newstream.cz Zprávy z firem Musk vrací úder. Evropské komisi zablokoval možnost inzerce na X

Elon Musk
ČTK
ČTK
ČTK

Sociální síť X, kterou vlastní miliardář Elon Musk, zablokovala Evropské komisi možnost na této platformě inzerovat. Rozhodla o tom několik dní poté, co Evropská komise udělila X pokutu 120 milionů eur (2,9 miliardy korun) kvůli nedostatečné transparentnosti. Uvedl to server zpravodajské televize BBC.

Produktový manažer X Nikita Bier obvinil Evropskou komisi, že se pokusila v pátek využít zranitelnosti v jejím reklamním systému k propagaci svého příspěvku o pokutě. Upozornil, že podle X by na platformě měli mít všichni stejný hlas. „Zdá se, že se domníváte, že pravidla by se na váš účet neměla vztahovat. Váš reklamní účet byl zrušen,“ napsal Bier v příspěvku na X.

Mluvčí unijní exekutivy BBC řekl, že komise vždy používá všechny platformy sociálních médií v dobré víře.

Pokuta pro X udělená v pátek byla první podle zákona EU o digitálních službách. Evropská komise uvedla, že systém modrých ověřovacích značek platformy je klamavý, protože firma uživatele „smysluplně neověřuje“. Společnost X také podle Evropské komise nebyla transparentní ohledně svých reklam a neposkytla výzkumníkům přístup k veřejným údajům.

Reklamní účty na X používají firmy a organizace k vytváření a sledování placených reklamních kampaní a ke spouštění propagovaných příspěvků, odděleně od běžného profilu uživatele. Spor vznikl poté, co Bier obvinil Evropskou komisi, že aktivovala účet, který se téměř nepoužíval, s cílem zneužít technickou chybu v systému. Podle jeho tvrzení účet zveřejnil odkaz, který uživatele uváděl v omyl a vypadal jako video, čímž měl uměle zvýšit dosah příspěvku. Bier uvedl, že chyba, která dosud nebyla takto zneužita, byla nyní odstraněna.

Elon Musk po oznámení pokuty na svém účtu na X zveřejnil příspěvek, ve kterém uvedl, že by EU měla být zrušena. Výzvu původně i připnul na svůj profil, aby ji nové příspěvky nemohly odsunout. Sdílel také řadu příspěvků jiných uživatelů s kritikou EU.

Ani nové verze nepomohly. Tesla dál čelí klesajícím prodejům na evropských trzích

Zprávy z firem

Americkému výrobci elektromobilů Tesla v listopadu na významných evropských trzích meziročně prudce klesl prodej. Děje se tak i přes uvedení nových verzí jeho nejprodávanějšího Modelu Y na trh, uvedla agentura Reuters. Podnik se v Evropě od začátku roku potýká s poklesem podílu na trhu. Automobilce miliardáře Elona Muska nicméně vzrostl počet registrací nových vozů v Norsku a v Itálii.

ČTK

Přečíst článek

Elon Musk

Budoucnost bydlení, nebo korporátní kontrola? Musk v Texasu staví vlastní města

Zprávy z firem

Elon Musk v posledních letech netvoří jen automobily nebo rakety, ale buduje také celé obytné komunity. Lokality Snailbrook poblíž města Austin a Starbase na jihu Texasu fungují jako příklady moderních sídlišť spjatých s jeho firmami. Zatímco Snailbrook je spíše rozpracované sídlo pro zaměstnance, Starbase se v roce 2025 oficiálně stalo městem. Obě lokality ilustrují ambice i problémy spojené s Muskovým stylem expanze.

nst

Přečíst článek

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Odejde Netflix s prázdnou? Do bitvy o Warner Bros. se vložil Paramount, nabízí 2,3 bilionu

Profimedia
ČTK
ČTK

Mediální konglomerát Paramount Skydance předloží akcionářům skupiny Warner Bros. Discovery nabídku na převzetí celé skupiny za 108,4 miliardy dolarů (2,3 bilionu korun), tedy 30 dolarů za akcii.

Jde o pokus zvrátit dohodu mezi vedením provozovatele streamovací služby Netflix a Warner Bros. Discovery, podle níž má Netflix za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun), potažmo 27,75 dolarů za akcii, převzít filmová studia Warner Bros a také streamingovou divizi této skupiny, včetně konkurenční platformy HBO Max.

„Nabídka poskytuje akcionářům Warner Bros. Discovery vyšší hodnotu a jistější a rychlejší cestu k dokončení transakce,“ uvedl Paramout.

Nabídka má být financovaná úvěrem od finančních institucí i Bank of America, Citi a Apollo a vlastním kapitálem. Za vlastní kapitál má podle prohlášení ručit rodina generálního ředitele Paramount Skydance Davida Ellisona a investiční společnost RedBird Capital. Podle zdrojů médií má představenstvo Warner Bros. Discovery o financování nabídky pochybnosti.

Vedení má podle prohlášení povinnost předložit tuto konkureční nabídku přímo akcionářům, neboť jim pravděpodobně nebyla předložena nejvýhodnější transakce.

Americký prezident Donald Trump

Megadeal v ohrožení. Trump hrozí, že zastaví fúzi Warner Bros. a Netflixu

Zprávy z firem

Americký prezident Donald Trump prohlásil, že převzetí části mediální skupiny Warner Bros. Discovery provozovatelem streamovací platformy Netflix by mohl být problém kvůli celkovém podílu spojených firem na trhu. Šéf Bílého domu podle médií vyjádřil záměr osobně se zapojit do rozhodování schválení dohody orgány pro kontrolu hospodářské soutěže. Netflix podle oznámené dohody získá filmová studia Warner Bros a také streamingovou divizi, včetně konkurenční platformy HBO Max, za 72 miliard dolarů (1,5 bilionu korun).

ČTK

Přečíst článek

„Transakce Netflixu poskytuje akcionářům Warner Bros. Discovery nižší a nejistou hodnotu, zdlouhavý a nejistý proces schvalování regulačními orgány v několika jurisdikcích, složitou a nestabilní kombinaci kapitálu a hotovosti a vlastnictví Global Networks jako samostatné společnosti s nadměrným zadlužením, jejíž budoucí obchodní hodnota je nejistá,“ tvrdí Paramount.

Společnost Warner Bros. Discovery v červnu oznámila, že se do poloviny příštího roku rozdělí do dvou samostatných firem, s jejichž akciemi se bude obchodovat na burze. Studia a streamovací služby budou tvořit jeden podnik, zatímco kabelové televizní sítě budou ve druhém.

Převzetí studií a streamovacích služeb Netflixu jednomyslně schválila představenstva obou společností. Kromě dokončení chystaného vyčlenění přebíraných aktiv do samostatné společnosti podléhá dokončení transakce schválení příslušných regulačních orgánů a valné hromady akcionářů Warner Bros. Discovery. Dokončení firmy původně odhadovaly v horizontu 12 až 18 měsíců.

Nabídka Netflixu, která oceňuje jednu akcii částkou 27,75 USD představovala prémii proti ceně 24,54 dolaru, za niž se se akcie Warner Bros. Discovery v tu dobu obchodovaly na burze. Převyšovala i původní nabídku Paramountu, který nabízel 24 dolarů za akcii při převzetí celé skupiny.

V případě dokončení akvizice by Netflix vedle konkurenční platformy HBO Max získal studio Warner Bros i s právy na řadu filmových příběhů a postav, včetně franšíz Harry Potter, DC Comics nebo Teorie velkého třesku.

Snímek Ještě nejsem, kým chci být usiluje o dva Oscary

Český dokument může dostat dva Oscary. Akademie jej pouští do boje ve dvou kategoriích

Enjoy

Oceňovaný snímek Kláry Tasovské Ještě nejsem, kým chci být, zachycující život a tvorbu světoznámé fotografky Libuše Jarcovjákové, si může připsat největší historický úspěch české kinematografie. Americká filmová akademie jej totiž pro nadcházející boj o Oscary zařadila mezi kandidáty na nejlepší zahraniční film i nejlepší dokument.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Skupina Warner Bros. Discovery vznikla v roce 2022 spojením firem WarnerMedia a Discovery. Do portfolia skupiny patří vedle slavného filmového studia nebo platformy HBO Max také například filmové kanály HBO, Animal Planet či zpravodajská televize CNN.

V říjnu Paramount Skydance koupil provozovatele názorového webu The Free Press (TFP). Hodnotu akvizice neuvedl, podle serveru Axios ale zaplatí 150 milionů dolarů (cca tři miliardy korun). Zakladatelka TFP a konzervativní komentátorka Bari Weissová se nově stala šéfredaktorkou stanice CBS News, ze skupiny Paramount Skydance.

Paramount vznikl fúzí mediálních firem Paramount Global a Skydance Media, kterou úřady schválily na konci července. Součástí skupiny je například filmové a televizní studio Paramount Pictures, televizní síť CBS či streamovací služba Paramount+. Na konci loňského roku měl Paramount přibližně 18 600 zaměstnanců ve 32 zemích a Skydance více než 500 pracovníků. Na podzim začal postupně rušit přibližně 2000 pracovních míst.

Netflix

Stanislav Šulc: V Hollywoodu vzniká skutečný filmový gigant. Netflix a Warner Bros. mohou ohrozit i Disneyho

Názory

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Chytré funkce spotřebičů (nejen) pro zrakově postižené aneb Když technologie skutečně pomáhají

Zprávy z firem

Pro člověka bez handicapu je zapnutí pračky, myčky, sušičky nebo trouby otázkou několika málo vteřin. Ne každý má ovšem takové štěstí. Pro lidi se zrakovým postižením se kvůli stále rozšířenějším dotykovým displejům stávají i zdánlivé maličkosti takřka nemožným úkolem. Této oblasti si tak přirozeně začali všímat výrobci domácích spotřebičů. 

Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Přečíst článek

Když domácí spotřebiče plní funkci designových doplňků

Zprávy z firem

O tom, že pokrok nelze zastavit, se každodenně přesvědčujeme i v běžném životě. Pokud jste v poslední době vyrazili na nákup domácích spotřebičů, možná jste se nestačili divit. Doby, kdy jedinou funkcí lednice bylo chlazení potravin, jsou totiž dávno minulé. Jak potvrzuje Barbora Bártíková, PR manažerka společnosti BSH domácí spotřebiče, která na našem trhu nabízí spotřebiče německých značek Bosch, Siemens a Gaggenau, zákazníci dnes kladou důraz nejen na chytré technologie, ale také atraktivní design. 

Klára Sýkora (Sudová), Newstream & Partner

Přečíst článek

