rakousko, Norsko či Finsko.

Ze zemí bývalého východního bloku, které jsou nyní členy EU, představuje Česko jedinou zemi, která má v první sedmdesátce i v první stovce nejbohatších Evropanů své zástupce. Polsko, Slovensko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Rumunsko, Bulharsko, Estonsko, Lotyšsko ani Litva nemají v první stovce vesměs nikoho. A v první sedmdesátce nemají své zástupce třeba ani Irsko, ani Finsko. V první stovce se pak neumisťuje žádný Portugalec, Belgičan, ani Lucemburčan. 

Strnadova trefa

Zmíněný Strnad, většinový majitel a šéf Czechoslovak Group, se v pátek zařadil na 64. místo nejbohatších lidí světa podle průběžně aktualizovaného žebříčku agentury Bloomberg. Jeho jmění činí 759,2 miliard korun. Tvoří jej zejména právě jeho podíl v Czechoslovak Group, jenž tedy po vstupu na burzu „prošel průzkumem trhem“, který jej nyní oceňuje tak, že Strnadův majetek se oproti čtvrtku oficiálně – s burzovním štemplem – rozrostl o necelých 355 miliard korun.

Pro srovnání, druhý nejbohatší člověk v Česku, Renáta Kellnerová, vládnoucí skupině PPF, disponuje nyní podle Bloombergu majetkem 369,3 miliard korun. Strnad tedy v pátek zbohatl prakticky v rozsahu jejího celkového majetku. Takové masivní zbohatnutí „přes noc“ jej v samotné Evropě katapultuje na 12. příčkou v žebříčku nejzámožnějších.

Třetí nejbohatší mezi boháči do 40 let

Mezi světově nejbohatšími lidmi ve věku do 40 let je pak Strnad třetí. Bohatší jsou v dané věkové skupině pouze 39letý Lukas Walton z USA, vnuk zakladatele americké sítě řetězců Walmart, a rovněž jako Strnad 33letý Rakušan Mark Mateschitz, dědic 49procentního podílu v Red Bullu, světové jedničce mezi výrobci energetických nápojů.

Mimochodem, Strnad disponuje nebývalým jměním dokonce i vzhledem k dosavadnímu vývoji v Česku, tedy evropské miliardářské mocnosti. Ze svého majetku by mohl po celý rok 2026 platit všem penzistům v Česku jejich starobní důchody, a ještě by mu zhruba 20 miliard korun zbylo. To se v novodobé historii samostatného Česka ještě nestalo, aby jedna jediná osoba mohla hypoteticky „ze svého“ v daném roce pokrýt veškeré penze (výdaje na starobní důchod mají letos činit 739,6 miliardy korun, jak plyne z návrhu rozpočtu z pera bývalé vlády Petra Fialy).

Zvlášť pozoruhodné je to i proto, že se stárnutím populace výdaje na penze narůstají citelně nadinflačně, tudíž by mělo být z tohoto hlediska teoreticky stále obtížnější, aby je mohla ze svého majetku pokrýt jediná osoba.

Degustační menu v restauraci Reason na střeše Masaryčky patří k tomu nejambicióznějšímu, co dnes Praha nabízí. Šéfkuchař Jan Horák tu staví na technice, fermentaci a odvaze, díky nimž vzniká mimořádně hluboký a promyšlený gastronomický zážitek.

Degustační menu v restauraci Reason na střeše Masaryčky není přehlídkou efektů, ale promyšlenou cestou od suroviny k chuti. Šéfkuchař Jan Horák staví na technice, fermentaci, sezónnosti a hlubokém respektu k ingrediencím. Výsledkem je gastronomický zážitek, který se velmi blíží michelinské lize – a možná už v ní dávno je.

Přehled degustačního menu Šampaňské jako aperitiv. FrerejeanFrèresBlanc de Blancs otevírá čtyřhodinovou gastronomickou cestu 28 fotografií v galerii

Restaurace nabízí dvě varianty degustačního menu: šestichodové za 2 990 korun a vlajkové desetichodové menu za 4 490 korun. Právě delší varianta nejlépe vystihuje charakter kuchyně a míří na hosty, kteří si chtějí večeři skutečně užít v celé její šíři – bez spěchu a bez kompromisů.

Kuchyně, která má koncept

Reason nehraje na první dojem. Nesnaží se hosta ohromit luxusními surovinami ani teatrální prezentací. Vše stojí na myšlence, detailu a práci s chutí. Každý chod má svůj jasný důvod i místo v celku.

Desetichodové menu je koncipované jako plnohodnotný gastronomický rituál, který zabere přibližně čtyři hodiny. Je určeno opravdovým fajnšmekrům, kteří chtějí zažít gradaci i překvapení. Právě sem si Jan Horák dovolí zakomponovat nejodvážnější chody – například telecí čumáček nebo dezert kombinující čokoládu z hub se sýrem taleggio.

Když suroviny dávají smysl

Už sépie s lardem, zeleným jablkem a droždím ukazuje, kudy se Reason vydává: čistota, kontrast, ferment a precizní práce s kyselinou. Silným podpisem kuchyně jsou cavatelli ze starého chleba s marmite a bílým lanýžem, kde se z jednoduché suroviny stává plnohodnotný luxusní chod.

Stejně přesvědčivá je treska s čočkou, slávkami, českým kaviárem a verjusem nebo telecí hlava s těstovinou, pecorinem, ječmenem a uzenou šťávou, která patří k vrcholům menu. Dezerty drží stejný rukopis: méně cukru, více struktury a elegance.

Vinné i nealkoholické párování

Velkou devízou Reasonu je vinné párování, které restaurace záměrně nemá pevně vytištěné. Vína se pravidelně obměňují. Během naší návštěvy se na stole střídaly výrazné osobnosti napříč regiony – od rakouského Grüner Veltlineru, přes burgundský Saint-Véran, chablis, až po vyzrálé Bordeaux z roku 2010. Nechybělo ani šampaňské Frerejean Frères Blanc de Blancsjako aperitiv a koňak Coutanseaux Aîné XOv závěru.

Velmi příjemným překvapením je také nealkoholické párování, které stojí na fermentaci, kořenové zelenině, bylinách a zemitých tónech. Nejde o kompromis, ale o plnohodnotnou alternativu, která s jídlem komunikuje stejně sofistikovaně jako víno.

Verdikt

Formátem, technikou i ambicí hraje Reason stejnou ligu jakoFieldnebo La Degustation. Rozdíl je jediný – zatím chybí michelinská hvězda. Z pohledu kuchyně, servisu i celkového konceptu je však velmi blízko.

Reason patří k nejambicióznějším gastronomickým projektům současné Prahy. Nabízí kuchyni, která je hluboká, promyšlená a technicky brilantní. Není to fine dining pro efekty a Instagram, ale pro hosty, kteří chtějí chápat, co jedí – a proč.

Biohacking: když nervy, metabolismus a spánek začnou mluvit spolu

Zdraví, wellness, biohacking
iStock
Alžběta Shejbalová
Alžběta Shejbalová

Rok 2026 v oblasti wellness a biohackingu charakterizuje posun od izolovaných zásahů k systematické práci s regulačními systémy lidského organismu. Místo orientace na jednotlivé techniky, doplňky stravy či krátkodobé optimalizační protokoly se do popředí dostává integrovaný přístup, který propojuje nervovou regulaci, metabolickou stabilitu, biologické rytmy a dlouhodobě udržitelné návyky.

Jedním ze základních pilířů tohoto vývoje je čím dál větší personalizace. Plošná doporučení jsou postupně nahrazována přístupy, které vycházejí z individuální variability nejen ohledně věku, pohlaví a životního stylu, ale ze specifických rozdílů v oblasti genetické výbavy, hormonální regulace, nervové reaktivity a metabolického nastavení.

V praxi to znamená prioritizovat individuální práci s vybraným souborem informací, jako je dlouhodobé sledování kvality spánku, variability srdeční frekvence, glykemických křivek a subjektivních symptomů, jako jsou únava, úzkost, trávení či kolísání energie. Výsledkem je vědomější zavádění nových intervencí, jejich časové oddělení a systematické vyhodnocování individuální odpovědi. Personalizace tak podporuje kultivaci pozornosti k vlastnímu tělu a motivuje měnit strategie podle jeho skutečných potřeb.

ilustrační foto

Biohacking: Když stres vyhraje, aneb proč vás ani zdravý životní styl nezachrání

Enjoy

Stres patří k nejčastěji používaným pojmům v souvislosti se zdravím, zároveň však k těm, jejichž skutečný dopad a mechanismy bývají zjednodušovány. Často je vnímán jako něco, co je třeba eliminovat nebo snížit, či alespoň kontrolovat. Z biologického hlediska je stres základním adaptačním mechanismem, bez kterého by organismus nebyl schopen přežít. Problémem je jeho chronická, špatně regulovaná forma a prostředí, ve kterém se z krátkodobé adaptační reakce stává trvalý stav.

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Druhým klíčovým směrem je regulace autonomního nervového systému. Základním předpokladem jakékoli další péče o zdraví je schopnost stabilizace klidových regulačních mechanismů a snížit dlouhodobé působení stresové zátěže. Běžnými doporučeními do každodenní rutiny jsou pak řízené dýchání s prodlouženým výdechem, ranní vystavení těla přirozenému světlu, jemný pohyb, pobyt v přírodě a důsledné snížení stimulačních aktivit před spánkem, jako je jídlo, intenzivní pohyb či ostré světlo.

Prioritou je tedy udržování pravidelnosti denního rytmu, stabilní časy usínání a probouzení. Regulace nervového systému představuje základní předpoklad účinnosti výživových, pohybových, farmakologických a dalších opatření.

Trávení ve středu pozornosti

S nervovou regulací úzce souvisí důraz na metabolické zdraví jako klíčový faktor dlouhověkosti. Inzulinová citlivost a nízká zánětlivá zátěž patří mezi hlavní prediktory vzniku chronických onemocněnía tím kvality života v pozdějším věku. Praktická doporučení se zaměřují na omezení prudkých glykemických výkyvů, kvalitu a přirozenost potravin, dostatečný příjem vlákniny a na podporu přirozeného pohybu po jídle. Běžnou součástí preventivní péče je pak práce s časováním příjmu potravy a s rozložením makroživin v průběhu dne.

Kontinuální monitorování hladiny krevního cukru se používá jako zdroj dat i u metabolicky zdravých osob a pomáhá tak při nápravě nevhodných stravovacích vzorců. Metabolické zdraví je chápáno nejen jako prevence diabetu a kardiovaskulárních onemocnění, ale jako základ hormonální stability, kognitivní výkonnosti a tím celkově zdravějšího stárnutí.

Zdravý spánek jako novoroční předsevzetí

Biohacking: Je jen jedno předsevzetí, které musíme dodržet. Zdravější spánek

Enjoy

Spánek je základním regulačním mechanismem organismu. Pokud není alespoň v rozumné a udržitelné kvalitě, jakákoliv snaha o dlouhodobé zlepšení zdraví je dříve či později marná. Z pohledu biohackingu a longevity je spánek biologickou podmínkou fungování podporujícího život. Přesto je právě spánek oblastí, kterou lidé často obětují ve prospěch výkonu a povinností. Je Nový rok, a tedy čas předsevzetí. Zdravěji spát by mělo být prioritou. Jak toho dosáhnout?

Alžběta Shejbalová

Přečíst článek

Dalším výrazným rysem současného vývoje je preference drobnějších, avšak dlouhodobě udržitelných návyků. Doporučení se soustřeďují na pravidelný spánek, přirozenou a kvalitní stravu, každodenní chůzi v přirozeném tempu, krátká dechová cvičení, stabilní denní rytmus a omezení chronického přetížení. Konzistence je chápána jako hlavní předpoklad dlouhodobých benefitů.

Doplňky stravy, monitorovací technologie a inovativní přístupy jsou využívány jako regulační prostředky doplňující režimová opatření. Tento přístup vychází z poznání, že biologické systémy reagují lépe na mírné, opakované podněty než na náhlé a extrémní zásahy.

Celkově se ukazuje, že současné pojetí wellness a biohackingu směřuje k integrovanému pojetí péče o zdraví, které propojuje individualizaci, regulaci nervového systému, metabolickou stabilitu, drobné každodenní návyky a respekt k biologickým základům lidské fyziologie. Hlavním trendem je motivace dlouhodobě podporovat základní regulační funkce organismu. Péče o zdraví se tím stále více podobá disciplinované preventivní medicíně, jejímž cílem není krátkodobá optimalizace, ale dlouhodobá stabilita vnitřního prostředí a zpomalení biologického stárnutí.

