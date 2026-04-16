Získá Putin nového spojence? Napoví víkendové volby v Bulharsku
Bývalý bulharský prezident a někdejší šéf letectva Rumen Radev směřuje k vítězství v nedělních parlamentních volbách. Voličům slibuje boj proti „mafiánskému státu“, který podle něj podkopává fungování nejchudší země Evropské unie.
Bulharsko se ale dlouhodobě potýká s politickou nestabilitou. Od roku 2021 se v čele vlády vystřídalo sedm premiérů, přičemž žádný z nich nedokončil celé funkční období. Nadcházející hlasování bude už osmými volbami za posledních pět let, připomíná Politico.
Není však jisté, zda se Rumenu Radevovi podaří patovou situaci prolomit. Podle průzkumu by jeho hnutí Progressive Bulgaria mohlo získat zhruba 31 procent hlasů, což by znamenalo nutnost složit složitou vládní koalici.
Realitní CLUB duben 2026
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Obavy v Bruselu
Radev, bývalý pilot stíhaček MiG-29, je skeptický k podpoře Ukrajiny i k plánovanému přijetí eura. Jeho postoje vyvolávají obavy v Bruselu, protože se v minulosti opakovaně přikláněl k pozicím blízkým Kremlu a naznačil například zájem o dovoz ruské ropy.
Kritici zároveň upozorňují, že jeho hnutí přitahuje podporu stran spojených s nacionalismem a korupcí. Opoziční politik Assen Vassilev se ptá, zda chce Radev „silné Bulharsko v silné Evropě“, nebo model inspirovaný maďarským premiérem Viktorem Orbánem.
Radev si vybudoval politickou značku i díky své vojenské minulosti. Před prezidentskými volbami v roce 2016 byl prezentován jako zkušený pilot, což nyní využívá i v kampani. Po nástupu do funkce v roce 2017 si rychle vytvořil image neohroženého vlastence stojícího mimo stranickou politiku.
Zásadní průlom přišel v roce 2020 během protestů proti vlivu oligarchů na státní instituce. Razie prokuratury v prezidentském paláci tehdy jeho pozici ještě posílila a Radev se postavil do čela protestů proti korupci.
Boj proti oligarchii zůstává hlavním tématem jeho kampaně. „Oligarchie je hluboce zakořeněná v sociálním i ekonomickém životě země. Pokud tento model nerozbijeme, jakákoli vláda je odsouzena k neúspěchu,“ uvedl nedávno v Sofii.
Proti Radevovi stojí silní soupeři, zejména bývalý premiér Boyko Borissov a lídr strany DPS-New Beginning Delyan Peevski. Opozice je obviňuje z napojení na oligarchické struktury, což oba odmítají.
Radev své hnutí představil až letos v březnu. Přestože ho formálně nevede, je jeho hlavní tváří. Sdružuje různorodé osobnosti od politiků přes armádní představitele až po sportovce.
Nejasný program
Program hnutí však zůstává nejasný a Radev se vyhýbá jednoznačnému politickému zařazení. Analytici upozorňují, že jeho strategie je záměrně vágní, aby oslovila co nejširší spektrum voličů.
Otázkou tak zůstává, co bude následovat po volbách. Možným partnerem by mohla být reformní koalice, která však s Radevem v minulosti narážela kvůli jeho postojům k Ukrajině a Rusku.
Případný příklon k Moskvě by navíc mohl narušit vztahy s EU a NATO a zkomplikovat vznik jakékoli vlády. Pokud se Radevovi nepodaří sestavit kabinet, může podle analytiků rychle přijít o podporu voličů.
Bulharsko už podobný scénář zažilo – „spasitel“ přijde, nedokáže vládnout a jeho popularita rychle opadne.