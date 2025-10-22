Ženy, nominujte se! Prestižní mezinárodní ceny Women Changing the World Awards startují poprvé v Česku a na Slovensku
Od 1. listopadu 2025 se mohou ženy z Česka a Slovenska nominovat do prestižního mezinárodního ocenění Women Changing the World Awards Czech & Slovak, které vzdává hold ženám, jež svou odvahou, vizí a činy mění svět kolem sebe. Ocenění oslaví ženy v 35 byznysových a sociálních kategoriích. Absolutní vítězka poletí v dubnu na světové klání v Paříži za účasti ambasadorek - Sarah Ferguson, Vévodkyně z Yorku a Tererai Trent, významné humanitární pracovnice (na snímku). Ocenění propojuje ženy z více než 55 zemí světa – od podnikatelek, manažerek a vědkyň po umělkyně, inovátorky, učitelky a pečovatelky, sdělila Kamila Paličková, která do Česka a na Slovensko edici této soutěže přináší.
„Během finále v Londýně jsem si uvědomila, že je u nás tolik skvělých žen, které by na globální úrovni mohly a měly zářit, ale stále v tichosti čekají v koutku - na rozdíl od Američanek, Britek, ale dnes už i mnoha Asiatek nebo žen ze Středního východu, které se dokážou postavit a prohlásit: ‚Tohle jsem já, tohle je můj příběh a tohle přináším světu. Chci rozbořit kulturní nastavení ve stylu sedávej panenko v koutě — budeš-li hodná, najdou tě.‘ říká Paličková, podnikatelka, mentorka a držitelka ocenění Women Changing the World Awards 2024 v kategorii Global Coach, kterou magazín MSN zařadil mezi TOP 10 Women Disruptors to Watch in 2025.
Women Changing the World Awards přinášejí do regionu nejen mezinárodní prestiž, ale i silné společenské poslání. „V profesích, které tvoří základ společnosti – zdravotnictví, školství, kultura či péče – pracují převážně ženy. Často za málo peněz a s minimálním uznáním. Tyto ceny chtějí změnit i to, co považujeme za hodnotné,“ dodává Paličková.
Součástí projektu je také podpora žen, které se nebojí růst ekonomicky, tvořit nové modely prosperity a přinášet hodnoty do byznysu.
Ambasadorkou československé edice je Katarina Van Derham, slovenská modelka, herečka a aktivistka za etickou krásu žijící několik desetiletí v Hollywoodu a reprezentující odvahu jít si pro své sny.
Nominace začínají 1. listopadu 2025. Každá žena se může nominovat sama nebo může být nominována třetí osobou prostřednictvím webu www.wcwa.cz
