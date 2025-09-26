Pražská burza počtvrté v řadě posílila, index PX je na rekordu

Pražská burza tento týden počtvrté v řadě posílila. Index PX stoupl o 1,6 procenta a zakončil obchodování na rekordních 2330,7 bodu.
Nejvíc rostly akcie Doosan Škoda Power. Největší pokles postihl akcie společnosti Primoco. Minulý týden si pražská burza připsala 0,05 procenta. "Pražské burze se v uplynulém týdnu dařilo, a to již čtvrtý týden v řadě. Navíc týden uzavřela na nových rekordech. Burza rostla čtyři z pěti obchodních seancí týdne, ztrátu vykázala pouze ve čtvrtek," uvedl makléř Wood & Company Vladimír Vávra.
Za zmínku stojí podle něj akcie Monety, které během týdne vylepšovaly svá maxima, nebo akcie Doosan Škoda Power. Ty i přes smíšené pololetní hospodářské výsledky vykazovaly během týdne silné nárůsty. Celkem posílily o 9,32 procenta na 469 korun, titul připisuje čtyři týdny v kuse. Akcie Monety rostly o 4,52 procenta na nové maximum 166,60 koruny. Akcie ČEZ stouply o 3,17 procenta na rovných 1300 Kč. Dále o 0,99 procenta na 2048 Kč zdražily akcie Erste a o 0,9 procenta na 1122 korun akcie VIG.
Naopak akcie Primoco během týdne oslabily o 2,23 procenta na 875 korun a ukončily tak předchozí pětitýdenní růst. Následovaly akcie zbrojovky Colt, které po přechozích třech úspěšných týdnech oslabily o 1,67 procenta na 765 korun. O 1,35 procenta na 513 korun klesla hodnota akcií Kofoly a o 0,72 procenta na 16,52 koruny akcií Photon Energy. Cenné papíry Komerční banky zlevnily o v týdnu o 0,39 procenta na 1030 korun a akcie Philip Morris o 0,11 procenta na 17 980 korun. Akcie Gevorkyan v mezitýdenním srovnání stagnovaly na 216 korunách.
Češi dál věří realitám. Nejatraktivnější formou investování zůstává dům či byt
Nejzajímavější možností, jak zhodnotit své peníze, zůstává pro Čechy vlastnictví domu či bytu. V srpnovém průzkumu Barometr spoření společnosti IBRS pro Golden Gate ji označilo 80 procent respondentů. To je o dva procentní body více než v květnu.
Český podnikatel Michal Strnad vstupuje prostřednictvím společnosti Palatua do FC Viktoria Plzeň. Ta podepsala smlouvu na koupi majoritního podílu ve společnosti FC Viktoria Plzeň, která je majitelem klubu. Uzavření transakce podléhá schválení antimonopolního úřadu.
Předsedou představenstva společnosti a klíčovým manažerem klubu Viktoria Plzeň zůstává Adolf Šádek. Jedná se o soukromou investici Michala Strnada, nikoliv průmyslově-technologické skupiny CSG, kterou Michal Strnad rovněž vlastní. FC Viktoria Plzeň, a.s. tedy nebude součástí této skupiny.
Společnost Palatua stoprocentně vlastněná Michalem Strnadem kupuje podíl v FC Viktoria Plzeň, od dosavadního vlastníka, rakouské společnosti FCVP GmbH. Adolf Šádek si ponechává menšinový podíl stejně jako švýcarský podnikatel Martin Dellenbach. Cenu transakce strany nezveřejnily.
„Viktoria Plzeň je klub s bohatou historií a obrovským významem pro město Plzeň i celý region. Je mi ctí stát se součástí tohoto fotbalového příběhu a navázat na skvělou práci, kterou klub v minulosti odvedl. Chci ujistit všechny fanoušky, že mým cílem je, aby klub i nadále stabilně patřil mezi špičku českého fotbalu a byl tak i pravidelným účastníkem evropských pohárů. Vnímám i důležitost partnerství s městem Plzeň a jeho samosprávou, se kterou budeme na rozvoji plzeňského fotbalu nadále úzce spolupracovat,“ uvedl k transakci Michal Strnad.
Prioritou nového vlastníka ale nejsou jen špičkové soutěže. „Nejde jen o nejvyšší fotbalová patra. Mojí ambicí je maximálně podpořit plzeňskou fotbalovou akademii. Věřím, že budoucnost českého fotbalu je v mládeži a Viktoria v tom určitě může sehrát jednu z klíčových roli. Mým cílem není krátkodobý úspěch, ale dlouhodobě udržitelný rozvoj klubu, a to jak sportovně, tak i ekonomicky. Chci, aby Viktoria nebyla jen fotbalový klub, ale i silná značka, která inspiruje malé fotbalisty a reprezentuje Plzeň i český fotbal doma i v Evropě,“ dodal podnikatel.
Předsedou představenstva klubu a jeho klíčovým manažerem zůstává Adolf Šádek, kterého nový majoritní vlastník vnímá jako záruku kontinuity jeho vedení a má v něj plnou důvěru. „Adolfa Šádka si osobně vážím. Je jeho zásluhou, že se Viktoria Plzeň dostala z krizové situace, ve které se nacházela před třemi roky. Je štěstím pro Viktorku, že má ve vedení tuto silnou osobnost,“ připomíná Strnad. Předseda představenstva má nadále plnou odpovědnost za management a další rozvoj klubu bez ohledu na změnu majoritního vlastníka.
„Jsem šťastný, že Viktoria Plzeň získává silného českého majoritního vlastníka, který vybudoval globální průmyslovou skupinu se silnými kořeny v České republice. Začíná nová kapitola plzeňského fotbalu. Těším se na partnerství s Michalem Strnadem,“ uvedl Šádek.
Minoritním akcionářem klubu bude také Martin Dellenbach, dosavadní člen představenstva. „Společně s novým akcionářem a s Adolfem Šádkem budeme dál strategicky rozvíjet Viktorii Plzeň s jasným zaměřením na systematickou péči o talenty a ekonomickou udržitelnost. Moc mne těší, že tak můžeme navázat na předchozí progresivní období a děláme další krok pro úspěšnou budoucnost klubu,“ řekl Martin Dellenbach.
Průmyslový holding CE Industries Jaroslava Strnada zvyšuje zisk, konsolidovaná EBITDA (zisk před zdaněním, odpisy a úrokovým zatížením) za 12 měsíců končících 30. června poprvé překročila jednu miliardu korun, dosáhla 1,01 miliardy korun. V meziročním srovnání je to nárůst o 31 procent. Tržby stouply ve stejném období na 13 miliard korun. Firma to uvedla v tiskové zprávě.
Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.
Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?
Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.
Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.
A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.
Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v červnu.
Evropská komise vyplatila Česku v přepočtu 38,9 miliardy korun z mimořádného fondu obnovy určeného na zmírnění následků hospodářské krize. Čtvrtá platba z takzvaného Nástroje pro oživení a odolnost se týká zejména projektů v oblasti energetiky, rozvodných sítí, ale i zdravotnictví.
"Komise vyplatila Česku 1,57 miliardy eur ve formě grantů a 41 milionů eur ve formě půjček, což je čtvrtá platba v rámci nástroje na podporu oživení a odolnosti, který je ústředním bodem programu NextGenerationEU," informovala EK. Jde zatím o nejvyšší platbu z celkové částky 220 miliard, které může Česká republika v rámci Národního plánu obnovy čerpat.
Česká republika předložila komisi svou čtvrtou žádost letos 16. června. Žádost obsahovala 58 milníků a cílů, které se týkaly 23 reforem a 26 investic. Finance by měly směřovat například do modernizace zařízení pro obnovitelné zdroje energie, do skladování elektřiny, ale i do projektů na výstavbu nových zdravotnických zařízení, rekonstrukci stávajících a rovněž do zlepšení kvality rehabilitační péče o pacienty.
Nová americká cla. Trump zatíží léky, nábytek a nákladní automobily
Americký prezident Donald Trumpoznámil novou várku vysokých cel na širokou škálu zboží dováženého do Spojených států, včetně 100procentního cla na léky, 50procentního cla na kuchyňský nábytek a 25procentního cla na těžké nákladní automobily.
Nástroj pro oživení a odolnost zřídila EU v rámci mimořádné podpory v reakci na pandemie, takzvaného Evropského plánu na podporu oživení NextGeneration EU. Česko z prostředků financuje plnění Národního plánu obnovy ČR.
Z Nástroje pro oživení a odolnost může Česká republika čerpat až 220 miliard korun – z toho 209 miliard korun z grantů a 11 miliard korun prostřednictvím půjček. Jde o mimořádný fond, který EU připravila v souvislosti s koronavirovou pandemií. Členským státům EU má pomoci řešit hospodářské a sociální dopady pandemie a zajistit ekologickou a digitální transformaci ekonomiky.
Lukáš Kovanda: Trump uvalí další clo na léčiva, nábytek či kamiony. Česko toho letos do USA vyvezlo za více než dvě miliardy
