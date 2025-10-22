Meta škrtá v AI týmu. Propustí stovky lidí
Americká internetová společnost Meta Platforms oznámila, že zruší přibližně 600 pracovních míst ve své divizi Superintelligence Labs, která se zaměřuje na vývoj umělé inteligence (AI). Informovala o tom ve středu agentura Reuters s odkazem na sdělení společnosti. Divize zaměstnává několik tisíc pracovníků.
Méně lidí, více odpovědnosti
Podle vedení firmy má redukce počtu zaměstnanců zvýšit flexibilitu a rychlost rozhodování v rámci AI týmu. „Díky snížení velikosti našeho týmu bude k učinění rozhodnutí potřeba méně diskusí. Každý pracovník tak bude mít větší zodpovědnost, prostor i vliv,“ uvedl podle agentury Bloomberg šéf aktivit pro AI ve společnosti Meta Alexandr Wang.
Meta zároveň uvedla, že i přes propouštění zůstává rozvoj umělé inteligence jednou z jejích strategických priorit.
Umělá inteligence v srdci Metaverse
Společnost Meta je provozovatelem sociálních sítí Facebook a Instagram a komunikační platformy WhatsApp. V posledních letech rozšiřuje také nabídku produktů založených na umělé inteligenci, například chatovací a doporučovací systémy.
Meta se intenzivně zapojila do vývoje generativní AI – konkurenční technologie pro modely, jako jsou ChatGPT od OpenAI nebo Gemini od Googlu. Firma vidí AI jako klíčovou součást své strategie v oblasti virtuální reality a Metaverse.
Meta začala do výzkumu AI masivně investovat už v roce 2013, kdy založila divizi Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR). Ta se později stala součástí současné Superintelligence Labs, která integruje výzkum, aplikace i vývoj nových AI modelů. Podle expertů krok Meta zapadá do trendu optimalizace nákladů v technologických firmách, které po období masivního růstu hledají efektivnější struktury řízení vývoje.
