David Ondráčka: Dukovany made in Korea. Byla by to pro Česko výhra?

Vláda chtěla slavnostně podepsat kontrakt na stavbu nového jaderného bloku v Dukovanech, ale žaloba francouzské EdF a předběžné opatření soudu to zatím odložilo. Je to ale pro Česko dobrá smlouva a je výhra do toho jít s Korejci? Český průmysl u toho subdodávkami rozhodně moc nebude. Shrňme ti to, Francouzi zuří, Korejci inkasují, Američané se smějí, a Češi moc neví, ale celé to nakonec zaplatí.

Jsou Korejci úspěch?

Podpis ještě opravdu neznamená skutečně postavenou elektrárnu, a nejistota ohledně případných dalších bloků je z řady důvodů vysoká. Korejci odchází z jaderných tendrů po celé Evropě, nedávno Nizozemí, Švédsko, Slovinsko. Jako součást smíru nad technologickým sporem, udělali dohodu s Američany z Westinghouse, kterým tyto tendry a země přenechávají. Zůstanou nakonec možná jen u nás. Takže všechny plány či sny českého průmyslu, že se nejprve osvědčí v Dukovanech a pak budou dodávat i jinde, tím fakticky padají. Účast Čechů na dalších projektech KHNP v Evropě bude patrně nulová, protože asi žádné takové projekty nebudou.

Český průmysl na holičkách

Hlavně to vypadá, že zapojení českého průmyslu do stavby bude minimální, hluboko pod očekáváním a možnostmi českých firem. Působí to prostě tak, že Fialova vláda nechala český průmysl na holičkách. Tou smlouvou se zavazuje platit stovky miliard ze státního rozpočtu v dalších 15 letech, ale české firmy si na tom prakticky ani nelíznou. A pokud, tak to bude ještě Doosan Plzeň, který však patří Korejcům.

A nepodceňujme ani diplomatickou rovinu celé hry, kdy pochopitelně Francouzi jsou těžce zklamaní, že je Češi nevybrali. A EdF dělá hodně, aby vůbec nepustila Korejce na evropský jaderný trh. Podala podněty na nedovolenou dotační podporu korejské firmy k Evropské komisi, a tahle hra bude ještě zajímavá. Tato poslední žaloba v Česku je součástí tohoto evropského sporu.

Lobbistický příběh

Celá zakázka je v Česku mimořádný lobbistický příběh plný různých strategických her a zvratů. Není divu, jde o obří tendr s velkým strategickým a geopolitickým dopadem. Od složitých kroků, které vedly k vyřazení Rusů a Číňanů, až k tendru vypsanému ČEZ na výjimku ze zákona o veřejných zakázkách. Mezitím probíhaly globální dohody mimo Česko, které vedly k tomu, že Američané finální nabídku nakonec vůbec nepodali. Takže nakonec zbyli v soutěži jen Francouzi a Korejci, a vybraná byla vybraná právě nabídka korejská. A pak se dlouho hledal nějaký přijatelný finanční a investorský model, který by umožnil financování stavby.

Nicméně otázek kolem korejské nabídky zůstává hodně. Je cena skutečně pravdivá a reálná? Naslibovali zapojení českých firem, se kterým však vůbec nepočítali? Nabízeli v tendru Korejci technologie, které byly v daný moment skutečně jejich, a nevedlo se o ně v době nabídky ještě spor s Westinghouse? Mimochodem Američané z toho tendru podle těch dohod patrně budou mít zajímavé provize, prakticky za nic.

A samozřejmě pořád zůstává problém notifikace, tedy schválení veřejné podpory na projekt u Evropské komise, ten Česko zatím má jen na jeden blok. O novou notifikaci česká strana ještě oficiálně ani nepožádala.

Alibismus ÚOHS

V médiích kolují hrubě zjednodušené věty, že ÚOHS tendr schválil. Ale tak to nebylo. Francouzská EdF se obrátila na český ÚOHS, aby tendr přezkoumal. Ten to fakticky neudělal a procesně z toho unikl. Zjednodušeně řekl, když se to celé jelo na výjimku ze zákona o veřejných zakázkách, tak nám přezkum nepřísluší, protože my děláme jen přezkum podle zákona. Upřímně ani nevím, kdo by měl v Brně na ÚOHS kapacitu skutečně detailně zkoumat tu velmi komplexní zadávací dokumentaci. Tak se toho šikovně zbavili procesně, že jim to nepřísluší.

Samozřejmě, že to je u tak obří strategické zakázky slušný alibismus. Fakticky to totiž do zakázkového prostředí říká, že když se jede podle bezpečnostní výjimky, tak vlastně není v Česku žádná možnost přezkumu ani místo, kde si lze jakkoli stěžovat na nedostatky procesu.

A celou věc pro sebe využil ve své hře o svou vlastní moc také předseda ÚOHS Mlsna. Tomu hrozilo, že mu vláda navrhne reformu úřadu a vezme mu výlučné pravomoce z jeho vlastních rukou. Takže tím jaderným tendrem držel vládu nějaký čas úspěšně pod krkem, aby tu reformu zabili. Mezitím padli ve vládě Piráti a tím i tato reforma umřela. Nový ministr MMR Kulhánek za STAN to zahrál do autu, snahu to prosadit jen předstíral.

Vláda se chce chlubit, soud do toho hodil vidle

Aktuálně posílá ministr Vlček a ČEZ ostré věty, jak budou vymáhat po EdF škodu za zpoždění. Ale upřímně jakou? Právo podat žalobu samozřejmě mají a využili ho. Podpis historicky největší veřejné zakázky v zemi i tak nabral skluz, původně měl být do konce března, takže to ještě pár měsíců počká.

Vlastně se teď hrálo o to, jestli ten podpis udělá ještě současná Fialova vládní koalice. Delegace už byly na cestě, ceremoniál nachystaný, mediální cirkus připraven. Pro Fialu a jeho vládu je kontrakt na Dukovany důležitý, aby se měl čím chlubit ve volební kampani. Chce to používat jako PR, že to celé vyřešili a zajistili energetickou buducnost. Předběžné opatření soudu jim do tohoto plnu hodilo vidle. Reálně to totiž spíš vypadá, že vláda chce podepsat problematickou smlouvu na obří dlouhodobé plnění, podle které bude podíl českého průmyslu na stavbě úplně minimální.