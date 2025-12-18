Belgie chce záruky za ruská aktiva. EU má nést riziko pomoci Ukrajině
Belgický premiér Bart De Wever požaduje, aby celá Evropská unie nesla riziko při využití ruských zmrazených aktiv v EU na pomoc Ukrajině. Chce od ostatních závazné písemné záruky. De Wever to řekl v belgickém parlamentu před začátkem summitu EU, který má rozhodnout o financování Ukrajiny na roky 2026 a 2027.
Podle De Wevera se stále vyjednává a plány na financování Ukrajiny se mění. „Nejpravděpodobnější možností je využít rozpočtovou rezervu (v unijním rozpočtu),“ řekl De Wever. To by znamenalo použití společné půjčky, kterou by si EU vzala na finančních trzích a nikoli tedy druhou možnost, kterou je reparační půjčka Kyjevu. „Tato možnost by mohla zahrnovat i výjimku pro země, které se nechtějí připojit,“ dodal.
Belgii se myšlenka reparační půjčky nelíbí, ale pokud budou rizika sdílena a Belgie bude chráněna, „pak všichni společně se všemi Evropany skočíme z té skály a budeme doufat, že nás padák udrží,“ řekl nicméně De Wever belgickým poslancům. „Uděláme to, protože alternativa – žádné řešení, žádné financování pro Ukrajinu, země se zhroutí – by byla konečným geopolitickým selháním Evropy, které budeme pociťovat ještě po celá desetiletí,“ zdůraznil belgický premiér. „Od té chvíle bychom už ve světě nehráli žádnou roli,“ dodal.
Summit by měl rozhodnout o budoucí finanční pomoci pro Ukrajinu, přičemž zatím není jasné, zda to bude formou takzvané reparační půjčky zajištěné zmrazenými ruskými aktivy. Belgie, kde se tato aktiva z valné většiny nacházejí, ale i Maďarsko, Slovensko či Česko mají k této variantě stále výhrady. Předseda Evropské rady António Costa v nedávném dopise účastníkům summitu napsal, že doufá jen v jeden jednací den. Později ale doplnil, že bez dohody o finanční pomoci Ukrajině se unijní prezidenti a premiéři nerozejdou a že je připraven jednat klidně tři dny.
Americká vláda pokračuje v prodeji zbraní Tchaj-wanu za 11,1 miliardy dolarů, přes 230,5 miliard korun. S odvoláním na tchajwanské ministerstvo obrany to napsala agentura Reuters, podle níž se jedná o největší balíček zbraní, který Spojené státy samosprávnému ostrovu dosud dodaly. Tchaj-wan čelí rostoucímu vojenskému tlaku Číny, která jej považuje za svou součást.
HIMARS, ATACMS i drony: USA chystají rekordní dodávku zbraní Tchaj-wanu
Politika
