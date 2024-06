Izraelský developer se vrací do Dolních Chaber. Postaví tam dalších 240 bytů

Developer Star Group do dvou let v Praze 8 – Dolních Chabrech vybuduje 242 bytů v deseti bytových viladomech. Developer investuje do nových etap projektu dvě miliardy korun.

Nová etapa projektu Nové Chabry navazuje na již dokončené čtyři etapy, v letech 2014-2021 v lokalitě Star Group postavil více než 620 nových bytů i občanskou vybavenost: obchody, školku či komunitní centrum.

Aktuální etapa projektu Nové Chabry sestává z téměř 20 tisíc metrů čtverečních bytové plochy, která je rozdělena do deseti nízkopodlažních bytových domů. Nabízí celkem 242 bytů od 1+kk až po velkorysé střešní byty 5+kk s rozlehlými terasami.

„I v dnešní době zmenšování bytů nabízíme nadstandardně prostorné dispozice a příslušenství a také promyšlené urbanistické řešení s kompletní občanskou vybaveností,“ řekl generální ředitel společnosti Star Group Tal Grozner.

Výstavba byla zahájena v květnu 2024, kolaudace je plánována v srpnu 2026.

Autorem architektonické a urbanistické podoby všech dosavadních fází projektu je architektonická kancelář LOXIA. „Této lokalitě se ve studiu věnujeme již přes deset let a máme k ní vřelý vztah. Do území jsme kromě novostaveb navrhli postupně vznikající lineární park, který propojí centrum Dolních Chaber s Novými Chabrami,“ popisuje projekt hlavní architektka Jana Mastíková.

Koncept zeleně, lineárního parku i velkého centrálního parku pak má na starosti známý ateliér Flera Ferdinanda Lefflera.

Izraelská skupina Star Group se na tuzemském trhu pohybuje již 20 let. Kromě nové etapy v Dolních Chabrech připravuje také projekt městského bydlení na rozhraní Karlína a Libně nebo luxusní rezidenční areál v centru Prahy na Vinohradech.

