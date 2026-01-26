Nový magazín právě vychází!

„Nejlepší roky jsou za námi." Evropané ztrácejí víru v budoucnost, ukázal průzkum

Evropané jsou výrazně pesimističtí ohledně budoucnosti svých zemí, vývoje ve světě i role amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu společnosti FGS Global, který cituje server Politico. Uskutečněn byl mezi více než 11 tisíci respondenty ve 23 zemích Evropské unie.

Téměř dvě třetiny dotázaných (63 procent) se domnívají, že „nejlepší roky už jsou za námi“, zatímco 77 procent očekává, že život bude pro příští generaci obtížnější. Většina Evropanů (76 procent) zároveň věří, že demokracie v jejich zemi je na ústupu, ukázal průzkum.

Pochmurná nálada je nejvýraznější v západní a střední Evropě. Průzkum poukazuje na rostoucí obavy ze schopnosti evropských vlád čelit zásadním výzvám, mezi něž patří válka na východním okraji kontinentu, ekonomická a geopolitická nejistota i zhoršující se vztahy se Spojenými státy.

Trump jako negativní faktor

Už před nedávnými vyjádřeními Donalda Trumpa o možném převzetí kontroly nad Grónskem považovala většina Evropanů amerického prezidenta za negativní faktor z hlediska míru, globální ekonomiky i situace v jejich vlastní zemi. Zhruba dvě třetiny respondentů uvedly, že jsou pesimistické ohledně Trumpova dopadu v nadcházejícím roce na světovou ekonomiku (69 procent), bezpečnost (64 procent) i domácí vývoj (64 procent). Na otázku, zda by si Donald Trump zasloužil Nobelovu cenu míru, odpovědělo 77 procent dotázaných záporně.

„Je zřejmé, že míra pesimismu je velmi vysoká,“ uvedl Craig Oliver, spolupředseda globální strategie společnosti FGS Global. Podle něj by vlády měly tuto náladu brát vážně, zároveň však může představovat příležitost ke změnám. „Historicky právě v obdobích pesimismu často vzniká prostor pro zlepšení,“ dodal.

V téměř všech zkoumaných zemích se většina respondentů domnívá, že jejich stát se ubírá špatným směrem. Výjimkami jsou Polsko, Litva a Dánsko. Přesto i tam více než 70 procent dotázaných uvedlo, že mají právo očekávat od vlády více.

Nejméně důvěry v politický systém vykazují respondenti v Rumunsku, Řecku a Bulharsku. Alespoň polovina dotázaných napříč EU uvedla, že politický systém jejich země selhává a potřebuje zásadní reformu.

Vedle kritiky vlád průzkum ukazuje také rostoucí podporu tvrdší bezpečnostní politiky. Více než 70 procent Evropanů souhlasí s tím, aby jejich země důrazněji prosazovaly své národní zájmy, i za cenu napětí s jinými státy. Vyšší výdaje na obranu a bezpečnost podporuje 57 procent respondentů.

Kofola rozšiřuje impérium a posiluje v Latinské Americe. Kupuje podíl v pivovarech, kávě i rumu

Kofola
ČTK
nst
nst

Nápojová skupina Kofola se dál rozšiřuje v Latinské Americe. Společnost se sídlem v Ostravě získá 49procentní podíl ve firmě Alta Fermentación, která v regionu provozuje mimo jiné tři řemeslné pivovary, pražírnu kávy, síť restaurací a kaváren i rumovou destilérku.

Hodnota transakce zveřejněna nebude, její vypořádání by mělo proběhnout do konce letošního prvního pololetí. Roční tržby Alta Fermentación přesahují 20 milionů dolarů, tedy zhruba 410 milionů korun.

Společnost působí v Panamě, Kolumbii a Ekvádoru, kde zaměstnává více než 400 lidí. Její byznys stojí především na řemeslných pivovarech, doplněných o restaurace, kavárny a další nápojové projekty.

Podle Kofoly akvizice posiluje její přítomnost v Latinské Americe a zároveň zvyšuje exportní potenciál pro československé i adriatické značky skupiny. Po Kolumbii a Panamě, kde firma už déle působí díky kávovým farmám, tak nově vstupuje také na ekvádorský trh.

„Do Latinské Ameriky nás původně přivedla káva. Bylo pro nás klíčové zajistit kvalitní zrno pro naše značky, ale postupně se začal otevírat prostor pro další rozvoj,“ uvedl generální ředitel skupiny Jannis Samaras.

Tři uznávané minipivovary

Podle něj Kofola akvizicí získává tři uznávané minipivovary a silné lokální značky řemeslných piv, které patří k málu dostupnému v čepované podobě napříč Kolumbií, Panamou a Ekvádorem. Součástí skupiny je také síť téměř 40 autentických hospod a kaváren. „Díky synergii chceme zvýšit efektivitu na obou stranách a znásobit tržby,“ dodal Samaras.

Cílem Alta Fermentación je stát se do roku 2030 lídrem v segmentu řemeslného piva a nápojů v Kolumbii a Panamě. „Jsme rádi, že jsme pro další růst našli partnera, jakým je Kofola. Společně chceme otevírat nové provozovny, rozvíjet franšízový model a uvést naši klíčovou značku La Rana Dorada na mezinárodní trhy,“ uvedli zástupci společnosti Berny Silberwasser a Tomas Delfino.

Pivovar v Panamě vyrábí ročně zhruba 660 tisíc litrů piva La Rana Dorada, které se čepuje v 11 hospodách. Další klíčový pivovar v Bogotě produkuje značky Pola del Pub a Germania, třetí pivovar v Ekvádoru staví na značce Sinners.

Součástí skupiny je také kávová značka COLO Coffee, která provozuje devět kaváren a ročně zpracuje 26 tisíc kilogramů kávy. Portfolio doplňuje panamská rumová destilérka Pedro Mandinga s roční produkcí 26 tisíc lahví rumu.

Kofola v současnosti provozuje 14 výrobních závodů na pěti evropských trzích a zaměstnává přibližně 3 200 lidí. Do jejího portfolia patří například značky Kofola, Rajec, Korunní, Jupí, Vinea, Semtex, ale také firmy UGO, Leros, Radenska či pivovary Holba, Zubr a Litovel.

Prozatímní prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová odmítá přijímat rozkazy ze Spojených států. Chce, aby vnitřní neshody řešili venezuelští politici, napsala agentura AFP. Na počátku měsíce uneslo americké komando prezidenta Nicoláse Madura, kterého USA viní z narkoterorismu. Nové vedení země, v jejímž čele stanula dřívější viceprezidentka Rodríguezová, podle amerického prezidenta Donalda Trumpa nyní se Spojenými státy spolupracuje výborně.

„Dost bylo rozkazů z Washingtonu politikům ve Venezuele. Nechte venezuelské politiky vyřešit naše rozdíly a vnitřní spory,“ uvedla Rodríguezová v projevu k ropným dělníkům ve venezuelském státě Anzoátegui.

Americké síly 3. ledna vtrhly do Caracasu a zajaly Madura. Velká flotila amerických lodí blokuje Venezuelu a USA měsíce v jižním Karibiku a v Tichém oceánu ničí lodě podezřelé z přepravy narkotik. Trump nedávno prohlásil, že USA budou Venezuelu spravovat ještě roky.

Po Madurově zajetí Trump rovněž oznámil, že Spojené státy budou zpracovávat venezuelskou ropu a prodávat ji na mezinárodních trzích. Dohoda s Caracasem podle něj počítá s poskytnutím až 50 milionů barelů, což jsou zhruba dva měsíce venezuelské těžby. Peníze z prodejů budou uloženy na účtech pod kontrolou Spojených států, které také budou rozhodovat o jejich využití.

