newstream.cz

Kolaps letecké dopravy na dohled? Evropa má zásoby paliva už jen na pár týdnů

Kolaps letecké dopravy na dohled? Evropa má zásoby paliva už jen na pár týdnů
ČTK
ČTK

Evropě zbývá už jen asi šest týdnů, než jí dojdou zásoby leteckého paliva. Pokud se neobnoví vývoz ropy Hormuzským průlivem, aerolinky mohou začít už brzy rušit lety. V rozhovoru s agenturou AP to řekl výkonný ředitel Mezinárodní agentury pro energii (IEA) Fatih Birol. Hormuzský průliv je de facto zablokovaný kvůli válce, kterou proti Íránu vedou Spojené státy a Izrael.

Birol v obsáhlém rozhovoru ve své kanceláři v Pařiži s výhledem na Eiffelovu věž vykreslil pochmurný obraz toho, co Evropu čeká, pokud se situace rychle nezlepší. Řekl, že současná ropná krize je největší, jaká kdy byla. Její dopady budou podle něj znamenat vyšší ceny benzinu, vyšší ceny plynu i vyšší ceny elektřiny.

„Kdysi existovala skupina Dire Straits,“ řekl Birol s odkazem na britskou kapelu, která slavila největší úspěch v 80. letech. Anglické sousloví dire straits lze do češtiny přeložit například jako 'krajní nouze', případně 'zoufalá situace'. „Teď je to skutečně zoufalá situace, dopady budou na celou globální ekonomiku. Čím déle to potrvá, tím horší to bude pro hospodářský růst a inflaci po celém světě,“ uvedl.

Ekonomické dopady budou nerovnoměrné a „nejvíce budou trpět země, jejichž hlas není tolik slyšet,“ řekl tento turecký ekonom a expert na energetiku, který stojí v čele IEA od roku 2015. Podle něj půjde hlavně o rozvojové země – chudší státy v Asii, Africe a v Latinské Americe.

„Žádná země není vůči této krizi imunní“

Bez urovnání konfliktu s Íránem, které by trvale znovu otevřelo Hormuzský průliv, ale budou trpět všichni, řekl. „Některé země mohou být bohatší než jiné. Některé mohou mít více energie než jiné, ale žádná země, žádná země není vůči této krizi imunní,“ varoval.

Spojené státy a Izrael 28. února zaútočily na Írán. Jako jeden z důvodů uváděly obavy, že by Írán mohl získat jadernou zbraň. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit na Izrael a na arabské státy v regionu, kde jsou americké vojenské objekty. Terčem íránských útoků se ale staly i civilní cíle včetně ropné infrastruktury nebo obchodních lodí v Hormuzském průlivu. Touto vodní cestou před válkou procházela asi pětina světových dodávek ropy a zkapalněného zemního plynu (LNG).

Pete Hegseth

Demokraté chtějí sesadit šéfa Pentagonu. Obviňují ho z válečných zločinů

Politika

Demokraté v americké Sněmovně reprezentantů představili návrh ústavní žaloby na ministra obrany Petea Hegsetha, kterým ho chtějí zbavit funkce. Viní ho z válečných zločinů, zneužití pravomocí i špatného řízení resortu. Kritika míří především na jeho roli v konfliktu s Íránem, který podle nich zahájil bez souhlasu Kongresu. Návrh má ale jen malou šanci na úspěch, protože většinu ve Sněmovně drží republikáni.

nst

Přečíst článek

SpaceX

Google královsky vydělá na SpaceX. Stačí úspěšný start na burze

Trhy

Akcionáři společnosti Alphabet, majitele Googlu či YouTube, se mohou těšit na další masivní zhodnocení investic. Alphabet totiž drží ve startupu velký podíl, který při vstupu vesmírné společnosti na burzu vynese ohromné jmění. Podle odhadu Bloombergu by podíl měl mít hodnotu 122 miliard dolarů.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Letiště Praha

Češi často platí zbytečně moc za odlet na dovolenou z Prahy. Ušetřit přitom mohou tisíce

Názory

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Slovensko hrozí vetem sankcí proti Rusku

Juraj Blanár
ČTK
ČTK
ČTK

Slovensko je připraveno blokovat přijetí připravovaného dvacátého balíku sankcí Evropské unie proti Rusku za jeho agresi vůči Ukrajině, dokud Bratislava nedostane záruky ohledně obnovení provozu ropovodu Družba, uvedl slovenský ministr zahraničí Juraj Blanár. Později uvedl, že Bratislava bude uvedené sankce blokovat až do opětovného zprovoznění Družby. Podle něj Slovensko ale nebude proti uvolnění unijní půjčky pro Ukrajinu ve výši 90 miliard eur (2,2 bilionu korun), kterou dosud blokovalo Maďarsko. To po vítězství opoziční strany Tisza v nedělních parlamentních volbách čeká změna vlády.

Ruská ropa ropovodem Družba přes Ukrajinu přestala proudit na Slovensko a do Maďarska v lednu. Bratislava a Budapešť pak opakovaně obvinily Kyjev, že s obnovením přepravy suroviny otálí z politických důvodů. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj při úterní návštěvě Německa řekl, že ropovod Družba bude opět funkční do konce dubna. Kyjev dříve tvrdil, že ropovod poškodil ruský útok.

Postoj Slovenska k dalším protiruským sankcím oznámil Blanár před poslanci evropského výboru slovenského parlamentu. Řekl, že Slovensko chce jasnou, transparentní a ověřitelnou deklaraci, že ropovod Družba bude opět spuštěn. V minulosti přitom představitelé slovenské vlády tvrdili, že sankce proti Rusku podpoří, pokud nebudou poškozovat slovenské zájmy.

„Pokud nebude zprovozněn ropovod Družba a bude na stole schvalování dvacátého balíku, tak ho neschválíme. Nemáme jiné nástroje, jak přinutit, aby Zelenskyj společně s Evropskou komisí zprovoznili Družbu,“ řekl pak Blanár v jednacím sálu sněmovny, kde odpovídal na dotazy poslanců. Vládní politici na Slovensku dříve kritizovali Evropskou komisi například za to, že si podle nich u Kyjeva nevynutila možnost inspekce poškozeného ropovodu.

Podle dřívějších informací Slovensko a Maďarsko byly proti novému balíku protiruských sankcí už na únorové schůzce ministrů zahraničí členských zemí EU. Budapešť tehdy tvrdila, že zablokuje přijetí těchto sankcí, pokud Ukrajina neobnoví tranzit ruské ropy do Maďarska.

Podle Blanára postoj formující se nové maďarské vlády naznačuje, že je připravena podpořit uvolnění unijní půjčky Ukrajině. To blokoval maďarský premiér Viktor Orbán, jehož strana Fidesz utrpěla v nedávných parlamentních volbách porážku. Slovenský premiér a Orbánův spojenec Robert Fico v březnu v souvislosti s uvedenou půjčkou řekl, že Slovensko je připraveno převzít štafetu po Maďarsku, pokud to bude třeba.

Orbánova i Ficova vláda dlouhodobě obhajují dovoz ruských energií a vystupují také proti rozhodnutí EU postupně ukončit dovoz zemního plynu z Ruska. Po přerušení dodávek ropy přes Ukrajinu vláda v Bratislavě vyhlásila stav ropné nouze a bratislavské rafinerii Slovnaft uvolnila ropu ze státních zásob. Slovnaft, který patří do maďarské ropné a plynárenské skupiny MOL, si pak zajistil alternativní dodávky ropy ropovodem Adria a státu vypůjčenou surovinu už vrátil.

Pete Hegseth

Demokraté chtějí sesadit šéfa Pentagonu. Obviňují ho z válečných zločinů

Politika

Demokraté v americké Sněmovně reprezentantů představili návrh ústavní žaloby na ministra obrany Petea Hegsetha, kterým ho chtějí zbavit funkce. Viní ho z válečných zločinů, zneužití pravomocí i špatného řízení resortu. Kritika míří především na jeho roli v konfliktu s Íránem, který podle nich zahájil bez souhlasu Kongresu. Návrh má ale jen malou šanci na úspěch, protože většinu ve Sněmovně drží republikáni.

nst

Přečíst článek

Rumen Radev

Získá Putin nového spojence? Napoví víkendové volby v Bulharsku

Politika

Bývalý bulharský prezident a někdejší šéf letectva Rumen Radev směřuje k vítězství v nedělních parlamentních volbách. Voličům slibuje boj proti „mafiánskému státu“, který podle něj podkopává fungování nejchudší země Evropské unie.

nst

Přečíst článek

Slovenský premiér Robert Fico
Aktualizováno

Fico nebude proti novému balíčku protiruských sankcí, pokud se splní jeho podmínky

Politika

ČTK

Přečíst článek

ERÚ ukazuje orientační ceny energií. Co z nich může vyčíst domácnost a kdo má zpozornět?

ERÚ ukazuje orientační ceny energií. Co z nich může vyčíst domácnost a kdo má zpozornět?
iStock
nst
nst

Energetický trh znovu zdražuje a rozdíly mezi nabídkami mohou být tisíce korun ročně. ERÚ proto přichází s novým ukazatelem, který může odhalit, kdo přeplácí – a kdo ještě může ušetřit.

Energetický regulační úřad (ERÚ) spustil indikativní pásmo nabídkových cen fixovaných produktů elektřiny a plynu. Má spotřebitelům pomoci rychle posoudit, zda nabídka odpovídá situaci na trhu, ať už jde o novou smlouvu, prolongaci nebo rozhodování o fixaci. Nástroj shodou okolností přichází v době, kdy část dodavatelů v reakci na napjatou situaci na Blízkém východě zdražuje ceníky pro domácnosti i podnikatele. Odborníci ale upozorňují, že je ještě možné se dostat na nižší cenu – stále ještě jsou k dispozici ceníky z období před začátkem konfliktu, které odpovídají tehdejším velkoobchodím cenám. 

ERÚ pásmo popisuje jako jednoduchý ukazatel, který má spotřebitelům usnadnit rozhodování. Na první pohled tak spotřebitel vidí, zda by ceny dodavatelů měly podle vývoje na velkoobchodních trzích klesat nebo zda je zdražení opravdu opodstatněné, jako je tomu nyní. Podle předsedy ERÚ Jana Šefránka díky němu lze „snadno posoudit výhodnost fixace ceny u nové smlouvy, podmínky prodloužení stávající smlouvy nebo porovnání s cenami u smlouvy na dobu neurčitou“. Úřad avizuje, že indikativní ceny bude aktualizovat každý měsíc. 

Poptávka po ropě má klesnout

Ropný šok z Perského zálivu: Energetici obrací prognózu, globální poptávka má letos klesnout

Zprávy z firem

Napětí na Blízkém východě a omezení klíčové námořní tepny pro přepravu ropy zásadně mění výhled světového trhu. Mezinárodní agentura pro energii (IEA) nově očekává pokles poptávky, zatímco ještě nedávno předpovídala výrazný růst.

nst

Přečíst článek

Prakticky to znamená, že spotřebitel má v ruce orientační rozmezí, podle kterého může rychle zkontrolovat, zda nabídka odpovídá tržní realitě. Rozmezí se však týká pouze cen za komoditu, tedy za samotnou elektřinu nebo plyn, bez nákladů na dodávku (distribuci). Aby bylo možné tuto hodnotu porovnat s indikativním pásmem ERÚ, musí nejdříve domácnost ze stávajícího vyúčtování nebo z nabídky od dodavatele vyčíst, jaké je jednotková cena, což nemusí být vždy snadné. ERÚ zároveň upozorňuje, že nabídka mimo pásmo automaticky neznamená podezřelého dodavatele, roli mohou hrát různé obchodní strategie nebo zpoždění cenotvorby. 

Právě na kombinaci obojího mohou nyní profitovat klienti u dodavatelů, kteří stále ještě drží ceny elektřiny a plynu z konce února letošního roku. Indikativní pásmo ERÚ je orientační kompas pro fixované produkty a pro srovnání toho, co zákazníkovi přistane v prolongaci nebo v nové nabídce. 

Nenajdeme zde tedy pásma pro smlouvy na dobu neurčitou nebo méně obvyklé měsíční či spotové ceny. Zároveň zohledňuje jen pásma oficiálních zveřejněných ceníků dodavatelů. V praxi totiž existují i cenové nabídky, například neveřejné akviziční nabídky a produkty sjednávané přes zprostředkovatelské kanály nebo retenční nabídky. 

Potraviny zdraží více, než se čekalo

Inflace zrychlila. Ceny táhnou nahoru energie a pohonné hmoty

Money

Spotřebitelské ceny v březnu meziročně stouply o 1,9 procenta. Meziroční tempo inflace zrychlilo z únorových 1,4 procenta. Vyplývá to z předběžného odhadu, který zveřejnil Český statistický úřad. Ve srovnání s předchozím měsícem spotřebitelské ceny stouply o 0,6 procenta. Zdražily především energie, v nichž jsou zahrnuty i pohonné hmoty. Konečnou hodnotu březnové inflace zveřejní ČSÚ 14. dubna, v minulosti pokaždé předběžný odhad potvrdil.

ČTK

Přečíst článek

Pro spotřebitele z toho plyne jednoduchá věc: pokud vidí, že se trh hýbe a pásmo naznačuje růst, vyplatí se zvážit fixaci ceny, ideálně ještě před tím, než se nová cenová hladina promítne do nabídek. 

„Samotné pásmo je jen začátek a domácnosti poskytne základní povědomí o možném vývoji cen energií. Pro každou domácnost je ale rozhodující její stávající platná smlouva a z ní vyplývající ceny, které za energie platí. A pokud zvažuje změnu dodavatele, je pro domácnost podstatné převést indikativní pásmo do reality, tedy kolik skutečně může ušetřit nebo naopak o kolik se energie zdraží. A právě tady se často ukáže, že rozdíl mezi orientační a skutečně dostupnou cenou může být výrazný, zejména u domácností s vyšší spotřebou,“ upozorňuje energetická analytička poradenské služby Revido Kristýna Bajer. 

Zdražování pro nové smlouvy 

Část dodavatelů v posledních dnech zdražuje ceníky u nových akvizičních smluv, stejně tak jsou meziměsíčně méně výhodné retenční nabídky. Jde o reakci na růst cen plynu na velkoobchodním trhu v souvislosti s konfliktem na Blízkém východě a omezením dodávek z oblasti Perského zálivu. Na první pohled by se mohlo zdát, že stávající klienti dodavatelů budou ve výhodě a zaplatí za energie méně – hovoří se totiž jen o růstu cen pro nové klienty, opak je však pravdou. 

Ministr Červený: Povolenky zdražují energie a živí spekulanty

Politika

Systém emisních povolenek se podle ministra životního prostředí Igora Červeného (Motoristé) změnil v obchodní komoditu, na které vydělávají spekulanti. Kritizuje zejména plánované rozšíření systému na budovy a dopravu (ETS2), které podle něj povede ke zdražení energií a pohonných hmot. Červený to řekl v rozhovoru s ČTK.

nst

Přečíst článek

Lidé, kteří nikdy nezměnili dodavatele nebo mají uzavřenu smlouvu na dobu neurčitou, již platí o 20–30 procent více za obchodní část ceny a dlouhodobě za energie přeplácí. Pro dodavatele to znamená, že u těchto klientů má mnohem vyšší marži, a tedy i prostor pro udržení cen. Zdražování se v budoucnu může týkat jak smluv na dobu neurčitou, tak i fixovaných smluv s omezenou garancí nebo bez garance ceny.  

Pro stanovení orientačních cen vychází ERÚ z takzvaného indikativního nákladu nákupu elektřiny či plynu. Ten počítá z předpokládaného profilu spotřeby zákazníka a z kombinace burzovních cen v různých hodinách, dnech a měsících; zohledňuje také další náklady obchodníků. Proto bude pásmo fungovat jen pro fixované produkty, u nichž je nákupní strategie lépe předvídatelná. 

Pokud bychom se podívali na běžnou domácnost v bytě, která elektřinu využívá ke svícení, podle pásma indikativních cen by měla ročně zaplatit částku mezi 25 tis. - 27 tis. korun. Reálně jsou však na trhu nabídky (od velkých, prověřených dodavatelů), díky kterým je bude elektřina stát 21 tis. korun ročně. Pokud lidé elektřinou nebo plynem nemovitost vytápějí, jsou rozdíly mezi indikativními cenami a aktuálními tržními nabídkami ještě vyšší, okolo 8 tis. korun ročně (ve prospěch dostupných nabídek na trhu). 

Podle odborníků v praxi indikativní pásmo funguje jako rychlá orientace, ale pro správné rozhodnutí je klíčové znát svou jednotkovou cenu za elektřinu nebo plyn (tzv. obchodní část ceny). Pomůže také vědět, zda mám fixovanou smlouvu a případně na jak dlouho. 

„Ceny energií se skládají ze dvou částí. Z tzv. regulované, kterou platíme všichni bez rozdílu za distribuci a z obchodní části ceny. Indikativní pásmo nám umožňuje porovnání pouze té obchodní části, proto je potřeba ji nejdříve z vyúčtování nebo nabídky vyčíst. To pro běžného spotřebitele může být obtížné, navíc je třeba si pohlídat, zda je cena s DPH nebo bez DPH. U malých spotřeb do 1 MWh je pak nejdůležitější výše měsíčního poplatku, nikoliv cena za komoditu, ten však indikativní pásma zohledněn není,” upozorňuje CEO poradenské služby Revido Tomáš Suchý. 

ERÚ zároveň avizuje, že indikativní ceny bude aktualizovat každý měsíc, aby spotřebitelé viděli, jak se očekávané cenové rozmezí mění podle vývoje na velkoobchodních trzích. V praxi tak půjde o pravidelný orientační kompas – obzvlášť v obdobích, jako je nyní, kdy jdou ceny na trzích nahoru a je vhodné fixovat. I pokud má domácnost již zafixováno, smlouvu s výhodnou cenou s novým dodavatelem může podepsat až 12 měsíců dopředu – což může přinést jistotu do domácího rozpočtu. Naopak klesající ceny lidem napoví, že by mohlo být vhodné s uzavřením nové smlouvy ještě chvíli počkat.  

Takto to vypadá na ERÚ https://eru.gov.cz/ipnc

A tady je náhled faktury. Aby se klient dostal k ceně, kterou může 1:1 srovnávat s indikativním pásmem, musí najít ve vyúčtování jednotkovou cenu za komoditu (zde elektřina) s DPH nebo bez DPH - níže varianta bez DPH (na této faktuře údaj s DPH není resp. nenašla jsem ho tam). Podle toho pak nastavit i v pásmu cen. 

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

