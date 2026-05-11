Smartwings škrtají v letním letovém řádu. Které linky firma pozastaví?
Smartwings od června do konce srpna dočasně přeruší provoz na třech letních linkách a u části destinací sníží počet letů. Firma změny vysvětluje optimalizací letových řádů a kapacit. Cestujícím nabídne vrácení peněz nebo změnu letenky.
Společnost Smartwings chystá změny v letním provozu. Od 1. června do 31. srpna plánuje dočasně přerušit lety do Toulouse, Bukurešti a Bruselu. Zároveň upraví frekvence u vybraných spojů.
Podle aerolinek jde o reakci na aktuální vývoj poptávky a snahu efektivněji nastavit provoz v celé síti destinací, informaci sdělila mluvčí Smartwings Vladimíra Dufková. Na změny v letovém řádu upozornil také web Airways.
„Průběžně upravujeme letový řád tak, abychom flexibilně reagovali na aktuální vývoj poptávky a co nejefektivněji optimalizovali provoz. V rámci této optimalizace jsme se rozhodli upravit frekvence letů u vybraných destinací a dočasně přerušit letní provoz na linkách do Toulouse, Bukurešti a Bruselu,“ uvedla Dufková.
Změny se dotknou také dalších linek. Do Valencie, Madridu, na Madeiru a Mallorku bude Smartwings létat šestkrát týdně místo dosavadních sedmi letů. Do Paříže dopravce v létě zachová jedno denní spojení, zatímco dosud nabízel tři lety denně.
Návrat do Izraele
Úprava čeká i linku do Tel Avivu, kam se aerolinky chystají po odmlce způsobené konfliktem na Blízkém východě vrátit od 20. května. Místo dvou letů denně zde budou provozovat jeden let denně. Stejné omezení se týká také Malagy, kam Smartwings sníží provoz ze dvou denních spojů na jeden.
Cestujícím, kterých se změny dotknou, nabídne společnost vrácení peněz nebo změnu letenky.
Evropská komise poslala aerolinkám jasný vzkaz: dražší palivo kvůli válce na Blízkém východě nemohou zpětně přenášet na cestující. Již zakoupené letenky nesmějí zdražovat palivovými příplatky a růst cen paliva sám o sobě neospravedlňuje omezení práv pasažérů. Dopravci sice dostanou určitou provozní flexibilitu, nárok cestujících na vrácení peněz, přesměrování letu nebo pomoc na letišti ale zůstává v platnosti.
Leteckou dopravu v posledních měsících ovlivnila také válka USA a Izraele proti Íránu, která podle uvedených informací začala 28. února. Dočasná uzavření vzdušného prostoru na Blízkém východě vedla ke zrušení tisíců letů. Zablokování Hormuzského průlivu zároveň výrazně zvýšilo cenu leteckého paliva, která se proti období před konfliktem zdvojnásobila.
Na situaci reagovala i německá Lufthansa. V dubnu oznámila ukončení činnosti dceřiných regionálních aerolinií CityLine a odstavení části letadel, mimo jiné kvůli růstu cen leteckého paliva. Od tohoto kroku si slibuje úsporu přibližně 40 tisíc tun paliva.
