Lidé už zase létají. Prodejce letenek Kiwi.com se po čtyřech letech vrátil k zisku

Český prodejce letenek Kiwi.com se loni po čtyřech letech ve ztrátě dostal zpět do ziskového hospodaření, zisk činil 1,13 milionu eur (28,4 milionu korun). Tržby se podařilo zvýšit o pětinu na 293 milionů eur (7,4 miliardy korun), uvedla mluvčí firmy Daniela Chovancová. Společnost těžila z rostoucího zájmu o cestování.

Firma v lednu oznámila propuštění zhruba 200 zaměstnanců z více než 1200. Generální ředitel Oliver Dlouhý to tehdy odůvodnil tím, že jde o nutný krok, pokud má firma zůstat zdravá a prosperující.

„Loni nebývale narostl zájem o cestování, což se pozitivně odrazilo i v růstu kapacit světových aerolinek. Chopili jsme se této příležitosti a v mnoha ohledech se nám podařilo dosáhnout rekordních výsledků jako obsadit 25 milionů míst v letadlech zákazníky z téměř všech zemí na světě," uvedl Dlouhý, který je zároveň spoluzakladatelem firmy.

Soudy s Ryanairem

Po propadu v době covidu a po kritice řady zákazníků, kteří s firmou řešili navrácení plateb za zrušené lety, investuje firma do rozvoje technologií a zlepšení zákaznické zkušenosti. Zavádí nové služby a snaží se zrychlovat procesy, například právě vracení peněz zákazníkům. Firma se zároveň snaží prohloubit spolupráci s leteckými společnostmi. Podařilo se jí uzavřít jednu z klíčových dohod s největšími evropskými aeroliniemi Ryanair, díky níž se přestaly společnosti soudit a začaly spolupracovat. „Věřím, že brzy přijdou i další dohody, což povede ke změnám v našem fungování a podpoří jak naše dlouhodobé cíle, tak i naši hodnotu pro akcionáře,” uvedl Dlouhý.

Nabídka firmy pokrývá 95 procent světové nabídky letů a denně se přes její platformy prodá přes 50 000 míst v letadlech. Vznikla v roce v roce 2012 a v roce 2019 vstoupil do firmy majetkově americký investiční fond General Atlantic, který dnes vlastní 53,5 procenta akcií. Firma se potýkala s propadem poptávky a poklesem zisku především kvůli omezení létání v době covidové pandemie. V roce 2020 činila ztráta rekordní miliardu korun a ještě předloni činila téměř půl miliardy korun.

