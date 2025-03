David Ondráčka: Napětí v Pražských službách. Praha může skončit zavalená odpadem

Odboráři Pražských služeb hrozí stávkou, pokud jim pirátská náměstkyně Prahy Komrsková odvolá jejich milovaného ředitele Patrika Romana (ano, bratra toho Martina z ČEZu). V pražské komunální politice hodně věcí velmi smrdí už teď, ani se nemusí válet odpadky na ulicích.

Je fascinující, jak ochotně odboráři z městem vlastněných firem píší dopisy o šikaně a vyjadřují bezvýhradnou podporu managementu. Jenže způsob (ne)řízení Prahy a jejich městských společností může Prahu nakonec zavalit nechutnými odpadky podobně, jako to bylo v Neapoli.

Možná si pamatujete před lety dost odpudivé fotky z ulic jinak překrásné Neapole, kde se přestaly odvážet odpadky. Hniloba, smrad, krysy - jak je něco takového možné? Ti Italové. Ani geniální režisér Sorrentino by tehdy své milované město Neapol nedokázal nasnímat krásně a bez zápachu.

Byl to důsledek boje o zakázky na svoz odpadu, intrik tamní radnice a samozřejmě vlivu a zájmů mafie. Nic takového samozřejmě naštěstí v Praze na našem magistrátu na Mar(f)iánském náměstí nehrozí a mafie tady nemáme..

Komu v tom sporu fandit?

Opravdu je těžké si vybrat, komu v tomto sporu fandit. Velmi problematická a skandály obtěžkaná pirátská náměstkyně Komrsková? Nebo Patrik Roman se vším, co to sebou nese? Odboráři Pražských služeb vyhlásili kvůli krokům pirátské náměstkyně stávkovou pohotovost na podporu Romana. Ten se ve funkci drží už neuvěřitelných 20 let. Přežil několik primátorů - od Béma, Svobody, Hudečka, Krnáčové, Hřiba až zase po Svobodu.

Sporná výměna akcií s Křetínským

Kontext je v tom příběhu důležitý. Ostatně jako vždy. Město Praha nemělo dlouhé roky ve firmě Pražské služby úplnou kontrolu. A chtělo firmě zadávat zakázky napřímo, tzv. in-house, aby je nemuselo soutěžit s jinými firmami. K tomu potřebovalo úplnou vlastnickou kontrolu. Tak se dohodli s Křetínským na výměně akcií. To se stalo zhruba v letech 2016 a 2017.

Praha tehdy prodala podíl svých 24 procent v Pražské teplárenské firmě AVE CZ, patřící Křetínskému, a něj si odkoupila 19procentní podíl v Pražských službách. Pak město ještě vytěsnilo pár drobných akcionářů a firmu kompletně ovládlo. Takže zpracování komunálního odpadu v Praze a Malešická spalovna je dnes městská a mohou mu zadávat zakázky na svoz odpadu z ruky.

Tato výměna byla finančně dost sporná transakce. Chvilku se řešila její cena a jestli na tom město neprodělalo kalhoty. Ale jako obvykle policie neměla žádné relevantní posudky, aby to dokázala otevřít a všichni zainteresovaní byli prostě zainteresovaní.

Odpadky a smrad v ulicích - symbol způsobu řízení naší matičky

Primátor Svoboda teď sice do médií říká, že nedopustí omezení veřejných služeb a odpadky v ulicích. Ale to jen tak mluví, reálný vliv na nic nemá, nemá žádné páky. ODS si s Piráty rozdělili gesce mezi firmami a tak to je.

Pražské služby má pod sebou náměstkyně Komrsková. Kromě nich i ZOO. Tam teď začnou stavět nový výběh pro lední medvědy za miliardu. Doufám, že se na něj tak těšíte. Nyní dosadila do čela dozorčí rady Pražských služeb svého stranického kolegu Wagenknechta, dříve senátora a kandidáta na předsedu Pirátů, který má vliv na majitele v městské firmě uplatňovat. A teď se spor vyostřuje.

Hlavně NE stávku

Vtip je v tom, že jedině dozorčí rada může manažery odvolat, členů má dvanáct. A podle zákona je ze třetiny tvořena odboráři, které si chytrý management omotá kolem prstu. A to Roman za ty roky zvládá zkušeně. Takže se musí mezi zbylými lidmi najít většina prom případné odvolání managementu. Mezi členy rady jsou pak další zastupitelé. A ti se nejvíc ze všeho nejvíc bojí stávek. To je pak velký průšvih, který zajímá to média i lidi.

A už jen jako absurdní dodatek příběhu působí, že v dozorčí radě teď sedí za zaměstnance Alexander Bellu. To je samozřejmě nominant ODS, dříve starosta Prahy 3. Pak už však nebyl zvolen, tak se o něj strana postarala funkcí v Pražských službách. Ale odpadky v oranžové vestě nevozí, ani nepracuje na separačce, protože sedí v dozorčí radě, jako odborář.

Tak si dejte ráno kafe přátelé a bedlivě z okna sledujte vaši ulici, jestli vám ráno ještě přijedou vyvézt popelnici. Bude to ještě drama.