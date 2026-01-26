„Nejlepší roky jsou za námi.“ Evropané ztrácejí víru v budoucnost, ukázal průzkum
Evropané jsou výrazně pesimističtí ohledně budoucnosti svých zemí, vývoje ve světě i role amerického prezidenta Donalda Trumpa. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu společnosti FGS Global, který cituje server Politico. Uskutečněn byl mezi více než 11 tisíci respondenty ve 23 zemích Evropské unie.
Téměř dvě třetiny dotázaných (63 procent) se domnívají, že „nejlepší roky už jsou za námi“, zatímco 77 procent očekává, že život bude pro příští generaci obtížnější. Většina Evropanů (76 procent) zároveň věří, že demokracie v jejich zemi je na ústupu, ukázal průzkum.
Pochmurná nálada je nejvýraznější v západní a střední Evropě. Průzkum poukazuje na rostoucí obavy ze schopnosti evropských vlád čelit zásadním výzvám, mezi něž patří válka na východním okraji kontinentu, ekonomická a geopolitická nejistota i zhoršující se vztahy se Spojenými státy.
Zastřelení dvou lidí federálními agenty v americkém Minneapolisu je podle republikánského prezidenta Spojených států Donalda Trumpa důsledkem demokraty vyvolaného chaosu, uvedl to na své sociální síti Truth Social. List The Wall Street Journal mezitím zveřejnil rozhovor s Trumpem, ve kterém prezident řekl, že jeho vláda přezkoumává vše týkající se střelby v tomto městě, zároveň naznačil ochotu imigrační agenty z oblasti Minneapolisu stáhnout.
Trump po střelbě v Minneapolisu: Může za to chaos vyvolaný demokraty
Politika
Zastřelení dvou lidí federálními agenty v americkém Minneapolisu je podle republikánského prezidenta Spojených států Donalda Trumpa důsledkem demokraty vyvolaného chaosu, uvedl to na své sociální síti Truth Social. List The Wall Street Journal mezitím zveřejnil rozhovor s Trumpem, ve kterém prezident řekl, že jeho vláda přezkoumává vše týkající se střelby v tomto městě, zároveň naznačil ochotu imigrační agenty z oblasti Minneapolisu stáhnout.
Trump jako negativní faktor
Už před nedávnými vyjádřeními Donalda Trumpa o možném převzetí kontroly nad Grónskem považovala většina Evropanů amerického prezidenta za negativní faktor z hlediska míru, globální ekonomiky i situace v jejich vlastní zemi. Zhruba dvě třetiny respondentů uvedly, že jsou pesimistické ohledně Trumpova dopadu v nadcházejícím roce na světovou ekonomiku (69 procent), bezpečnost (64 procent) i domácí vývoj (64 procent). Na otázku, zda by si Donald Trump zasloužil Nobelovu cenu míru, odpovědělo 77 procent dotázaných záporně.
„Je zřejmé, že míra pesimismu je velmi vysoká,“ uvedl Craig Oliver, spolupředseda globální strategie společnosti FGS Global. Podle něj by vlády měly tuto náladu brát vážně, zároveň však může představovat příležitost ke změnám. „Historicky právě v obdobích pesimismu často vzniká prostor pro zlepšení,“ dodal.
V téměř všech zkoumaných zemích se většina respondentů domnívá, že jejich stát se ubírá špatným směrem. Výjimkami jsou Polsko, Litva a Dánsko. Přesto i tam více než 70 procent dotázaných uvedlo, že mají právo očekávat od vlády více.
Ruský prezident Vladimir Putin navrhl prodloužit provoz jeslí a mateřských škol až do osmé hodiny večer. Podle něj je to nutné proto, aby se ženy mohly po narození dítěte co nejdříve vrátit do práce a neztratily kvalifikaci. Putin to uvedl na poradě s vládou, informovala ruská média.
Válka vysála Rusko o pracovní síly. Putin tlačí matky do zaměstnání
Politika
Ruský prezident Vladimir Putin navrhl prodloužit provoz jeslí a mateřských škol až do osmé hodiny večer. Podle něj je to nutné proto, aby se ženy mohly po narození dítěte co nejdříve vrátit do práce a neztratily kvalifikaci. Putin to uvedl na poradě s vládou, informovala ruská média.
Nejméně důvěry v politický systém vykazují respondenti v Rumunsku, Řecku a Bulharsku. Alespoň polovina dotázaných napříč EU uvedla, že politický systém jejich země selhává a potřebuje zásadní reformu.
Vedle kritiky vlád průzkum ukazuje také rostoucí podporu tvrdší bezpečnostní politiky. Více než 70 procent Evropanů souhlasí s tím, aby jejich země důrazněji prosazovaly své národní zájmy, i za cenu napětí s jinými státy. Vyšší výdaje na obranu a bezpečnost podporuje 57 procent respondentů.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.