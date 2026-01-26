Zlato přepisuje dějiny. Jeho cena poprvé překročila 5 tisíc dolarů

Cena zlata dosáhla historického milníku. Poprvé v historii překročila hranici 5 tisíc dolarů, tedy 102 tisíc korun, za troyskou unci (31,1 gramu), informovala agentura Reuters. Podle analytiků může růst pokračovat i v dalších měsících – v letošním roce by se cena mohla vyšplhat až k úrovni 5 500 dolarů za unci.
Spotová cena zlata vyšplhala až na 5 100 dolarů za unci. Zvýšenou poptávku po zlatě a dalších drahých kovech podporuje především rostoucí geopolitické napětí ve světě a také očekávání dalšího snižování úrokových sazeb ve Spojených státech. Na rekordu je i cena stříbra, která vzrostla na 109,44 dolarů za unci, uvedla agentura Reuters. Nad 100 dolarů se unce stříbra poprvé dostala minulý týden v pátek.
Zlato poroste dál
„Očekávám další růst. Naše současná prognóza naznačuje, že ceny zlata dosáhnou vrcholu okolo 5 500 dolarů později v letošním roce,“ uvedl Philip Newman, ředitel společnosti Metals Focus. „Pravděpodobně dojde k občasným poklesům, protože investoři budou vybírat zisky, ale očekáváme, že každá korekce bude krátkodobá a setká se se silným nákupním zájmem,“ doplnil Newman.
Investoři vnímají drahé kovy jako bezpečné útočiště v období politické a ekonomické nejistoty. Poptávku po bezpečných aktivech letos podpořily například spory kolem snahy amerického prezidenta Donalda Trumpa o získání kontroly nad Grónskem či obavy o nezávislost americké centrální banky (Fed).
Drahé kovy těží rovněž z vyhlídek na další snižování úrokových sazeb a ze slabého kurzu dolaru. Nízké úrokové sazby jsou pro ceny zlata a stříbra příznivé, protože zmírňují jejich nevýhodu proti investicím, které přinášejí výnos, jako jsou například dluhopisy.
„K politickému napětí se přidává i riziko v samotných Spojených státech. Pravděpodobnost dalšího možného shutdownu federální vlády opět roste. Pro trhy je to připomínka, že ani největší světová ekonomika není imunní vůči institucionálnímu chaosu. Každý návrat tohoto scénáře zvyšuje pochybnosti o fiskální disciplíně USA a dlouhodobé stabilitě dolaru, což je pro zlato ideální živná půda,“ sdělil analytik Purple Trading Petr Lajsek.
Významnou roli podle Lajska hraje i měnový kontext. „Spekulace o koordinovaném postupu Spojených států a Japonska proti extrémně slabému jenu vedly k plošnému oslabení dolaru. Dolar je v posledních hodinách opět ve volném pádu - dolarový index oslabil z 99 na 96 bodu. Slabší dolar je jen další podporou pro drahé kovy,“ dodal.
Slabší dolar na devizových trzích snižuje ceny zlata, stříbra i dalších komodit z pohledu držitelů ostatních měn, což obvykle podporuje poptávku.
„Zlato dnes navíc podporuje strukturální změna v poptávce. Do trhu vstupují institucionální i soukromí investoři, kteří zlato nevnímají jako krátkodobou sázku, ale jako dlouhodobé zajištění proti kombinaci geopolitických konfliktů, obchodních válek, rostoucích dluhů a politické nejistoty,“ dodal Lajsek.
Loni cena zlata vzrostla o 64 procent a od začátku letošního roku o dalších více než 16 procent. Cena stříbra se pak za loňský rok zvýšila o 147 procent a od začátku letošního roku zatím vykazuje růst přibližně o 50 procent.
Růst cen stavebních prací, nedostatek kapacit a pomalé povolování projektů dnes řeší prakticky všichni developeři. Skanska Residential ale na rozdíl od některých konkurentů projekty nepozastavuje a drží se svých plánů. Šéf společnosti Petr Michálek v rozhovoru mluví o cenách, hypotékách i roli města jakožto developera.
Dušan Kunovský pozastavil některé projekty kvůli růstu cen stavebních prací. Jaké problémy dnes ve stavebnictví řešíte vy?
Všichni investoři na trhu dnes čelí velmi podobným problémům. My jako Skanska máme jak stavební, tak developerskou část, což s sebou nese řadu výhod. Přesto musím říct, že nic podobného, co bylo v posledních měsících oznámeno na trhu, neplánujeme. Držíme se našich plánů a závazků vůči klientům a budeme dodávat tak, jak máme naplánováno.
Co dnes považujete za největší zátěž? Jsou to ceny materiálů nebo ceny stavebních prací?
Samozřejmě vnímáme nedostatek kapacit, rostoucí ceny stavebních prací a vysoké ceny stavebních materiálů. Eskalace cen materiálů začala zhruba v polovině roku 2021 a pokračovala v letech 2022 a částečně i v roce 2023 v důsledku vysoké inflace. V letech 2023 a 2024 se ceny materiálů víceméně stabilizovaly. Ceny některých materiálů dokonce mírně klesly, jiné se nevrátily na původní úroveň a některé dokonce dál rostou. Naopak v letech 2024 a 2025 začaly výrazně růst ceny stavebních prací. To je reakce celého odvětví na předchozí inflační šok a tlak na růst mezd.
Rekordní prodeje, rekordní ceny. Praha má nejdražší bydlení v historii
Pražský trh s novými byty láme historické rekordy. Loni se v metropoli prodalo 7 800 nových bytů, nejvíce v historii, zatímco ceny se přiblížily hranici 180 tisíc korun za metr čtvereční. Nabídka ale dál klesá a podle developerů zůstává hluboko pod reálnými potřebami města.
Kolik bytů jste prodali loni a kolik plánujete dodat letos?
Konkrétní čísla komentovat nemohu, protože jako společnost kotovaná na švédské burze jsme zatím nezveřejnili výsledky za rok 2025. Mohu ale říct, že jsme v loňském roce prodali řádově několik stovek bytů v Praze. Pro letošní rok plánujeme podobná čísla, samozřejmě v závislosti na vývoji trhu, přístupu ČNB k úrokovým sazbám a případným regulatorním opatřením. Zároveň se vše odvíjí od schopnosti developerů získávat povolení a od kapacit stavebních firem projekty realizovat.
Jak dlouho vlastně projekty, které dnes uvádíte na trh, připravujete? Jsou to třeba desetileté procesy?
Aktuálně působíme v pěti lokalitách v Praze. Až na jednu jde o multifázové projekty. V průměru to trvá zhruba osm let od nákupu pozemku do zahájení výstavby. Máme ale i projekty, kde tento proces trval patnáct let. Nejrychlejší projekt, který si pamatuji, trval zhruba pět let, a i to je vlastně smutné, když je to považováno za úspěch.
Pociťujete mírný optimismus ohledně novely stavebního zákona a Metropolitního plánu Prahy? Je pro vás jako pražského developera Metropolitní plánklíčový?
Důležité je obojí. Metropolitní plán určí, kde a co se bude moci stavět. Stavební zákon zase definuje, jakým způsobem se budou projekty povolovat. Obě věci jsou pro nás zásadní. Pokud vše půjde podle plánu, mělo by v roce 2026 dojít k zásadním posunům. Metropolitní plán je přínosný zejména díky transformačním a rozvojovým územím, typicky brownfieldům, kde je obrovský potenciál pro vznik velkého množství bytů. Pokud jde o stavební zákon, věříme, že by mohl od 1. května 2027 začít platit moderní a funkční zákon, který zefektivní povolovací procesy pro všechny, nejen pro investory, ale i pro fyzické osoby a veřejný sektor.
Dotkli jsme se bank a hypotečních sazeb. Jak vnímáte financování z pohledu developera?
Skanska Residential nepoužívá externí bankovní financování, ale skupinové zdroje. Nicméně z trhu vnímáme velmi dobrou spolupráci mezi bankami a developery. Banky mají zájem financovat bytovou výstavbu. Klíčové nejsou jen repo sazby, ale především swapové sazby. I když došlo k určitému poklesu, loni tyto sazby spíše rostly, což vysvětluje, proč hypotéky nezlevňovaly rychleji. Sazba kolem 4,5 procenta je podle nás stále vysoká. Ideální rozpětí pro zdravý bytový trh je zhruba tři až 3,5 procenta. To je únosné pro klienty, banky i celý trh a podporuje dostupnost bydlení.
Skanska prodala Izraelcům holešovický Port7 za tři miliardy
Kancelářský areál u Vltavy Port7 kupuje izraelská skupina AFI. Společnosti Skanska za trojici kancelářský budov zaplatí přes tři miliardy korun. Transakce potvrzuje návrat velkých investic do českých prémiových kanceláří.
Dnes už převažují. Před covidem bylo až 80 procent klientů hypotečních. Během covidu se poměr otočil. Většina klientů financovala nákup z vlastních zdrojů. V posledních letech se ale situace opět mění. Při sazbách kolem 4,5 procenta už vidíme projekty, kde je většina klientů s hypotékou. V průměru dnes mírně převažují hypoteční klienti. Velmi pozitivní je také to, že drtivá většina našich klientů jsou Češi. Před covidem byl podíl zahraničních klientů vyšší, ale dnes dominují domácí kupující. Navíc prodáváme jednotlivým klientům, nikoli v rámci hromadných investičních nákupů, což považujeme za velmi zdravé.
Praha má Pražskou developerskou společnost a možná bude hledat spolupráci se soukromým sektorem. Je to směr, který by pro vás byl zajímavý?
Praha pracuje s možnostmi, které má, ale vlastní relativně málo pozemků ve srovnání s jinými evropskými městy. Skrze Pražskou developerskou společnost se snaží s pozemky aktivně pracovat. Role města by podle mě měla spočívat především v přípravě území od územního plánu, infrastruktury, dopravy nebo technických sítí. Následně je ideální tyto pozemky rozdělit a prostřednictvím výběrových řízení je nabídnout soukromým developerům. Tento model funguje v řadě zemí. Pokud se Praha tímto směrem vydá a vypíše otevřená řízení, Skanska bude velmi vážně zvažovat účast.
Chytří nakupují ve špatných časech. A horší časy pro bytový trh skončily, říká šéf Skansky Michálek
Ceny bytů půjdou nahoru, a to není jen domněnka developerů, říká Petr Michálek, šéf představenstva Skanska Residential. Nasvědčují tomu všechny parametry, ať už jde o malou nabídku nových bytů, ožívající se poptávka či stále vysoké ceny výstavby. Nejhorší je podle Michálka nelepšící se situace s povolovacím řízením staveb. To je nejen podle něj stále velmi zdlouhavé a komplikované, prodražuje výstavbu a způsobuje nedostatek nových bytů na trhu. „Nevidím světýlko na konci tunelu,“ říká Michálek.
Skanska spouští v Radlicích projekt D.O.K. za 1,6 miliardy korun. Největší pozornost poutá čtyřpodlažní dřevostavba Dřevák, která využije nově povolené výškové limity. Ceny bytů startují na šesti milionech.
