Demokraté chtějí sesadit šéfa Pentagonu. Obviňují ho z válečných zločinů
Demokraté v americké Sněmovně reprezentantů představili návrh ústavní žaloby na ministra obrany Petea Hegsetha, kterým ho chtějí zbavit funkce. Viní ho z válečných zločinů, zneužití pravomocí i špatného řízení resortu. Kritika míří především na jeho roli v konfliktu s Íránem, který podle nich zahájil bez souhlasu Kongresu. Návrh má ale jen malou šanci na úspěch, protože většinu ve Sněmovně drží republikáni.
V americkém systému musí impeachment projít oběma komorami Kongresu – Sněmovna reprezentantů žalobu podává a Senát následně rozhoduje o vině.
Hlavní iniciátorkou návrhu je kongresmanka z Arizony Yassamin Ansariová, první americko-íránská demokratka v Kongresu. Podle ní Hegseth „porušil svou přísahu, ohrozil americké vojáky a dopustil se válečných zločinů“, včetně útoků na civilní cíle. Konkrétně zmínila například zásah dívčí školy v íránském Mínábu z 28. února, při němž podle íránských médií zahynuly desítky učitelů a nejméně 168 dětí.
„Jen Kongres může vyhlásit válku. Jeho činy vyžadují okamžité zbavení funkce,“ uvedla Ansariová.
Podle návrhu žaloby Hegseth schválil nebo nezabránil použití síly v rozporu s pravidly ozbrojených konfliktů. Demokraté ho kritizují také za takzvané dvojité údery na lodě v Karibiku podezřelé z pašování drog. Tento typ útoků, při němž následuje druhý zásah krátce po prvním, považují za nelegální a nebezpečný pro civilisty.
Napětí kolem vojenských operací se promítlo i do Senátu. Demokraté tam ve středu neprosadili rezoluci, která měla omezit pravomoci administrativy prezidenta Donalda Trumpa při vedení kampaně proti Íránu. Návrh neprošel poměrem 47 ku 52 hlasům.
Senát zároveň odmítl i dvě rezoluce, které měly zablokovat prodej amerických zbraní Izraeli v hodnotě zhruba 450 milionů dolarů. Přesto podpora těchto návrhů ze strany většiny demokratů a nezávislých senátorů ukazuje na rostoucí nespokojenost uvnitř strany s dopady izraelských operací na civilní obyvatelstvo v Gaze, Libanonu a Íránu.
Donald Trump znovu rozvířil emoce. Na své síti Truth Social přesdílel umělou inteligencí vytvořený obrázek, na kterém je vyobrazen v objetí Ježíše Krista.
Česko patří k největším podporovatelům Izraele, prezident Petr Pavel ale vysílá varovný signál. Podpora Izraele ano, ale ne za každou cenu.