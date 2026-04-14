Ropovod Družba má být do konce dubna opět v provozu, uvedl Zelenskyj po jednání v Berlíně
Ropovod Družba, klíčová tepna pro dodávky ruské ropy do střední Evropy, by měl být podle ukrajinského prezidenta opět plně funkční do konce dubna. Opravy zařízení poškozeného lednovým ruským útokem se blíží ke konci, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem.
Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj dnes v Berlíně oznámil, že ropovod Družba bude do konce dubna znovu uveden do plného provozu. Učinil tak na společné tiskové konferenci s německým kancléřem Friedrich Merz po jejich jednání zaměřeném na energetickou bezpečnost a další podporu Ukrajiny.
Ropovod Družba, jeden z nejdelších ropovodů na světě, byl v lednu poškozen při ruském dronovém útoku na infrastrukturu na západě Ukrajiny. Incident přerušil část dodávek ropy do střední Evropy, zejména do Maďarska a Slovenska, které jsou na tomto koridoru historicky závislé.
Ekologická organizace Greenpeace varovala před možným nekontrolovaným zhroucením vnitřního radiačního pláště v bývalé jaderné elektrárně v Černobylu na Ukrajině, které by mohlo zvýšit riziko úniku radioaktivity do životního prostředí. Informovala o tom agentura AFP.
Ekologická organizace Greenpeace varovala před možným nekontrolovaným zhroucením vnitřního radiačního pláště v bývalé jaderné elektrárně v Černobylu na Ukrajině, které by mohlo zvýšit riziko úniku radioaktivity do životního prostředí. Informovala o tom agentura AFP.
Zelenskyj zdůraznil, že Ukrajina neměla žádný zájem na zdržování oprav. „Naopak jsme pracovali nepřetržitě, abychom obnovili provoz co nejdříve. Energetická stabilita regionu je v našem společném zájmu,“ uvedl. Reagoval tak na kritiku ze strany Budapešti a Bratislavy, podle nichž Kyjev opravy záměrně zpomaloval.
Maďarsko i Slovensko v posledních měsících opakovaně upozorňovaly na rizika spojená s výpadky dodávek a vyzývaly Evropskou unii k aktivnějšímu řešení situace. Obě země patří mezi státy, které i přes snahu EU o diverzifikaci zdrojů nadále využívají ruskou ropu dopravovanou právě ropovodem Družba.
Český premiér Andrej Babiš požádal na společném jednání české a slovenské vlády na Novojičínsku předsedu slovenské vlády Roberta Fica, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze. Problém s palivy by měl být podle Babiše řešen v celém teritoriu. Fico na to řekl, že až budou splněny podmínky, stav ropné nouze Slovensko zruší. Kritizoval přitom tlak Evropské komise a přístup Ukrajiny.
Český premiér Andrej Babiš požádal na společném jednání české a slovenské vlády na Novojičínsku předsedu slovenské vlády Roberta Fica, aby Slovensko ukončilo stav ropné nouze. Problém s palivy by měl být podle Babiše řešen v celém teritoriu. Fico na to řekl, že až budou splněny podmínky, stav ropné nouze Slovensko zruší. Kritizoval přitom tlak Evropské komise a přístup Ukrajiny.
Podle analytiků však současná situace znovu otevřela širší debatu o energetické závislosti Evropy na Rusku. Evropská unie se po začátku ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022 snaží postupně snižovat dovoz ruských fosilních paliv, avšak některé státy si vyjednaly výjimky právě kvůli infrastrukturním omezením.
Kancléř Merz na tiskové konferenci uvedl, že Německo podporuje rychlé dokončení oprav a zároveň zdůraznil nutnost dalšího posilování energetické bezpečnosti Evropy. „Tato událost ukazuje, jak zranitelná může být infrastruktura v době konfliktu. Diverzifikace zdrojů a tras zůstává klíčová,“ řekl.
Oprava ropovodu Družba probíhala za složitých podmínek, neboť oblast na západě Ukrajiny je opakovaně terčem ruských útoků na energetickou infrastrukturu. Ukrajinské úřady přesto uvádějí, že většina klíčových prací je již dokončena a zbývají poslední technické testy.
Obnovení provozu by mělo přispět ke stabilizaci dodávek ropy do regionu a zmírnit napětí mezi Ukrajinou a některými jejími sousedy. Zároveň však podle expertů zůstává otázkou, nakolik se Evropa dokáže v budoucnu obejít bez podobných strategických tras spojených s Ruskem.