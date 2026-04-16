Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Google královsky vydělá na SpaceX. Stačí úspěšný start na burze

Stanislav Šulc

Akcionáři společnosti Alphabet, majitele Googlu či YouTube, se mohou těšit na další masivní zhodnocení investic. Alphabet totiž drží ve startupu velký podíl, který při vstupu vesmírné společnosti na burzu vynese ohromné jmění. Podle odhadu Bloombergu by podíl měl mít hodnotu 122 miliard dolarů.

Čeští investoři se již těší na dvě IPO. Jedním je Anthropic, který by mohl na burzu vstoupit letos na podzim. Ještě více se ale hovoří o burzovním startu vesmírného startupu Elona Muska SpaceX. Důvodem je, že by mělo jít o největší IPO historie, které by mohlo vynést až 75 miliard nového kapitálu, což by byl sám o sobě rekord, to by přitom společnost nacenilo na dva biliony dolarů. A to by překonalo dosavadní rekord společnosti Saudi Aramco, která na burzu vstoupila v roce 2019.

Na obří zhodnocení se přirozeně těší Elon Musk, který by se při takovém scénáři stal historicky prvním dolarovým bilionářem. Velké očekávání pak má také společnost Alphabet, která vedle Googlu či YouTube drží také velký podíl právě ve SpaceX.

Dvacetinásobek za pět let

Podle agentury Bloomberg drží Alphabet více než pět procent akcií SpaceX a při nacenění společnosti na dva biliony dolarů by tak hodnota tohoto podílu představovala až 122 miliard dolarů.

„Původně Alphabet držel podíl ve výši 6,11 procenta, ten se ale snížil při letošním spojení SpaceX a xAI,“ uvádí Bloomberg s tím, že přesná velikost podílu drženého jednotlivými akcionáři není známá. Podle odhadů pak samotný Musk drží zhruba 40procentní podíl SpaceX.

SpaceX patří k nejočekávanějším IPO historie

Trhy

Podle Franka Grandy, analytika společnosti PitchBook, se investoři, kteří měli možnost kopit akcie nejpozději v roce 2021, během IPO zajistí do konce života. „I když jste minuli možnost investovat mezi lety 2010 a 2020 a nějak se vám to podařilo v roce 2021, své prostředky zhodnotíte 20násobně,“ uvedl Granda pro Bloomberg.

Cesta k bilionům

Společnost SpaceX založil Elon Musk v roce 2002 díky prostředkům získaným při prodeji platebního systému PayPal. V roce 2010 se vesmírný startup stal jednorožcem s valuací přesahující miliardu dolarů.

Google poprvé investoval do SpaceX v roce 2015, kdy se připojil ke společnosti Fidelity Investments v rámci kola financování v hodnotě jedné miliardy dolarů. Tehdy to firmu nacenilo na deset miliard dolarů a oběma společnostem zajistilo desetiprocentní podíl. Aktuální podíl společnosti Fidelity ani dalších akcionářů není znám, s výjimkou několika pozic, které jednotlivé fondy zveřejnily.

Související

Výroční ceny ČEA rozdány. Zlato v kategorii Business Event bere akce Good Company Circle

Vítězem kategorie Business Event roku 2025 je konference Good Company Circle
Česká eventová asociace, užito se svolením
nst
Česká eventová asociace (ČEA) vyhlásila vítěze 9. ročníku Výročních cen ČEA. Slavnostní večer v pražském kině Lucerna potvrdil rostoucí kvalitu tuzemského trhu i důraz na kreativitu a precizní produkční zpracování. Mezi oceněnými projekty uspěla i konference Good Company Circle, na jejíž přípravě se Newstream podílel.

V kategorii Business Event – veletrh, výstava, konference, fórum, kongres získal první místo projekt Good Company Circle. Na Konferenci společnosti JT International spolupracovala agentura Next Level, Nedori a Shrtcut. Newstream byl jejím spoluorganizátorem a hlavním mediálním partnerem. 

Projekt vsadil na zcela netradiční pojetí, které vybočuje z běžných standardů korporátních akcí. „Poslední ročník Good Company Circle vznikl z touhy vytvořit něco, co na české scéně chybělo. Ne další konferenci založenou na prezentacích, ale skutečný zážitek, který propojí silný obsah, emoci a společenský přesah,“ vysvětluje Eva Prokešová, manažerka komunikace a CSR CzHuSk v JT International.

Podle ní byla klíčem k úspěchu odvaha přinést novou formu. „Přišli s jsme s kruhovým formátem, otáčivým pódiem, videomappingem a živým orchestrem. Řečníci byli přímo součástí celé projekce, díky videomappingu se stávali součástí samotné prezentace a nebyli pouze nasvíceni, jak je běžné. Právě tuto emoci se nám podařilo přenést i na publikum v sále. Prvenství v business eventu je pro mě potvrzením, že dělat věci jinak má smysl,“ dodává Prokešová.

Leaders

Katarína Krajčovičová

Úspěch projektu kvituje i Aleš Burger, CEO agentury Next Level, která se zároveň stala Agenturou roku: „Vedle všech ocenění máme extra velkou radost právě ze zlata v kategorii Business Event. Good Company Circle ukázal, jak moc může být byznysový event lidský, přátelský, přirozený, a přesto velmi mimořádný.“

Grand Prix pro CP Engage

Absolutním vítězem letošního ročníku a držitelem ceny Grand Prix se stal projekt CP Engage od agentur Rubio a Start Production pro společnost Check Point Software Technologies. Ten patřil k technologicky nejvýraznějším realizacím roku.

Vítězové jednotlivých kategorií

Přehled oceněných projektů a eventů

Business event
Good Company Circle
Next Level & JTI
B2B event
CP Engage
Rubio & Start Production
B2E event (interní / zaměstnanecký)
Oslava v O2 areně: Zážitek jednou za 200 let!
Event Arena pro Českou spořitelnu
B2C event
Orlen Summer Drinks Roadshow
Orlen Unipetrol
B2P event
George Town na Colours of Ostrava
Event Arena pro Českou spořitelnu
Kulturní event
Signal Festival 2025
Signal Festival
Interní event
Leadership konference 2024
Česká spořitelna
Sportovní event
Road to Prague
Concept One pro Škoda Auto
Udržitelnost
Rock for People 2024
Ameba Production
Kreativní koncept
Výstava „Křehká krása“
Agentura X

Titul Agentura roku si na základě počtu bodů odnesla společnost Next Level, která stojí právě za vítězným projektem Good Company Circle.

Eventy jako strategický nástroj

Výroční ceny ČEA dlouhodobě ukazují, že event marketing už není jen jednorázovou aktivitou, ale plnohodnotným nástrojem strategické komunikace. Porota letos hodnotila desítky projektů, u nichž sledovala nejen kreativitu a exekuci, ale i reálný přínos pro značky a schopnost doručit silný obsah.

Letošní ročník podle organizátorů znovu potvrdil, kolik silných nápadů a energie se v českém eventovém prostředí skrývá a jak rychle se celý segment posouvá k mezinárodním standardům.

Leaders

Michal Nosek

Související

Filantropie

nos

Hodinářský butik Tudor sází na zážitek, exkluzivitu i české pivo

Newstream & Partner

Vítězem únorového kola soutěže Visa Czech Top Shop se stal butik Tudor – Hodinářství Bechyně na Staroměstském náměstí v Praze. Slavnostního předání ocenění se zúčastnili zástupci soutěže, společnosti Visa a obchodních i mediálních partnerů, nechyběli Petr Hauba ze společnosti Visa, Lukáš Svoboda ze společnosti KB SmartPay ani Markéta Němcová, Country Manager soutěže Visa Czech Top Shop.

Butik Tudor představuje prémiový retailový koncept, který staví na kombinaci švýcarské hodinářské tradice a osobitého zákaznického zážitku. Nabízí nejen široké portfolio modelů této ikonické značky, ale také exkluzivní butikové edice, které zákazníci v běžných multibrandových prodejnách nenajdou. Důraz je kladen na individuální přístup, detailní prezentaci produktů a celkovou atmosféru odpovídající charakteru značky.

„Porota u butiku Tudor ocenila kombinaci exkluzivní nabídky, přehledného prostoru a individuálního přístupu k zákazníkovi. Výrazným prvkem je také interiér laděný do ikonických červeno-černých tónů značky, který podtrhuje vizuální koncept prodejny a dodává prostoru jasnou identitu“, doplnila Markéta Němcová, Country Manager soutěže Visa Czech Top Shop.

Money

Newstream & Partner

Získané ocenění má pro tým prodejny i symbolický rozměr. „Velmi si tohoto ocenění vážíme, je pro nás velkou ctí. O to více nás těší, že přichází právě v únoru, kdy značka TUDOR slaví 100 let od svého založení,“ uvedl Josef Šimon, vedoucí butiku Tudor – Hodinářství Bechyně.

Luxus s českým prvkem

Prodejna se snaží zákazníkům nabídnout něco navíc i mimo samotný produkt. „Naším cílem je představit klientům nejen exkluzivní modely, ale také vytvořit prostředí, ve kterém se budou cítit příjemně. Možná i proto jsme přišli s netradičním prvkem, kde jako jediný butik na světě nabízíme zákazníkům čepované pivo. Je to způsob, jak propojit švýcarskou preciznost s českou pohostinností,“ doplnil Josef Šimon.

Zapojení moderních platebních řešení vyzdvihl také Lukáš Svoboda ze společnosti KB SmartPay: „Jsme rádi, že můžeme být součástí tohoto unikátního konceptu. Naším cílem je přizpůsobit platební řešení tak, aby podporovalo celkový zákaznický zážitek a zároveň podtrhovalo značku Hodinářství Bechyně.“

Gratulaci vítězi připojil i Petr Hauba ze společnosti Visa: „Butik Tudor si vítězství v únorovém kole plně zaslouží. Značka je navíc zajímavá i tím, že dlouhodobě podporuje různé sportovní oblasti, a to od cyklistiky přes fotbal až po potápění nebo surfování, takže si zde na své přijdou skutečně všichni.“

Díky vítězství v únorovém kole se Tudor – Hodinářství Bechyně zařazuje mezi finalisty soutěže Visa Czech Top Shop 2026, ze kterých vzejde celkový vítěz během slavnostního finále.

Money

Newstream & Partner

Související

Money

Newstream & Partner

Doporučujeme