David Ondráčka: Volební afterparty aneb Co se bude dít po volbách
Volební kampaň nám vrcholí, už za týden budeme vědět výsledky a rozložení sil. Okamžitě se rozjede ono reálné druhé kolo voleb, tedy pověření sestavením vlády, vyjednávání o složení koalic, neúspěšní lídři budou skládat funkce, začne pnutí ve stranách. Pojďme se podívat na některé možné aspekty této povolební hry, která začne příští sobotu. Bude to zábava, něco pro fajnšmekry politických strategií a her.
Koho prezident pověří
Nejprve projde mediální kolečko emocí, kdo nám to vlastně vyhrál, a pak se vše rozjede. Prezident bude nejprve vybírat, koho pověří prvním pokusem sestavit vládu. Pravděpodobně si nejprve rozvážně pohovoří se všemi lídry, takové konzultace zaberou klidně dva týdny, mezitím budou strany jednat mezi sebou. Ale podle všeho dostane první pokus sestavit vládu vítěz voleb, tedy ANO a Babiš. V Ústavě sice není napsáno, že prezident musí pověřit vítěze voleb, ale očekává se to.
První kolo sestavování vlády se odvine od počtů poslanců v jednotlivých klubech a také od stability těchto klubů. Jinými slovy, jestli je možné věřit, že v tom klubu ti poslanci zůstanou a budou loajálně podporovat dohodnutou linii. Což třeba u Okamurova gangu nelze čekat, že mu tam zůstane třeba Rajchl nebo Šichtařová, na tento typ lidí nelze spoléhat.
Příští sněmovna bude patrně plná bizarních politických postaviček. Z Malostranských paláců se stane jeviště pro jejich stand-up výstupy. Od Bobošíkové, přes Ševčíka, Šichtařovou až po Vidláka. Zprava doleva, od iracionálna k chaosu. Bude to panoptikum a zdroj nekonečně trpké zábavy. Když si zvolíme klauny, budeme mít prostě cirkus.
Babišův koňský trh
Pokud bude pověřen, Babiš otevře své kolo jednáním s ostatními stranami. Bude to něco mezi koňským trhem a líbáním prstenu, ale ze všech stran. Babiš je bude lákat a vybírat si, oni budou klást na stůl podmínky, funkce, své lidi do státních firem, anebo přímo peníze. Bohužel, v naší transakční demokracii to je víc než pravděpodobné, a Babiš má peněz hodně.
Co když přijde volební pat?
Lze si představit, že volby přinesou pat. Ne asi nutně 100:100, ale situaci, kdy ANO (ale ani nikdo jiný) nebude schopen sestavit většinovou, stabilní vládu. S Babišem nebudou chtít jít koalovat strany současné vládní čtyřkoalice (a Piráti) a on zase nebude chtít jít s Okamurou nebo Konečnou. Může zkusit udělat menšinovou vládou a na několik týdnů (možná i měsíců) dostane své lidi na ministerstva a sebe do Strakovky. Ale patrně podporu ve sněmovně nesežene, v prvním kole neuspěje a jeho menšinová vláda důvěru nedostane.
Druhé kolo, prezidentův casting na premiéra
V takovém případě bude na tahu opět prezident Pavel se svými poradci na odboru vnitřní politiky (a několika externími..), aby vybrali další cestu, koho pověřit. Babiš bude patrně chtít i druhé pověření, ale Pavel může zkusit někoho jiného, úřednického premiéra, nějakého Jokera. Padne hodně o slov o stabilitě, vážné mezinárodní a geopolitické situaci, a budou kolem toho velké emoce.
Mezitím se bude také hrát o předsedu sněmovny, protože ten vybírá potenciální třetí pokus. Předseda sněmovny se stává během tak vyhrocené hry klíčník třetí šance, takže to může být najednou významná pozice.
Předčasné volby?
Pokud by ani druhý pokus nebyl úspěšný a vyjednávání se táhlo dlouhé měsíce, nastala by politická krize. A pak není vyloučeno, že začnou úvahy i o předčasných volbách. Tu tradici velkou nemáme a nově zvolení poslanci nemají žádnou chuť se rozpustit a riskovat, že příště zvolení být nemusí. V tuto chvíli bych na to moc nevsadil, ale uvidíme. Může se to vyvinout vyhroceně a přijít i veřejný tlak na nějaké nové rozdání karet, že s těmito se hrát nedá.
Uvnitř stran se pere špinavé prádlo
Mezitím se budou vyvozovat důsledky z prohraných voleb uvnitř stran. Rozjedou se vnitřní frakce mimořádné sněmy, začnou rezignace a nože v zádech, politická reality show pojede naplno. Předpokládám rychlý kongres ODS, je možné že skončí Fiala jako předseda, budou se tam výrazně přeskupovat síly. TOP je v klinické smrti, navíc její lídr Pospíšil (a dvojka Spolu v Praze) vězí po uši v Dozimetru, TOP se asi sloučí s ODS. Spolu přežije jedině, pokud kroužkování neudělá nepřiměřeně silný klub KDU-ČSL nebo ODS, jinak také skončí.
U STAN hodně záleží, co s jejich výsledkem udělá brutální kauza Dozimetr. Piráti budou velmi pravděpodobně v opozici a spokojení. Pokud získají kolem 5 až 6 procent už příště na ně nikdo moc sázet nebude, pokud půjdou k 10 procentům zůstanou jádrem příštích liberálních formací. A další partičky, Stačilo a SPD se budou štěpit, protože nabrali spoustu naprosto nevypočitatelných lidí, kteří budou dělat nevypočitatelné věci. Bude veselo.