Zálohy na PET lahve vláda stopne. Nejsou v souladu s programem, tvrdí kabinet
Vláda zřejmě odmítne návrh na zavedení zálohování PET lahví a nápojových plechovek i zpoplatnění reklamních letáků. Podle kabinetu není předloha v souladu s programovým prohlášením a představuje zásadní zásah do systému nakládání s odpady.
Vláda v pondělí pravděpodobně zaujme odmítavé stanovisko k poslaneckému návrhu exministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) a dalších dvou poslanců, kteří chtějí zavést povinné zálohování PET lahví a nápojových plechovek. Součástí návrhu je také zpoplatnění distribuce reklamních letáků. Vyplývá to z návrhu stanoviska zveřejněného na webu vlády.
Hlavním důvodem nesouhlasu je rozpor s programovým prohlášením vlády. To připouští zavedení zálohového systému pouze v případě, že bude jednoznačně prokázán jeho ekologický přínos a zároveň nenaruší fungující obecní systémy třídění odpadu. Program zároveň výslovně odmítá zavedení poplatků za reklamní letáky, které kabinet považuje za důležitý zdroj informací o slevách a nabídkách, zejména pro seniory.
Předkladatelé návrhu naopak argumentují tím, že zálohování by vedlo ke snížení množství odpadu a ke zvýšení míry recyklace. Zpoplatnění letáků by podle nich mohlo omezit jejich nadměrnou produkci a podpořit přechod na on-line formy propagace. V důvodové zprávě uvádějí, že se v Česku každoročně dostane na trh přibližně 1,8 miliardy PET lahví, což představuje asi 47 tisíc tun odpadu, a zhruba 0,8 miliardy nápojových plechovek o hmotnosti kolem 15 tisíc tun.
Vláda však upozorňuje, že novela by znamenala rozsáhlou a zásadní změnu právní regulace obalů, které by měla předcházet podrobná odborná i politická debata včetně analýzy dopadů. Ministerstvo životního prostředí navíc připravuje adaptaci evropského nařízení o obalech a obalových odpadech, jež se zálohových systémů významně dotýká.
Odmítavě se k návrhu postavila také Hospodářská komora ČR, podle níž jde o koncepčně chybný a ekonomicky neodůvodněný zásah do fungujícího systému. Výhrady vznesl i Úřad pro ochranu hospodářské soutěže.
Ročně jen v pražských pouličních odpadkových koších končí téměř 45 milionů nápojových obalů. To by mohla změnit aktuálně projednávaná novela obalového zákona, která v ČR mimo jiné zavede zálohový systém na PET lahve a plechovky. Ta v dohledné době zamíří na vládu.
Česko je plné odpadků a recyklace nefunguje. Změnit to může zálohování plastů a plechovek
