Polské aerolinky chtěly po Boeingu miliardy za odstavené MAXy. Neuspěly

ČTK

Boeing ustál jeden z právních sporů kolem letadel 737 MAX. Federální porota v Seattlu odmítla žalobu polských aerolinek LOT, které po nucené odstávce strojů žádaly odškodnění 250 milionů dolarů, tedy asi 5,2 miliardy korun. Pro amerického výrobce jde o důležitý verdikt, LOT si ale zatím nechává otevřenou možnost dalšího postupu.

Polské aerolinky LOT vinily Boeing z podvodu a tvrdily, že jim nucená odstávka letadel 737 MAX způsobila výrazné finanční ztráty. Firma požadovala náhradu za ušlé příjmy kvůli údajnému „úmyslnému a nedbalostnímu zkreslování a opomenutí týkajícímu se letadel 737 MAX“, jak napsala agentura AFP. Porota federálního soudu v Seattlu ale podle soudních dokumentů rozhodla ve prospěch Boeingu.

„Jsme spokojeni s verdiktem poroty v náš prospěch,“ uvedl mluvčí společnosti Boeing. LOT rozhodnutí soudu uznal, zároveň si ale ponechal prostor pro odvolání. „Vzhledem k tomu, že právní spor ještě nemusí být ukončen, LOT se v této fázi k podrobnostem nebude vyjadřovat,“ uvedla polská společnost podle agentury Reuters.

Dvacet měsíců mimo provoz

Žaloba LOT následovala po celosvětové odstávce všech letadel 737 MAX, kterou v březnu 2019 nařídil americký Federální úřad pro letectví (FAA). Stroje zůstaly mimo provoz 20 měsíců, až do listopadu 2020. Rozhodnutí přišlo po dvou leteckých katastrofách. První se týkala letadla indonéské společnosti Lion Air 29. října 2018, druhá stroje Ethiopian Airlines 10. března 2019. Obě neštěstí si vyžádala celkem 346 obětí. Boeing v květnu 2019 připustil, že si byl vědom softwarového problému letadel.

LOT byla první leteckou společností, která v této věci amerického výrobce letadel zažalovala. V žalobě podané v říjnu 2021 tvrdila, že jí vznikla finanční újma kvůli zrušeným letům a nákladům na skladování odstavených letadel. Boeing obvinila z „podstatného zkreslování a opomenutí“ ohledně bezpečnosti letounů řady 737 MAX, tedy nejnovějšího modelu výrobce. Podle žaloby Boeing přesvědčil polské aerolinky, aby si vybraly tento model místo jeho předchůdce 737 NG, kterému původně dávaly přednost.

Boeing čelí také desítkám žalob podaných rodinami obětí havárií letadel 737 MAX. Téměř všechny skončily mimosoudním vyrovnáním, v některých případech ale rozhodoval soud. Chicagský soud letos 14. května přiznal rodině 24leté Američanky, která zahynula při havárii Ethiopian Airlines, odškodnění 49,5 milionu dolarů.

První občanskoprávní proces proti Boeingu v souvislosti s oběma haváriemi se konal v listopadu 2025. Porota v něm přiznala vdovci po jedné z obětí odškodnění 28,45 milionu dolarů. Další proces je naplánován na 3. srpna a bude se týkat smrti dalšího cestujícího z letu Ethiopian Airlines, irského inženýra Michaela Ryana ze Světového potravinového programu OSN (WFP).

V případě katastrofy letounu Lion Air všechny soudní spory skončily mimosoudním urovnáním. Poslední z nich, který se týkal jediného cizince na palubě, 26letého Itala, byl uzavřen koncem února.

Po četných zvratech od roku 2021 texaský soudce 6. listopadu 2025 nařídil zastavit trestní stíhání společnosti Boeing za obě havárie, dodala AFP.

Drahé letenky vracejí Čechy za volant. Chorvatsko už cenově dohání Řecko, roste zájem o Albánii i Polsko

Letní prázdniny jsou už za rohem, přesto zprávy kolem letecké dopravy nepůsobí pro turisty zrovna uklidňujícím dojmem. Dovolenkáři po celé Evropě se letos musí přizpůsobovat dražší ropě, rostoucím cenám leteckého paliva i nejistotě spojené s konfliktem na Blízkém východě.

Žalobu podali i Češi

Americký soud už v únoru 2023 odmítl žalobu české letecké skupiny Smartwings a polských aerolinek LOT, které po Boeingu požadovaly odškodnění za nucenou odstávku letadel 737 MAX. Česká i polská letecká společnost tehdy žalovaly Boeing samostatně.

Skupina Smartwings podala žalobu na Boeing na začátku srpna 2020 u soudu v americkém státě Illinois. „Po dlouhém jednání, které trvalo rok a čtvrt a které bylo neúspěšné, jsme na výrobce letadel, společnost Boeing, podali žalobu,“ řekla tehdy deníku Lidové noviny mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková.

Jak vysoké odškodnění Smartwings žádaly, list tehdy neuvedl. V březnu 2020 mluvčí skupiny uvedla, že škoda způsobená odstávkou letadel Boeing 737 MAX přesáhla dvě miliardy korun. Smartwings v té době měly sedm těchto letounů.

Novým předsedou americké centrální banky se oficiálně stal Kevin Warsh. Ve funkci nahradil Jeroma Powella, kterého prezident Donald Trump opakovaně kritizoval kvůli tomu, že podle něj nebyl ochoten snižovat úrokové sazby.

Warsh složil přísahu v Bílém domě za přítomnosti Trumpa, který si ho do čela Fedu sám vybral. Americká centrální banka patří k nejvlivnějším finančním institucím na světě a její rozhodování o sazbách má dopad nejen na americkou ekonomiku, ale i na globální trhy.

Ve svém projevu Warsh uvedl, že jeho vzorem je bývalý předseda Fedu Alan Greenspan, kterého do funkce uváděl prezident Ronald Reagan. Zdůraznil také, že centrální banka může přispět k prosperitě Spojených států.

„Naším úkolem ve Fedu je podporovat cenovou stabilitu a maximální zaměstnanost. Pokud budeme tyto cíle sledovat s rozvahou a jasným pohledem, nezávisle a s odhodláním, může být inflace nižší, růst silnější a reálné čisté mzdy vyšší,“ uvedl Warsh.

Trump v minulosti na Powella vyvíjel značný tlak, aby přistoupil ke snížení úrokových sazeb. Jeho postup vyvolával otázky ohledně nezávislosti americké centrální banky.

Warshe dnes prezident vyzval, aby byl „úplně nezávislý“. Zároveň předpověděl, že nový šéf Fedu zůstane v paměti jako jeden z nejlepších představitelů centrální banky.

„Myslím, že má schopnosti, které má jen velmi málo lidí,“ řekl Trump. Ten si v minulosti do čela Fedu vybral také Powella.

Praha 9 koupí od společnosti Finep rozestavěný bytový dům v Čakovické ulici na Proseku. Za nemovitost zaplatí 356,9 milionu korun bez DPH.

Radnice chce byty nabídnout za nižší nájemné lidem v potřebných profesích, například učitelům, zdravotním sestrám nebo pracovníkům v sociálních službách, uvedl starosta městské části Tomáš Portlík z ODS. Dům je podle něj téměř hotový a zkolaudovaný by měl být v září.

Praha 9 leží na severovýchodě metropole a má téměř 70 tisíc obyvatel. Zahrnuje katastrální území Proseka a části Vysočan, Hrdlořez, Střížkova, Hloubětína, Libně a Malešic. Podle dřívějších informací má městská část přibližně 600 nájemních bytů.

Radnice na nákup domu vypsala tendr. Nabídku v něm podal pouze Finep, přestože si podle Portlíka zadávací dokumentaci vyzvedlo osm firem. Městská část musela hledat nemovitost jen na území Prahy 9, protože podle zákona o hlavním městě může vlastnit pouze majetek na svém území.

Nákup chce Praha 9 financovat z několika zdrojů. Magistrát požádala o dotaci z fondu pro rozvoj dostupného bydlení, která by měla činit 100 až 120 milionů korun. Dalších 120 milionů plánuje získat prodejem pozemků na Krejcárku. Na zbytek si chce radnice vzít úvěr, který bude splácet z výnosů z nájemného.

Podle dřívější analýzy vlastní magistrát zhruba 7200 bytů a dalších přibližně 22 600 spravují městské části. Po roce 1991 přešlo do majetku města asi 194 tisíc bytů, následné privatizace ale městský bytový fond zredukovaly o 85 procent.

Magistrát i většina městských částí proto chtějí počet městských bytů znovu navyšovat. Cílem je zajistit dostupné bydlení pro potřebné profese i pro sociálně slabé nebo znevýhodněné obyvatele.

