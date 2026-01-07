Allegro se stahuje z Balkánu. Prodej Slovinska a Chorvatska se dotkne i Česka
Polská e-commerce skupina Allegro prodává své aktivity ve Slovinsku a Chorvatsku německému investorovi Mutares. Jde o další krok v restrukturalizaci někdejší Mall Group. Změna vlastníka se přitom nepřímo dotkne i České republiky, kde sídlí část technologických a podpůrných týmů.
Polská obchodní skupina Allegro, která působí i na českém trhu, prodá své aktivity ve Slovinsku a Chorvatsku německé investiční společnosti Mutares. Oznámila to v tiskové zprávě. Finanční podmínky transakce firma nezveřejnila, potvrdila však, že změna vlastníka zasáhne také týmy se sídlem v České republice, které tyto zahraniční operace dlouhodobě podporují.
Konkrétně Allegro prodá stoprocentní podíl ve slovinské společnosti Mimovrste a rovněž stoprocentní podíl v chorvatské firmě Internet Mall. Součástí transakce jsou i vybraná technologická aktiva a české týmy, jež zajišťují provoz těchto trhů.
Podle Allegra jde o poslední fázi proměny fungování Mall Group, kterou polský gigant převzal v roce 2022 s cílem rozšířit své působení mimo domácí Polsko. Zahraniční expanze sice firmě otevřela nové trhy ve střední Evropě, očekávané zlepšení hospodaření však nepřinesla. Prodej aktivit ve Slovinsku a Chorvatsku má proto podnikání v zahraničí zjednodušit a zpřehlednit.
„Po dokončení hluboké reorganizace skupina dospěla k závěru, že převážně nezávislé provozy ve Slovinsku a Chorvatsku, které nadále fungují na starší technologické infrastruktuře, mají lepší předpoklady pro další rozvoj pod specializovaným vlastníkem,“ uvedlo Allegro v tiskové zprávě.
Společnost už loni naznačila změnu strategie. Po spuštění marketplace pro třetí strany v Česku, na Slovensku a v Maďarsku v březnu 2024 pozastavila další zahraniční expanzi a zaměřila se spíše na zvýšení frekvence nákupů na stávajících trzích.
Prodej balkánských aktivit bude mít podle odhadů Allegra jednorázový negativní dopad na hospodářský výsledek ve výši zhruba 235 milionů zlotých, tedy asi 1,4 miliardy korun. Část této částky, konkrétně 105 milionů zlotých, už firma promítla do výsledků za loňské čtvrté čtvrtletí. Zároveň ale očekává pozitivní vliv na hrubý provozní zisk (EBITDA).
V České republice Allegro nadále vlastní e-shopy Mall.cz a CZC.cz i kurýrní službu One by Allegro. Tuzemský trh tak zůstává pro skupinu klíčový, přestože počet zaměstnanců v Česku meziročně klesl z 1051 na 967. Celá skupina Allegro loni zaměstnávala přibližně 5980 lidí.
Novým vlastníkem aktivit ve Slovinsku a Chorvatsku se stane Mutares, německá investiční společnost zaměřená na firmy v restrukturalizaci. Jejím cílem bývá stabilizace podniků, zlepšení jejich výkonnosti a následný prodej či další rozvoj. Pro část českých týmů tak může transakce znamenat nejen změnu zaměstnavatele, ale i zásadní proměnu pracovních podmínek.
