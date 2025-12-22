Český vánoční paradox. Jedni vyhazují přebytky, druzí hledí na prázdné talíře
České Vánoce jsou svátky hojnosti. Přitom téměř polovina domácností si na Vánoce připraví více jídla, než je schopna spotřebovat. Výsledek? Více než čtvrtina Čechů přiznává, že vánoční zbytky končí v koši.
Podle průzkumu společnosti Too Good To Go a agentury STEM/MARK připravuje během svátků příliš velké množství jídla přes 48 procent domácností. A právě to je hlavní příčina plýtvání: v 66 procentech případů lidé vyhazují jídlo jednoduše proto, že ho navařili příliš mnoho. Vánoční stůl se tak mění v učebnicový příklad neefektivního hospodaření.
Nejčastěji se přitom nevyhazují okrajové položky, ale samotné symboly českých Vánoc. Bramborový salát končí v odpadu u 52 procent domácností, pečivo u poloviny a sladkosti u téměř čtyř z deseti.
Rozsah problému dalece přesahuje samotné svátky. Podle Eurostatu se v Česku ročně vyhodí v průměru 98 kilogramů na osobu. Více než polovina tohoto odpadu vzniká přímo v domácnostech. Vánoce tento trend pouze zesilují.
Tomu odpovídají i nákupní data. Podle společnosti Mastercard se hodnota vánočního nákupního košíku v Česku zvyšuje oproti běžnému období o 73 procent, což je nejvyšší nárůst v Evropě. Průměrná domácnost přitom za sváteční jídlo utratí zhruba 2 000 korun.
Vánoce mimo domov už dávno nejsou nouzovým řešením. Pražské restaurace a hotely dnes nabízejí sváteční menu, která kombinují tradici, moderní gastronomii i klidnou atmosféru. Od slavnostních večeří přes fine dining až po uvolněné brunchové formáty – možností, jak si ušetřit čas i nervy, je víc než dost.
Komu se nechce o Vánocích stát u plotny, má v Praze z čeho vybírat
Plýtvání potravinami má přímý dopad na rozpočty domácností. Podle Českého statistického úřadu tvoří výdaje za potraviny téměř pětinu všech spotřebních výdajů českých domácností, hned po bydlení druhou největší položku rodinného rozpočtu.
Paradox vánočního plýtvání vynikne ještě silněji ve světle rostoucí role potravinových bank. Jejich pomoc dnes v Česku využívají stovky tisíc lidí a počet příjemců dlouhodobě roste. Jen letošní podzimní kolo Sbírky potravin přineslo téměř 1,4 milionu porcí jídla. Na jedné straně tedy rekordní solidarita, na straně druhé rekordní plýtvání.
V tomto kontextu působí vánoční přebytky paradoxně: na jedné straně plné popelnice, na straně druhé rostoucí počet domácností, pro které je jídlo citlivou rozpočtovou položkou.