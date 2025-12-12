Nový magazín právě vychází!

OBRAZEM: Česko září. Získalo rekordní počet ocenění i jednu dvouhvězdu

Papilio Jana Knedly získalo hned dvě michelinské hvězdy.
Stanislav Šulc/Newstream
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Česko má novou dvouhvězdu, šest čerstvých hvězd v regionech a nejrozsáhlejší výběr v historii. Michelin Guide 2025 přepisuje mapu tuzemské gastronomie.

Česká gastronomie si připisuje historický milník. Průvodce Michelin letos poprvé zveřejnil celonárodní výběr nejlepších restaurací napříč republikou a výsledek potvrzuje, že Česko patří mezi nejzajímavější kulinární destinace v Evropě. Součástí výběru je 79 podniků, které inspektoři doporučují pro jejich kvalitu, originalitu a práci s lokálními surovinami. 

„Naši inspektoři procestovali Česko křížem krážem, aby našli nejlepší restaurace v zemi. Navštívili nejen velká města, ale i menší obce, a zvláště je zaujaly vynikající vinařské oblasti. Velmi si rovněž cenili výjimečné pohostinnosti, se kterou se setkali po celé zemi,” říká Gwendal Poullennec, mezinárodní ředitel průvodce Michelin.

Jedna dvouhvězda a osm jednohvězdových podniků

Nejvyšší ocenění letošního ročníku získala restaurace Papilio ve Vysokém Újezdu, která se stala jediným podnikem v zemi se dvěma michelinskými hvězdami. Šéfkuchař Jan Knedla zde nabízí moderní degustační menu inspirované vzpomínkami na dětství, zpracované s respektem k lokálním surovinám.

10 fotografií v galerii

„Je to něco neuvěřitelného pro mě. Je to něco, o čem celý život člověk sní a teď, když to je, tak tomu nemůžu uvěřit. Takže je to nádhera. Je to jako kdybych byl v nějakém snu,“ řekl po vyhlášení držitel dvou hvězd šéfkuchař restaurace Papilio Jan Knedla. Má i bohaté zkušenosti s michelinskými restauracemi v zahraničí. 

Vedle Papilia letos září také osm jednohvězdičkových restaurací, z toho hned šest nově oceněných. Na prestižní seznam se zařadily Essens v Hlohovci u Břeclavi, olomoucké Entrée, zlínská La Villa a pražské Levitate. Tyto novinky doplňují dvě dlouhodobé pražské stálice, Field a La Degustation Bohême Bourgeoise, které své michelinské hvězdy úspěšně obhájily. Česko tak má celkem devět restaurací oceněných hvězdou, z nichž hned čtyři leží mimo Prahu, což potvrzuje rostoucí gastronomickou kvalitu regionů.

Matteo De Carli a jeho manželka Lenka Hermanová provozují svou restauraci od roku 2012 po několika zastávkách po celém světě. Krásný interiér je jednoduchý a moderní, s otevřenou kuchyní s ukázkami, vinotékou a stěnou s vinotékou, které stojí za zhlédnutí. Michelinští inspektoři je ocenili jednou hvězdou. „Chutná kuchyně má jemný severoitalský nádech a chleby, těstoviny a zmrzlina jsou domácí výroby. Nezapomeňte zvážit denní speciality – například kambala v listovém těstě je lahůdkou," píše průvodce. Jeho rukopis poznáte na první pohled i sousto. Martin Štangl, jeden z nejvýraznějších českých šéfkuchařů, vybudoval v pražském Karlíně restauraci, která redefinuje pojem lokální gastronomie.

Bib Gourmand pro 18 podniků

Michelin také udělil 18 ocenění Bib Gourmand, udělovaných za skvělý poměr ceny a kvality. Z toho 15 restaurací se letos objevilo v seznamu poprvé. Mezi nimi jsou například třeboňské podniky Šupina a Šupinka, brněnský Bar ATELIER & bistro, olomoucké Long Story Short Eatery & Bakery, čeladenská Miura či pražský Výčep. Ocenění Bib Gourmand tak znovu potvrzuje, že kvalitní gastronomie nemusí být jen doménou fine diningu. 

Pod názvem Dejvická 34 je podepsaný Tomáš Černý, spolumajitel a šéfkuchař. Vaří tu italskou i českou kuchyni. Ve Výčepu radí michelinští inspektoři dát si jídla, jako jsou bramborové knedlíky plněné dušeným divočákem, červeným zelím a slaninovou omáčkou.

Prestižní ocenění bude mít na gastronomii i pozitivní dopad. Obrovský zájem o rezervace vzbudila michelinská hvězda, kterou získala například zlínská restaurace La Villa. „Byl to neskutečný frmol, jen jsme potvrdili jednu rezervaci, už přišla další. Za jednu hodinu jich bylo tolik, co jindy za celý týden," uvedl manažer restaurace David Kostiha.

Michelinské hvězdy nově září nad Brnem, Zlínem i Olomoucí. Hned dvě získal Jan Knedla

Prezentace surovin v restauraci Field
Užito se svolením Field
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Poprvé v historii se renomovaný průvodce Michelin zaměřuje na celé Česko. Anonymní inspektoři projeli republiku od hor po vinařské oblasti, aby odhalili podniky, které mohou stát po boku evropské špičky.

Průvodce Michelin letos poprvé představuje výběr restaurací, který pokrývá celé Česko. Hodnocení inspektorů tak již není zaměřené pouze na Prahu, do mezinárodního gastronomického centra se dostávají i regiony. Česká republika se tímto vydáním zařazuje mezi respektované evropské kulinářské destinace.

Letošní vydání průvodce Michelin přineslo několik zásadních novinek, mezi nimiž nejvíce rezonuje jméno Jana Knedly, jeho Papilio získalo totiž hned dvě hvězdy. Do výběru nově přibyly i resturace s jednou hvězdou. K Fieldu Radka Kašpárka a La Degustation Bohême Bourgeoise Oldřicha Sahajdáka, nově získala prestižní ocenění jihomoravská Essens, olomoucká Entrée Přemka Forejta nebo zlínská La Villa. V Praze má nově hvězdu Levitate, La Casa de Carli Mattea de Carli nebo Štangl ze skupiny Ambiente.

Kromě fine diningu tvořily páteř pražské scény i podniky s oceněním Bib Gourmand, které nabízí kvalitní jídlo za férovou cenu. Ceny Bib za dobrý poměr ceny a kvality získalo osmnáct podniků, nově patnáct. Bib získaly podniky jako Šupina a Šupinka v Třeboni nebo Bar Atelir & Bistro v Brně.

Vývoj české gastronomie v průvodci Michelin začal již v roce 2008. Tehdy se do historie zapsala restaurace Allegro z pražského hotelu Four Seasons, která pod vedením italského šéfkuchaře Andrea Accordiho získala vůbec první michelinskou hvězdu nejen pro Česko, ale i pro celý postkomunistický region. V následujících letech hvězdu obdržely také restaurace Alcron a Maze, jež pomohly upevnit pozici Prahy mezi evropskými kulinářskými městy.

Kro Libeň

KRO vs. Ambiente? Pražská gastro scéna má nového velkého hráče, který staví na grilovaných kuřatech a kombuše

Enjoy

Z bistra na Jiřáku vznikla během pár let jedna z nejvýraznějších pražských gastro značek. Teď KRO otevírá v Libni prostor, který mění pravidla hry – nejen pro značku samotnou, ale i pro celou scénu. Nový provoz propojuje výrobu, gastronomii i retail a posouvá KRO směrem, který dlouhodobě razí jen několik velkých hráčů v čele s Ambiente.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Česko jako respektovaná gastronomická destinace

Rozšířením průvodce na celé území získává česká gastronomie novou mezinárodní viditelnost. Podle mezinárodního ředitele průvodce Michelin Gwendala Poullenneca vyniká česká scéna unikátní kombinací tradice a moderní kreativity. „Česká kulinářská scéna nabízí jedinečnou směs inovací a dědictví, která přináší výjimečné zážitky milovníkům jídla hledajícím autenticitu i nové impulzy,“ dodal Poullenneca.

Česká centrála cestovního ruchu navíc zdůrazňuje, že toto uznání posiluje nejen prestiž země, ale i rozvoj gastronomické turistiky, z níž mohou profitovat zejména regionální podniky. 

Podoba současné české kuchyně

Současná česká gastronomie podle Michelinu stojí na kvalitních surovinách, sezónnosti a řemeslné preciznosti. Restaurace po celé zemi stále více pracují s lokálními produkty od zvěřiny a sladkovodních ryb až po moravská vína či zeleninu od malých farmářů.

Zatímco Praha již mnoho let potvrzuje svou špičkovou úroveň v oblasti fine diningu i dostupnějších bister, regiony rychle dohánějí krok díky nové generaci šéfkuchařů, která kombinuje tradici s moderními technikami. Právě to dává letošnímu výběru zcela nový rozměr.

Inspektoři Michelinu pracují zcela anonymně, do restaurací chodí jako běžní hosté a každý podnik navštěvují opakovaně, aby měli jistotu, že jejich zkušenost není náhodná. Při hodnocení se řídí pěti mezinárodními kritérii, která používají po celém světě: sledují kvalitu použitých surovin, harmonii a vyváženost chutí, dokonalé zvládnutí kuchařských technik i to, zda se v menu jasně odráží osobitost a rukopis šéfkuchaře. Klíčová je také konzistence – tedy zda restaurace dokáže stejnou úroveň udržet při každé návštěvě.

Kromě ikonických hvězd Michelin uděluje průvodce také řadu dalších ocenění. Bib Gourmand patří podnikům, které nabízejí skvělé jídlo za férovou cenu, Zelená hvězda oceňuje lídry v oblasti udržitelné gastronomie a označení The Selected upozorňuje na restaurace, které stojí za návštěvu i bez formální hvězdy. Součástí výběru jsou také speciální profesní ocenění, například pro sommeliéra roku či šéfkuchaře roku.

krabičky s jídlem

Šéfkuchař Sajler mění firemní stravování. Místo nákladné kantýny postačí chytrá lednice

Enjoy

Čerstvé jídlo nonstop, bez kuchyně a bez obsluhy. Filip Sajler spustil síť chytrých lednic Eat Smart, které nabízejí přes stovku jídel včetně českých klasik – třeba i smažáku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Dopad na českou gastronomii

V roce 2022 Michelin změnil svůj model fungování a restaurace nyní hodnotí pouze v zemích, jejichž národní agentury cestovního ruchu na tuto službu finančně přispějí. Česká vláda rozhodla o zaplacení poplatku v létě 2023; částku 1,3 milionu eur (podle tehdejšího kurzu přibližně 32,6 milionu korun) uhradila agentura CzechTourism spadající pod Ministerstvo pro místní rozvoj. Celostátní průvodce tak posiluje postavení Česka na gastronomické mapě Evropy. Regionální podniky získávají příležitost vstoupit do mezinárodního povědomí a navázat na úspěch pražských restaurací, které už dnes určují tempo vývoje české kuchyně.

Prezentace surovin v restauraci Field

Michelinské hvězdy nově září nad Brnem, Zlínem i Olomoucí. Hned dvě získal Jan Knedla

Enjoy

Poprvé v historii se renomovaný průvodce Michelin zaměřuje na celé Česko. Anonymní inspektoři projeli republiku od hor po vinařské oblasti, aby odhalili podniky, které mohou stát po boku evropské špičky.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Raketový úspěch Parzivalu. „Česká gastronomie inspiruje,“ říká michelinský šéfkuchař

Gala Ben Moshe
Užito se svolením restaurace Parzival
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Restaurace Parzival na Starém Městě, vedená michelinským šéfkuchařem Galem Ben Moshem, si vysloužila místo v Michelin Guide rekordně rychle, otevřela teprve před dvěma měsíci.

Izraelský šéfkuchař Gal Ben Moshe, známý z berlínské hvězdné restaurace Prism, vstoupil na pražskou scénu s projektem, který působí jako gastronomická výpověď. Parzival propojuje autentické chutě Levanty s moderními technikami a nabízí šestichodové menu, v němž každý chod představuje jeden fragment šéfkuchařova života.

10 fotografií v galerii

Fakt, že inspektoři Michelin restauraci zapsali do průvodce tak rychle, je výjimečný. U nových podniků obvykle čekají měsíce, aby si ověřili stabilitu kuchyně. „Je to pro nás potvrzení, že směr, kterým jdeme, má smysl,“ říká Gal Ben Moshe a dodává: „A také uznání české gastronomii, která je dnes neuvěřitelně živá a inspirativní.“

Návrat k příběhům místo okázalosti

Ben Moshe zdůrazňuje, že Parzival není o luxusu v podobě lanýžů a humrů. „Fine dining už dávno není o okázalosti. Hodnota je v zážitku,“ vysvětluje. Proto je i prostředí restaurace intimní, zaměřené na detail a na dialog mezi hostem a kuchyní.

K jídlu lze volit klasické nebo konceptuální vinné párování s víny z Levanty. Za výběrem stojí renomovaná sommelierka Jacqueline Lorenz, jediná sommelierka v historii Michelin Guide, která byla v průvodci zmíněna jménem.

Martin Štangl se svým týmem

Vaří podle přírody, ne podle receptu. Karlínský Štangl může být dalším českým Michelinem

Enjoy

Karlín má nového favorita pro michelinskou hvězdu. Šéfkuchař Martin Štangl ve své restauraci Štangl vaří podle přírody, ne podle trendů.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Parzival je společným projektem Jan Hotels a Gala Ben Mosheho. Podle CEO skupiny Eytana Goldmana potvrzuje bleskové zařazení do Michelin Guide, že hotelová gastronomie může mít ambici stát se plnohodnotným zážitkem – a nejen doplňkem k ubytování.

Ben Moshe patří mezi nejvýraznější postavy současné evropské gastronomie. Zkušenosti sbíral v Londýně u Jasona Athertona či Marcuse Wareinga a také v legendární chicagské Alinee u Granta Achatze. V Berlíně vedl restaurace Glass a Prism, která získala michelinskou hvězdu v roce 2020 a držela si ji až do svého uzavření.

Nabídka restaurace La Degustation Bohême Bourgeoise oceněné Michelinskou hvězdou

První Průvodce Michelin pro Česko vyjde v prosinci. Stát zaplatí desítky milionů korun

Enjoy

Poprvé v historii vzniká samostatný výběr Průvodce Michelin, který pokryje celé Česko. Inspektoři společnosti letos ochutnávají napříč republikou českou kuchyni a hledají u nás ty nejlepší gastronomické zážitky. Nový výběr představí společnost 11. prosince 2025 v Mariánských Lázních.

sta

Přečíst článek

krabičky s jídlem

Šéfkuchař Sajler mění firemní stravování. Místo nákladné kantýny postačí chytrá lednice

Enjoy

Čerstvé jídlo nonstop, bez kuchyně a bez obsluhy. Filip Sajler spustil síť chytrých lednic Eat Smart, které nabízejí přes stovku jídel včetně českých klasik – třeba i smažáku.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

