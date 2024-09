Pražské letiště se dočká poslední aerolinky blízkovýchodní velké trojky

V červnu do Prahy dorazí emirátská aerolinka Etihad. Do hlavního města Česka tak budou létat všichni členové takzvané ME3 - Emirates, Qatar Airways a Etihad.

Pondělí 2. června 2025 je v diářích všech tuzemských fanoušků letectví a cestování již jistě označeno červeně. Na Letišti Praha v ten den totiž přistane Boeing 787-9 v barvách emirátského národního dopravce – společnosti Etihad. Ta bude do Prahy létat čtyřikrát týdně. Ve stejnou dobu spustí Etihad také spojení s Varšavou. Zdá se, že ve Spojených arabský emirátech (SAE) vnímají rostoucí sílu středoevropských turistů a jejich tloustnoucích peněženek. „Polsko i Česko jsou rostoucím zdrojem návštěvníků SAE. Zavedení přímých letů z Varšavy a Prahy má nabídnout cestujícím z tohoto regionu nový a pohodlný způsob dopravy,“ uvedla společnost Etihad.

FOTOGALERIE: Jak se letí s Etihad

Levnější letenky?

Letečtí nadšenci doufají, že by příchod Etihadu mohl přinést levnější letenky z Prahy. Poslední dobou totiž byly často k mání letenky s Etihadem přes Abú Dhabí do jihovýchodní Asie z Mnichova či Vídně za atraktivní ceny, které se z Prahy sehnat nedají. V ekonomické třídě to bylo i od 13 tisíc a v byznys třídě od 40 tisíc korun.

Právě byznys třída Etihadu stojí určitě za pozornost a Newstream.cz se jí už dříve detailně věnoval. Letouny na lince mezi Prahou a Abú Dhabí nabídnou 28 pohodlných a plně polohovatelných sedadel byznys třídy a 262 sedadel v ekonomické třídě.

Konec krušných časů

Společnost v předcovidových letech generovala miliardové ztráty, takže rozšiřování své sítě zatrhla. Krušné časy už ale má aerolinka za sebou. V prvním letošním pololetí vydělala rekordních 232 milionů dolarů (přes 5 miliard korun).

Před více než deseti lety Etihad do Prahy už letenky prodával. Tehdy měla Praha pravidelné spojení s Abú Dhabí díky spolupráci Českých aerolinií a Etihadu. Tyto firmy již v roce 2011 podepsaly dohodu o takzvaném codesharingu, tedy smlouvy umožňující různým společnostem prodávat letenky do jednoho letadla. Linka byla obsluhována ČSA letounem Airbus A319, což je letoun vhodnější na kratší vzdálenosti, než je zhruba šestihodinový let do emirátské metropole. Linka zanikla po více než dvou letech v lednu 2014.