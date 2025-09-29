Nový magazín právě vychází!

Air Bank rozšiřuje možnosti pro investory. Nově mohou koupit dluhopisy TV Nova

Air Bank nabídne svým klientům investice do firem ze skupiny PPF. Jako první nabídne dluhopisy TV Nova, jejich upisovací období startuje dnes. Předpokládaná doba trvání této nabídky je tři týdny.

Dluhopisy s nominální hodnotou 10 tisíc korun nabídne s pevnou úrokovou sazbou 5,40 procenta ročně a splatností čtyř let. Nákup je možné provést přímo v aplikaci My Air nebo v internetovém bankovnictví Air Bank.

„Fakt, že jsme součástí skupiny PPF, nám umožňuje přinášet klientům Air Bank investiční příležitosti, které byly dosud dostupné jen určitému okruhu investorů, zpravidla v privátním bankovnictví,“ uvedl generální ředitel Air Bank Michal Strcula. „Dluhopisy jsou pro mnoho investorů známým a srozumitelným investičním nástrojem. Proto je vnímáme jako ideální doplnění naší investiční nabídky,“ doplnil šéf investičních produktů v Air Bank Petr Žabža.

Pro umístění emise těchto dluhopisů mezi investory udělila TV Nova mandát Air Bank a PPF bance, která je zároveň aranžér a administrátor tohoto dluhopisového programu. Dluhopisy TV Nova tak mohou získat zájemci z řad klientů Air Bank i privátního bankovnictví PPF banky. Poplatek při nákupu v Air Bank činí 0,3 procenta jmenovité hodnoty dluhopisu.

Air Bank je součásti společnosti PPF Financial Holdings, patřící do skupiny PPF. Ta investuje do mnoha odvětví, od finančních služeb přes telekomunikace, média, biotechnologie, nemovitosti po strojírenství. PPF působí v Evropě, Asii a Severní Americe, svoji korporátní vlastnickou a řídicí strukturu má v Nizozemsku.

Televizní Skupina TV Nova loni zvýšila čistý zisk o 3,5 procenta na 1,191 miliardy korun. Tržby skupiny stouply o 16 procent na 9,1 miliardy korun. Vlastníkem Novy je společnost CME Media Enterprises z investiční skupiny PPF.

