AI agenti míří do e-shopů. Do roku 2030 mohou nakupovat za téměř polovinu zákazníků

AI agenti míří do e-shopů. Do roku 2030 mohou nakupovat za téměř polovinu zákazníků

AI agenti míří do e-shopů. Do roku 2030 mohou nakupovat za téměř polovinu zákazníků
Michal Nosek
Umělá inteligence přestává být jen nástrojem pro vyhledávání informací. Podle studie Morgan Stanley by do roku 2030 mohlo až 45 procent online zákazníků svěřit své nákupy autonomním AI agentům, kteří za ně vyberou zboží, porovnají nabídky a v některých případech i rovnou objednají. Tento posun zásadně promění způsob, jakým lidé nakupují, i jakým e-shopy prodávají.

Do roku 2030 by mohla až téměř polovina online nakupujících svěřit své nákupy umělé inteligenci, uvádí studie Morgan Stanley. Tyto inteligentní systémy už přitom nejsou pouhými chatovacími aplikacemi. Jde o autonomní digitální asistenty, kteří dokážou analyzovat uživatelské preference, vyhledávat produkty, porovnávat ceny, sledovat dostupnost a podle nastavených pravidel i samostatně dokončit nákup.

„AI agenti, tedy automatizované systémy, které jednají na základě požadavků uživatele, mohou již brzy převzít roli, kterou dnes zastává samotný zákazník. Budou zadávat dotaz, prohledávat e-shopy, vybírat, srovnávat a nakupovat,“ říká Adam Rožánek, zakladatel on-line firmy Trenýrkárna.cz.

Od vyhledávače k nákupnímu agentovi

Zatímco dnes zákazník zpravidla přijde do vyhledávače, zadá klíčová slova a následně manuálně vybírá z nabídek různých e-shopů, AI agenti tento proces zásadně zjednodušují. Dokážou v reálném čase vyhodnotit ceny, recenze, dostupnost, náklady na dopravu, rychlost doručení i podmínky vrácení zboží, a nabídnout rovnou nejlepší variantu podle preferencí konkrétního uživatele.

V praxi to může znamenat například to, že uživatel zadá jednoduchý pokyn: „Kup mi běžecké boty do 3 tisíc korun, stejné značky jako minule, ideálně s doručením do dvou dnů.“ AI agent následně projde nabídky napříč e-shopy, vybere optimální produkt a po schválení objednávku dokončí.

„Tento posun od klasického vyhledávání a manuálního procházení webů k inteligentním agentům je z hlediska technických možností už velmi blízko. AI dnes zvládá vyhodnocovat nabídky v reálném čase a pracovat s preferencemi uživatele. Zákazník se tak stává spíše zadavatelem požadavku než aktivním vyhledávačem,“ doplňuje Rožánek.

Konkrétní scénáře využití

Nejrychleji se AI agenti prosadí tam, kde se nákupy často opakují nebo kde hraje hlavní roli pohodlí a úspora času. Typickým příkladem jsou potraviny, kde může agent automaticky doplňovat zásoby podle předchozí spotřeby, sledovat akční ceny nebo hlídat dostupnost oblíbených značek.

Další oblastí jsou domácí potřeby a drogerie. Například pravidelný nákup pracích prostředků, kosmetiky nebo hygienických potřeb. AI agent zde může optimalizovat nákup podle ceny za jednotku, ekologických preferencí nebo citlivosti pokožky uživatele.

U módy může AI pracovat s historií nákupů, velikostmi a stylem zákazníka. Místo procházení desítek e-shopů nabídne jen několik relevantních kousků, případně upozorní na slevu u produktu, který si uživatel dříve prohlížel.

Podle studie by největší využití těchto nástrojů mělo přijít právě v běžných kategoriích, kde rozhoduje rychlost a komfort. Potraviny, domácí potřeby, drogerie a móda jsou typickými příklady. Pravidelnost nákupů z nich dělá ideální prostředí pro nasazení AI agentů,“ říká Kamil Brabec, manažer značky Vuch.

Nová výzva pro e-shopy

Nástup AI agentů znamená zásadní změnu i pro samotné obchodníky. Tradiční marketing zaměřený na přilákání zákazníka na web ustupuje nutnosti stát se preferovanou volbou pro algoritmus, který nakupuje jménem uživatele.

Klíčová bude především kvalita dat, aktuální skladová dostupnost, přesné popisy produktů, jednotné značení velikostí, transparentní ceny a jasné obchodní podmínky. AI agenti totiž nepracují s emocemi, ale s daty a pravidly.

„Aby mohl software reálně nakupovat za zákazníka, musí mít k dispozici perfektní data na straně e-shopů. Dostupnost, velikosti, popisy, cenotvorbu. V praxi ale vidíme, že řada e-shopů stále řeší základní věci. Proto neočekáváme, že by v nejbližší době většina tržeb plynula přes plně autonomní AI agenty. Spíše půjde o postupné nasazování, například ve formě chytrých doporučení nebo asistovaného nákupu,“ uzavírá Brabec.

