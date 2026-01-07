Nový magazín právě vychází!

Allegro se stahuje z Balkánu. Prodej Slovinska a Chorvatska se dotkne i Česka

Nákupy přes internet, ilustrační foto
Pixabay
ČTK
ČTK

Polská e-commerce skupina Allegro prodává své aktivity ve Slovinsku a Chorvatsku německému investorovi Mutares. Jde o další krok v restrukturalizaci někdejší Mall Group. Změna vlastníka se přitom nepřímo dotkne i České republiky, kde sídlí část technologických a podpůrných týmů.

Polská obchodní skupina Allegro, která působí i na českém trhu, prodá své aktivity ve Slovinsku a Chorvatsku německé investiční společnosti Mutares. Oznámila to v tiskové zprávě. Finanční podmínky transakce firma nezveřejnila, potvrdila však, že změna vlastníka zasáhne také týmy se sídlem v České republice, které tyto zahraniční operace dlouhodobě podporují.

Konkrétně Allegro prodá stoprocentní podíl ve slovinské společnosti Mimovrste a rovněž stoprocentní podíl v chorvatské firmě Internet Mall. Součástí transakce jsou i vybraná technologická aktiva a české týmy, jež zajišťují provoz těchto trhů.

Podle Allegra jde o poslední fázi proměny fungování Mall Group, kterou polský gigant převzal v roce 2022 s cílem rozšířit své působení mimo domácí Polsko. Zahraniční expanze sice firmě otevřela nové trhy ve střední Evropě, očekávané zlepšení hospodaření však nepřinesla. Prodej aktivit ve Slovinsku a Chorvatsku má proto podnikání v zahraničí zjednodušit a zpřehlednit.

„Po dokončení hluboké reorganizace skupina dospěla k závěru, že převážně nezávislé provozy ve Slovinsku a Chorvatsku, které nadále fungují na starší technologické infrastruktuře, mají lepší předpoklady pro další rozvoj pod specializovaným vlastníkem,“ uvedlo Allegro v tiskové zprávě.

Společnost už loni naznačila změnu strategie. Po spuštění marketplace pro třetí strany v Česku, na Slovensku a v Maďarsku v březnu 2024 pozastavila další zahraniční expanzi a zaměřila se spíše na zvýšení frekvence nákupů na stávajících trzích.

Prodej balkánských aktivit bude mít podle odhadů Allegra jednorázový negativní dopad na hospodářský výsledek ve výši zhruba 235 milionů zlotých, tedy asi 1,4 miliardy korun. Část této částky, konkrétně 105 milionů zlotých, už firma promítla do výsledků za loňské čtvrté čtvrtletí. Zároveň ale očekává pozitivní vliv na hrubý provozní zisk (EBITDA).

V České republice Allegro nadále vlastní e-shopy Mall.cz a CZC.cz i kurýrní službu One by Allegro. Tuzemský trh tak zůstává pro skupinu klíčový, přestože počet zaměstnanců v Česku meziročně klesl z 1051 na 967. Celá skupina Allegro loni zaměstnávala přibližně 5980 lidí.

Novým vlastníkem aktivit ve Slovinsku a Chorvatsku se stane Mutares, německá investiční společnost zaměřená na firmy v restrukturalizaci. Jejím cílem bývá stabilizace podniků, zlepšení jejich výkonnosti a následný prodej či další rozvoj. Pro část českých týmů tak může transakce znamenat nejen změnu zaměstnavatele, ale i zásadní proměnu pracovních podmínek.

Rozpočtový spor odhalil starý trik. Stanjurova metodika měla pomoci, teď škodí

Rozpočtový spor odhalil starý trik. Stanjurova metodika měla pomoci, teď škodí
Profimedia
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Opoziční politiky nyní doběhlo vlastní předchozí zkreslování, jímž maskovali, že rozpočet přesáhli hned tři roky po sobě, plyne i ze stanoviska Národní rozpočtové rady.

Zejména politici nynější opozice od včerejška zhusta tvrdí, že schodek státního rozpočtu za loňský rok není necelých 291 miliard korun, ale „jen“ zhruba 250 miliard. Údaj takřka 291 miliard včera jako oficiální uvedla ministryně financí Alena Schillerová.

Některá média to komentují tak, že ministryně si mohla vybrat, zda veřejnosti předloží variantu schodku 291 miliard, nebo 250 miliard, načež si z politického důvodu vybrala variantu horší, aby mohla předchozí vládu podrobit o to silnější kritice. Jenže ani to není úplná pravda.

Stejná metodika jako za Stanjury

Ministryně vyčíslením schodku na 291 miliard korun pouze přejímá metodiku, kterou používal sám její předchůdce Zbyněk Stanjura. Ten při představování výsledků hospodaření státního rozpočtu za roky 2023 a 2024 použil metodiku, která zahrnovala i příjmy a výdaje související s projekty EU.

Zahrnutí těchto prostředků v letech 2023 a 2024 vylepšovalo schodek natolik, že jej dostalo do pásma pod schválený limit, takže Fialova vláda mohla za oba zmíněné roky deklarovat, že schválený rozpočet nepřesáhla.

Ne jednou, ale hned třikrát

I když jej přesáhla. Pokud se tedy použije metodika, po jejímž uplatnění nyní již opoziční politici volají, když hlásají, že schodek za loňský rok je o přibližně 40 miliard nižší.

Pokud ale je schodek o 40 miliard nižší – pokud se tedy použije metodika, která k takovému výsledku vede a peníze na projekty EU se nezahrnou –, pak to znamená následující závažnou věc: Fialova vláda schválený rozpočet nesplnila nejen za rok 2025, ale dokonce za roky 2023 a 2024. Třikrát po sobě.

Nenápadné varování Národní rozpočtové rady

Ostatně všímá si toho i Národní rozpočtová rada. Ovšem poněkud nenápadně, takže její stanovisko žádnou výraznější veřejnou diskusi nevzbudilo. Například ve výroční zprávě za rok 2024 Národní rozpočtová rada konstatuje, že schodek za ten rok nebyl 271,4 miliardy korun, jak oficiálně deklarovala Fialova vláda, ale hned 287,4 miliardy korun.

„Očištěné saldo dosáhlo hodnoty −287,4 miliardy korun, došlo k překročení schváleného salda o 5,4 miliardy korun,“ uvádí Národní rozpočtová rada.

EU peníze jako záchranná brzda

Fialova vláda totiž předloni schválila jako maximální schodek 282 miliard korun. Ten ale splnila pouze tehdy, pokud zahrnula i peníze na projekty EU. Což je metodický postup, jehož užití nyní již opoziční politici vytýkají vládě Babišově.

Ta ale navazuje jen na metodiku jejich, takže je samotné vlastně dobíhá jejich vlastní předchozí zkreslování výsledku hospodaření státu a jeho „vylepšování“.

Nejde jen o vylepšení o několik miliard. Jde o to, že toto vylepšení bylo kriticky nutné k tomu, aby Fialova vláda mohla deklarovat naplnění schváleného schodku.

A nebyla to jen záležitost jednoho roku, nýbrž věc opakovaná.

Také ve vyčíslení výsledku státního rozpočtu za rok 2023 použila Fialova vláda dané zkreslení. Bez zahrnutí peněz na projekty EU činil schodek 299,4 miliardy korun, zatímco oficiálně sdělený výsledek byl 288,5 miliardy korun. Právě toto zahrnutí umožnilo dostat se pod schválený limit 295 miliard korun – který tedy fakticky splněn nebyl.

Trik se otočil proti autorům

Za rok 2025 už nepomohlo ani zahrnutí peněz na projekty EU. Naopak – loni zahrnutí těchto peněz výsledek rozpočtu ještě zhoršilo. Se zahrnutím činí schodek 290,7 miliardy korun, bez zahrnutí 249,9 miliardy.

Ani v jednom případě nebyl schválený limit 241 miliard splněn – jednou o zhruba 50 miliard, podruhé „jen“ o přibližně devět miliard.

To, co dobře sloužilo k zamaskování nesplnění schváleného deficitu v letech 2023 a 2024, se v roce 2025 otočilo proti Fialově vládě a problém naopak ještě zvýraznilo.

Kruh se uzavírá

Proto nyní politici někdejší Fialovy vlády apelují na vládu Babišovu, aby upustila od metodiky, kterou sami používali k maskování skutečnosti, že se nevešli do schváleného limitu schodku.

To je ono jejich volání, že schodek je o 40 miliard nižší. Vláda Babišova ovšem jen navazuje a užívá té samé metodiky, kterou používala sama vláda Fialova.

Stanislav Šulc: Vydařený novoroční oběd prezidenta s premiérem. Turek má prostě smůlu

Premiér Andrej Babiš (ANO) a prezident Petr Pavel
ČTK
Stanislav Šulc
Stanislav Šulc

Oběd dvou nejvyšších ústavních činitelů země dopadl podle očekávání. Andrej Babiš splnil, co slíbil, a přednesl návrh na jmenování motoristy Turka na post ministra. Prezident Petr Pavel pak také splnil, co slíbil, a Turka jmenovat nadále odmítá. S tím se rozešli. Ale příběhu tím konec není, ačkoli nám tento novoroční oběd řekl víc, než by se mohlo zdát.

Kdo si myslel, že po dnešním „novoročním“ obědu prezidenta Petra Pavla s premiérem Andrejem Babišem bude kauza Turek vyřešená, nejspíš o tuzemské politice moc neví. A také je nyní nejspíš překvapen, že se řešení turkovské otázky nepřiblížilo ani o píď.

My ostatní chápeme, co se vlastně stalo, poměrně jasně. Premiér Babiš naplnil to, co ještě mohl slíbit svým koaličním partnerům, a Turkovo jméno skutečně prezidentovi předložil. A prezident Pavel také naplnil veškerá očekávání a jmenování Turka do čekal ministerstva odmítl.

Tím příběh pravicového influencera s politickými ambicemi sice nekončí, ale dostává se do fáze, kde se jeho jmenování dostává již do říše sci-fi.

Filip Turek na Národní třídě

Prezident Pavel stopl poslance Turka. Premiér Babiš po obědě na Hradě ustoupil, kompetenční žalobu řešit nechce

Politika

Prezident Petr Pavel odmítl jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Premiér Andrej Babiš se ho po novoročním obědě na Pražském hradě snažil přesvědčit, aby dal Turkovi šanci, neuspěl však. Spor k Ústavnímu soudu vláda hnát nehodlá.

ČTK

Přečíst článek

Motoristé budou tlačit Babiše k žalobě

Tím podstatným totiž je, že premiér po dezertu prohlásil, že kompetenční žalobu na prezidenta kvůli nejmenování ministra aktuálně nezvažuje. Přitom je to právě on (respektive premiér, případně „vláda“), kdo jako jediný takovou žalobu podat může. Motoristé ani nikdo jiný to formálně udělat nemůže.

Co tedy nyní nastane? I na to máme precedenty. Motoristé zcela jistě budou na Babiše tlačit, aby jednal dál. Ten zcela nepochybně zaujme zdržovací taktiku, protože mu jde o dvě podstatné věci: aby jeho vláda získala důvěru a aby si udržel poslaneckou imunitu kvůli kauze Čapí hnízdo.

Ale jinak si můžeme být téměř stoprocentně jisti, že v kauze Turek již Babiš udělal vše, co plánoval a dál v ní již konat nebude. Ostatně totéž proběhlo při jmenování jeho minulé vlády, kdy Miloš Zeman odmítl jmenovat jednoho kandidáta na ministra, a Babiš tehdejšímu koaličnímu partnerovi, tedy ČSSD, vysvětlil, že to je jejich problém.

Filip Turek

Mošty místo bourání. Turkovy nelegální stavby v přírodním parku úřad dodatečně schválil

Politika

Čestný prezident Motoristů a kandidát na ministra životního prostředí Filip Turek získal dodatečně povolení ke dvěma stavbám v pražské Dubči. Stavební úřad sice konstatoval porušení zákona, dodatečně ale akceptoval, že poslanec bude v objektech vyrábět mošty a zavařeniny, čeká ho ale přestupkové řízení, napsal server Seznam Zprávy. Turek zdůvodňuje ignorování stavebních předpisů potřebou šetřit.

ČTK

Přečíst článek

Lepší bez Turka ve vládě, než s Turkem v opozici

Jistě, platí, že Motoristé opojení dvěma volebními úspěchy jsou v úplně jiné situaci, než tehdy již chřadnoucí a postupně se rozkládající sociální demokracie. Takže teoreticky mají na premiéra silnější páky.

Jenomže čas naopak hraje proti nim. Důležitá hlasování budou dříve, než by Babiš mohl i jen začít předstírat, že kompetenční žalobu připravuje, natož aby ji měl hotovou. I vzhledem k tomu, že takovou žalobu tu ještě nikdy nikdo nepodal, jistě půjde takový proces protahovat téměř libovolně.

Navíc zatímco pro Motoristy je Turek podstatný koník, pro Babiše jde stále spíše o reputační problém, se kterým se příliš špinit nechce, protože se mu nebude chtít u dalších evropských a světových lídrů vysvětlovat, že má v kabinetu ministra, jehož sociální sítě byly plné antisemitských gest, jenom proto, aby si udržel imunitu.

A Motoristé si také budou muset říct, jestli je lepší být ve vládě bez Turka, nebo s Turkem v opozici.

