Kapři z kádí mizí z ulic. Prodejních míst je o stovky méně a zabíjení se stěhuje do zázemí
Kádě s kapry jsou pořád jedním ze symbolů českých Vánoc, ale jejich mapa se zmenšuje. Po prudším úbytku v minulých letech se letos počet nahlášených prodejních míst drží kolem 2 500.
Tlak na prostředí prodeje ryb, přísnější kontrolní režim, opatrnost měst i část obchodních řetězců, které už živé ryby před prodejnami nechtějí, mění pravidla hry. A s nimi i to, co Češi na Štědrý večer kupují.
Ještě před pár lety bylo běžné narazit na stánky s živými rybami téměř na každém větším parkovišti nebo náměstí. Dnes je obrázek střízlivější. Státní veterinární správa (SVS) uvádí, že prodejci letos po celé republice předem nahlásili bezmála 2 500 prodejních míst, podobně jako loni. Zároveň ale data SVS ukazují, že oproti době, kdy se hlásilo bezmála 3 000 míst, už jde o citelný pokles.
Maloobchod: část řetězců bez kádí, jiní pokračují
Důležitý impulz změny je maloobchod. Některé řetězce se drží tradice a stánky u jejich prodejen dál fungují, jiné se od živých kádí distancují. Letos je možné koupit kapra například před Albertem, Globusem, Kauflandem nebo Penny Marketem. Naopak Billa, Lidl a Tesco pokračují v přístupu z minulých let a prodej živých kaprů na svých pozemcích neumožní.
Typický je argument Lidlu, že zákaz je spojený s odpovědným přístupem, ale zároveň ne vždy může ovlivnit situaci tam, kde není vlastníkem přilehlých ploch – například u pronajímaných prodejen. V praxi to znamená, že někde kádě zmizely úplně, jinde se jen přesunuly „o pár metrů vedle“ – na městský pozemek nebo k jinému provozovateli.
Opatření a kontroly: povinné hlášení, welfare a hygiena
Méně stánků neznamená volnější režim. Právě naopak: SVS každoročně před Vánoci rozjíždí intenzivní kontroly a připomíná, že prodejní místo i termín musí prodejci dopředu nahlásit (standardně nejméně týden předem), aby bylo možné kontroly plánovat. „Kontroly se soustředí primárně na tři věci: na to, zda nejsou přeplněné kádě, zda mají kapři dostatek kyslíku a přitékající čerstvou vodu, a na hygienické zázemí pro porážku a kuchání,“ říká prodejce ryb Martin Čížek ze Slaného. SVS lidem, kteří volí nákup na ulici, doporučuje nechat si rybu odborně usmrtit přímo na místě a nepřevážet ji domů „na poslední chvíli“ v taškách nebo ji nedržet v domácích podmínkách.
Trendy: méně živých ryb, víc pohodlí
Do poklesu stánkového prodeje se propisuje i proměna poptávky. Rybáři i obchodníci častěji mluví o tom, že část zákazníků dává přednost pohodlí a chce rybu už připravenou, případně úplně jinou než kapra. „Ke zdražení kaprů letos nedochází, alespoň ne u producentů a rybářů. Ceny se pohybují povětšinou mezi 95 až 120 korunami za kilo,“ popisuje letošní sezonu Michal Kratochvíl, ředitel Rybářského sdružení. A doplňuje, že když cena u producentů drží, zájem se mírně ztenčuje – část domácností volí jinou rybu nebo úplně jiné maso.
Podobně mluví i velcí hráči z praxe. „Cenu držíme už několik let na stabilní úrovni,“ uvedla za Rybářství Třeboň Karolína Petráňová. Zároveň přiznává, že v posledních letech je vidět mírný pokles zájmu o tradičního vánočního kapra, který rybáři přisuzují i demografii a proměně zvyklostí. „Největší prodeje bývaly vždy kolem 23. prosince, dnes lidé chodí i dřív a celkově tu práci nevidíme tak rušnou jako tomu bývalo,“ popisuje jeden z pražských prodejců na Vinohradech.
Podle Potravinářské komory roste zájem o jiné sladkovodní druhy, například candáta, pstruha, amura nebo sumce, které pro část domácností představují kompromis. Ryba zůstane na vánočním stole, ale bez kostí.
Proč mizí „zabíjení na ulici“
Vedle čistě obchodních důvodů sílí i tlak na to, jak se s rybami zachází. Odborníci upozorňují, že pro kapry je nejnáročnější opakované překládání, transport a manipulace; problémem může být i kvalita vody ve stánkovém prodeji. Tyto argumenty posilují snahu části trhu přesunout prodej do stabilnějšího zázemí (sádky, specializované prodejny) a nabídnout víc zpracovaných variant.
Tradice prodeje zatím definitivně nezmizela, ale ustupuje z nejviditelnějších míst. Kádě zůstávají, jen jich je méně a stále častěji se vedle nich prodává i to, co by před pár lety bylo vedlejší. Tedy kuchané ryby, porce, alternativní druhy a hotové rybí produkty.
