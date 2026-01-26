Evropské IPO mají nejlepší start od roku 1995. Impuls dodala CSG
Evropský trh primárních veřejných nabídek akcií (IPO) má za sebou nejsilnější začátek roku nejméně od roku 1995. K obratu po několika slabých letech přispěla i úspěšná emise akcií české průmyslové skupiny Czechoslovak Group (CSG) v Amsterodamu, která podle bankéřů výrazně posílila důvěru investorů v návrat kapitálu na akciové trhy. Uvedl to server deníku Financial Times.
Pět letošních evropských IPO zatím vyneslo zhruba čtvrtinu objemu, který trhy zaznamenaly za celý loňský rok. To zvyšuje očekávání, že by se aktivita na trhu primárních emisí mohla postupně vracet po delším období utlumeného zájmu.
„Pravděpodobně jde o nejlepší prostředí pro IPO v Evropě za více než deset let,“ uvedl šéf akciových produktů Deutsche Bank Tom Swerling. Podle něj současný kalendář transakcí umožňuje trhu znovu prokázat svou životaschopnost a postupně obnovit důvěru investorů.
Pozitivní sentiment podporuje i vývoj ve Spojených státech, kde se na vstup na burzu připravuje řada velkých firem — od SpaceX podnikatele Elona Muska až po technologické skupiny OpenAI či Anthropic. Oživení IPO by zároveň mohlo zlepšit výnosy investičních bank, které v posledních letech čelily slabší aktivitě v oblasti kapitálových trhů.
CSG posílila trh
CSG minulý týden získala z primární nabídky akcií 3,8 miliardy eur, přičemž její akcie první obchodní den posílily o 31 procent. Tržní hodnota skupiny se tak zvýšila na téměř 33 miliard eur. Poradci očekávají, že úspěch emise by mohl povzbudit i další plánované vstupy obranných společností na burzu, například francouzsko-německého výrobce tanků KNDS nebo německou skupinu Vincorion.
„Uvedení CSG na burzu výrazně posílilo důvěru v evropský trh IPO,“ uvedl analytik investiční banky Jefferies Luca Erpici. Zájem investorů podle něj podporuje i vyšší kvalita a velikost firem, které se na primární nabídky připravují.
Dalším faktorem je silný růst evropských akcií v loňském roce, který zvýšil valuace firem a usnadnil stanovení atraktivních emisních cen. To zlepšuje šance emitentů na úspěšné uvedení akcií na trh.
Opatrnost zůstává
Část bankéřů však zůstává opatrná. Připomínají, že předchozí pokusy o oživení IPO narušily mimo jiné obchodní kroky amerického prezidenta Donalda Trumpa, včetně oznámení cel v loňském roce. Úspěch CSG podle nich také nemusí automaticky znamenat širší růst napříč všemi sektory.
Největší potenciál pro letošní oživení bankéři vidí v průmyslu, logistice a technologickém sektoru.
V roce 2024 se v Evropě uskutečnilo 105 primárních nabídek akcií v celkovém objemu 16,1 miliardy eur, což představovalo jen pětinu hodnoty z rekordního roku 2021. Podíl Evropy na globálním trhu IPO činil pouhých deset procent, zatímco ostatní regiony, včetně USA, zaznamenaly výraznější růst.