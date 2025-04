David Ondráčka: Fialova vláda? Ministři bez skandálů, náměstci na špinavou práci

Fialova vláda se chlubí, že její ministři neodstupují kvůli skandálům. Ale vůbec to neplatí pro politické náměstky ministrů, minimálně čtyři byli v poslední době odejiti s ostudou a velkým průšvihem. Co to je za lidi, co na ministerstvech ve stínu dělají? Jsou to lidi na špinavou práci, aby se pan ministr neušpinil? Platí tedy, že Fialova vláda má ministry bez skandálů, ale náměstky bez zábran? Pojďme se podívat na 4 kauzy.

Šéfové sekcí na ministerstvech dělají, političtí náměstci radí

Novely služebního zákona zavedly institut plně politického náměstka. Vrstva náměstků je tedy čistě politicky nominovaná, nejsou to odborníci, jen politici. Znamená to, že si ministr přivede na úřad několik takových náměstků (někdy až 5), vybere si lidi přímo ze své strany a někoho musí přibrat také od koaličních partnerů. Jsou to politici, nejsou to odborníci.

Naopak ty odborné expertní úředníky zákon ponížil o jeden stupeň a říká se jim teď šéfové sekcí. Dělají na ministerstvech pořád tu samou odbornou, strategickou a legislativní práci a reálně ty své agendy a odbory pod sebou pořád řídí. Ale nad nimi vznikla tato politická, stranická vrstva – političtí náměstci.

David Ondráčka: Bruselská dotační kráva postupně končí Názory EU fondů bude do Česka přitékat méně než v minulých 20 letech a Česko se stane v příštích letech čistý plátce ve vztahu k rozpočtu EU. Teď je čas dělat kroky k efektivnímu využití menšího balíku peněz k rozvoji Česka. Zatím tady není žádný plán, jen spoustu ideologických keců, že Brusel je špatně a dotace jsou zlo, ale to zoufale nestačí. Ptejme se politiků a stran na jejich konkrétní řešení. Kdo nemá žádný plán, je v politice úplně k ničemu. David Ondráčka Přečíst článek

Vládní přípravka: Školka pro politiky za státní peníze

Auto s majáčkem, více než slušný plat, sekretářka, a je jich na úřadech opravdu hodně. Fialova vláda jimi opravdu nešetří. Všimněte si, kolik jich přibylo jen v posledním roce. Vláda ví, že končí, a už to nikoho nezajímá. Na některých ministerstvech jich bylo klidně i 5, což je samo o sobě absurdní. Ale jaká je jejich odpovědnost, komu skládají účty a co tam vlastně za ty prachy dělají?

Mnozí náměstci prostě jsou taková béčková garnitura politických stran. Takoví náhradníci, kteří mají na úřadech získat ostruhy a rozkoukat se v politice. A jsou za tuhle politickou přípravku poměrně královsky státem, erárem, placeni. Často to jsou úplní junioři politických stran, kteří tam dostanou šanci, od letošního ledna jich takových nominovaly strany několik.

Jde o to, jestli jim ministr dá nějaký konkrétní úkol. Nejen tu oblast sledovat, na to mají odbory a sekce, ale skutečně něco udělat a zařídit. Jsou ve stínu, nikdo je nezná, nikomu se veřejně nezpovídají. Nechci úplně generalizovat, asi jsou i výjimky, ale za mnoha nejsou vidět vůbec žádné výsledky. Politický náměstek to se dnes rovná slušný plat, sekretářka, majáček, pak občas skandál, ostuda, pana ministra odstíní, a jede se dál.

Rezignace 4 náměstků s ostudou

Minimálně 4 kauzy byly opravdu výživné. Fialova vláda tvrdí, že její ministři nemají skandály, ale to zdaleka neplatí pro pravé ruce ministrů, jejich politické náměstky. Když je potřeba řešit riskantní věci, ministr si ruce neumazává. Tiché skandály probíhají ve stínu: ministři se chlubí, náměstci hoří. Vždy je klíčové ten skandál včas zabrzdit, to je hlavní úkol, aby to média neřešila detailněji. Když něco praskne, náměstek se rychle uklidí a ministr se tváří, že on nic. Naopak ještě se odpovědně pochlubí, že zareagoval okamžitě, padni komu padni přece. Podívejme se na 4 velmi povedené kauzy náměstků jen z poslední doby.

David Ondráčka: Vondráček, Benda, Blažek. Trio sněmovních kutilů, které vymýšlí nebezpečné věci Názory VBB (Vondráček, Benda, Blažek) je kutilské legislativní trio poslanců ANO a ODS, které společně vymýšlí nepoužitelné a nebezpečné nesmysly. Nyní chce zavést plošnou cenzuru na média, aby nemohla popsat jména stíhaných za korupci a hospodářskou kriminalitu, tedy dělat svou práci. Vědět o obvinění a korupčních kauzách v politice a veřejném sektoru je jednoduše ve veřejném zájmu. Skutečným cílem těchto poslanců je snaha ukrýt korupční skandály politiků před voliči. David Ondráčka Přečíst článek

Tesař z TOP 09

Asi nejdramatičtější byl spěšný odchod náměstka Tomáše Tesaře z ministerstva životního prostředí. Před jeho působením varovala premiéra dokonce i BIS (Bezpečnostní informační služba), že je vyšetřován policií a představuje bezpečnostní riziko. To už docela síla a je s podivem, že to média zajímalo tak málo. Šlo hlavně o rekultivaci severočeských lomů po těžbě hnědého uhlí a Modernizační fond (což jsou mnohamiliardové dotace na obnovu krajiny, rekultivační projekty a modernizaci). Kdo je majitel těchto konkrétních dolů je poměrně známá věc. Teď jeho fotbalový klub vyhrál ligu.

Pekarová musela rychle zasáhnout, aby se skandál ututlal a nerozjel naplno. Přece žádná strana hlásající hodnoty nechce být spojována s dotačními výhodami pro oligarchii, že. A tak náměstek velmi rychle a tiše zmizel z ministerstva. Zavřela se voda.

David Ondráčka: Forrest Gump české politiky, Miroslav Jansta byl u všech zásadních věcí Názory Miroslav Jansta, zatčený v kauze korupce v Motole, je takový Forrest Gump české politiky. Byl u všeho zásadního, co se po revoluci v posledních 35 letech v české politice a jejím zákulisí šustlo. David Ondráčka Přečíst článek

Večerka ze STAN

Tento příběh je taky vynikající, takový typický lobbing po Česku. Náměstek ministra zemědělství Večerka (STAN) byl donucen rezignovat poté, co vypukl skandál, že domluvil schůzku ministra vnitra Rakušana se stíhaným a velmi podezřelým podnikatelem, který chtěl zásah ohledně GIBS. To je samo o sobě hodně divoké. STAN pochopitelně rychle zavětřil, že to smrdí mnohem větším průšvihem. Rakušan urychleně donutil Večerku rezignovat, aby se předešlo dalšímu řešení kauzy.

Náměstek Stanislav od Blažka

Náměstek ministra spravedlnosti Antonín Stanislav (ODS) definitivně skončil po propuknutí dalšího nedůstojného skandálu. Čelil protikorupčního podnětu od vysokého úředníka a whistleblowera Benýška. Navíc vyšlo najevo, že dlouhodobě přiklepával zakázky svým blízkým a podporovatelům ODS a je i podezřelý, že lhal soudu. Blažek ho dlouho držel, ale pak už to nešlo ustát, tak musel náměstek skončit.

Náměstek na vnitru Kolařík od Pirátů

Piráti jsou už z této vlády venku, ale taky měli svůj skandál s politickým náměstkem, šlo o náměstka Kolaříka na vnitru. Absurdní skandál jako z mexické telenovely, milenka, napaddení, škrcení a následně rezignace na post. Jeho asistentka uvedla, že ji politik během incidentu několikrát fyzicky napadl, věc řeší policie. No a Piráti zdůrazňují, že jsou jediná strana bez skandálů..