Google královsky vydělá na SpaceX. Stačí úspěšný start na burze
Akcionáři společnosti Alphabet, majitele Googlu či YouTube, se mohou těšit na další masivní zhodnocení investic. Alphabet totiž drží ve startupu velký podíl, který při vstupu vesmírné společnosti na burzu vynese ohromné jmění. Podle odhadu Bloombergu by podíl měl mít hodnotu 122 miliard dolarů.
Čeští investoři se již těší na dvě IPO. Jedním je Anthropic, který by mohl na burzu vstoupit letos na podzim. Ještě více se ale hovoří o burzovním startu vesmírného startupu Elona Muska SpaceX. Důvodem je, že by mělo jít o největší IPO historie, které by mohlo vynést až 75 miliard nového kapitálu, což by byl sám o sobě rekord, to by přitom společnost nacenilo na dva biliony dolarů. A to by překonalo dosavadní rekord společnosti Saudi Aramco, která na burzu vstoupila v roce 2019.
Na obří zhodnocení se přirozeně těší Elon Musk, který by se při takovém scénáři stal historicky prvním dolarovým bilionářem. Velké očekávání pak má také společnost Alphabet, která vedle Googlu či YouTube drží také velký podíl právě ve SpaceX.
Dvacetinásobek za pět let
Podle agentury Bloomberg drží Alphabet více než pět procent akcií SpaceX a při nacenění společnosti na dva biliony dolarů by tak hodnota tohoto podílu představovala až 122 miliard dolarů.
„Původně Alphabet držel podíl ve výši 6,11 procenta, ten se ale snížil při letošním spojení SpaceX a xAI,“ uvádí Bloomberg s tím, že přesná velikost podílu drženého jednotlivými akcionáři není známá. Podle odhadů pak samotný Musk drží zhruba 40procentní podíl SpaceX.
Rok 2026 by měl patřit k nejlepším letům pro investory do akcií. Na burzu by totiž mohly vstoupit některé velmi žhavé společnosti, což by se mělo projevit i na celkových datech o IPO. Pokud se potvrdí dosavadní trendy z prvního čtvrtletí, měly by primární úpisy vynést více než 200 miliard dolarů, což se stane poprvé od rekordního roku 2021.
Trh IPO se probouzí. Burzu čekají velké příběhy
Podle Franka Grandy, analytika společnosti PitchBook, se investoři, kteří měli možnost kopit akcie nejpozději v roce 2021, během IPO zajistí do konce života. „I když jste minuli možnost investovat mezi lety 2010 a 2020 a nějak se vám to podařilo v roce 2021, své prostředky zhodnotíte 20násobně,“ uvedl Granda pro Bloomberg.
Cesta k bilionům
Společnost SpaceX založil Elon Musk v roce 2002 díky prostředkům získaným při prodeji platebního systému PayPal. V roce 2010 se vesmírný startup stal jednorožcem s valuací přesahující miliardu dolarů.
Google poprvé investoval do SpaceX v roce 2015, kdy se připojil ke společnosti Fidelity Investments v rámci kola financování v hodnotě jedné miliardy dolarů. Tehdy to firmu nacenilo na deset miliard dolarů a oběma společnostem zajistilo desetiprocentní podíl. Aktuální podíl společnosti Fidelity ani dalších akcionářů není znám, s výjimkou několika pozic, které jednotlivé fondy zveřejnily.
