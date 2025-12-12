OBRAZEM: Česko září. Získalo rekordní počet ocenění i jednu dvouhvězdu
Česko má novou dvouhvězdu, šest čerstvých hvězd v regionech a nejrozsáhlejší výběr v historii. Michelin Guide 2025 přepisuje mapu tuzemské gastronomie.
Česká gastronomie si připisuje historický milník. Průvodce Michelin letos poprvé zveřejnil celonárodní výběr nejlepších restaurací napříč republikou a výsledek potvrzuje, že Česko patří mezi nejzajímavější kulinární destinace v Evropě. Součástí výběru je 79 podniků, které inspektoři doporučují pro jejich kvalitu, originalitu a práci s lokálními surovinami.
„Naši inspektoři procestovali Česko křížem krážem, aby našli nejlepší restaurace v zemi. Navštívili nejen velká města, ale i menší obce, a zvláště je zaujaly vynikající vinařské oblasti. Velmi si rovněž cenili výjimečné pohostinnosti, se kterou se setkali po celé zemi,” říká Gwendal Poullennec, mezinárodní ředitel průvodce Michelin.
Jedna dvouhvězda a osm jednohvězdových podniků
Nejvyšší ocenění letošního ročníku získala restaurace Papilio ve Vysokém Újezdu, která se stala jediným podnikem v zemi se dvěma michelinskými hvězdami. Šéfkuchař Jan Knedla zde nabízí moderní degustační menu inspirované vzpomínkami na dětství, zpracované s respektem k lokálním surovinám.
„Je to něco neuvěřitelného pro mě. Je to něco, o čem celý život člověk sní a teď, když to je, tak tomu nemůžu uvěřit. Takže je to nádhera. Je to jako kdybych byl v nějakém snu,“ řekl po vyhlášení držitel dvou hvězd šéfkuchař restaurace Papilio Jan Knedla. Má i bohaté zkušenosti s michelinskými restauracemi v zahraničí.
Vedle Papilia letos září také osm jednohvězdičkových restaurací, z toho hned šest nově oceněných. Na prestižní seznam se zařadily Essens v Hlohovci u Břeclavi, olomoucké Entrée, zlínská La Villa a pražské Levitate. Tyto novinky doplňují dvě dlouhodobé pražské stálice, Field a La Degustation Bohême Bourgeoise, které své michelinské hvězdy úspěšně obhájily. Česko tak má celkem devět restaurací oceněných hvězdou, z nichž hned čtyři leží mimo Prahu, což potvrzuje rostoucí gastronomickou kvalitu regionů.
Bib Gourmand pro 18 podniků
Michelin také udělil 18 ocenění Bib Gourmand, udělovaných za skvělý poměr ceny a kvality. Z toho 15 restaurací se letos objevilo v seznamu poprvé. Mezi nimi jsou například třeboňské podniky Šupina a Šupinka, brněnský Bar ATELIER & bistro, olomoucké Long Story Short Eatery & Bakery, čeladenská Miura či pražský Výčep. Ocenění Bib Gourmand tak znovu potvrzuje, že kvalitní gastronomie nemusí být jen doménou fine diningu.
Prestižní ocenění bude mít na gastronomii i pozitivní dopad. Obrovský zájem o rezervace vzbudila michelinská hvězda, kterou získala například zlínská restaurace La Villa. „Byl to neskutečný frmol, jen jsme potvrdili jednu rezervaci, už přišla další. Za jednu hodinu jich bylo tolik, co jindy za celý týden," uvedl manažer restaurace David Kostiha.
