Belgie chce záruky za ruská aktiva. EU má nést riziko pomoci Ukrajině

Belgický premiér Bart De Wever požaduje, aby celá Evropská unie nesla riziko při využití ruských zmrazených aktiv v EU na pomoc Ukrajině. Chce od ostatních závazné písemné záruky. De Wever to řekl v belgickém parlamentu před začátkem summitu EU, který má rozhodnout o financování Ukrajiny na roky 2026 a 2027.

Podle De Wevera se stále vyjednává a plány na financování Ukrajiny se mění. „Nejpravděpodobnější možností je využít rozpočtovou rezervu (v unijním rozpočtu),“ řekl De Wever. To by znamenalo použití společné půjčky, kterou by si EU vzala na finančních trzích a nikoli tedy druhou možnost, kterou je reparační půjčka Kyjevu. „Tato možnost by mohla zahrnovat i výjimku pro země, které se nechtějí připojit,“ dodal.

Belgii se myšlenka reparační půjčky nelíbí, ale pokud budou rizika sdílena a Belgie bude chráněna, „pak všichni společně se všemi Evropany skočíme z té skály a budeme doufat, že nás padák udrží,“ řekl nicméně De Wever belgickým poslancům. „Uděláme to, protože alternativa – žádné řešení, žádné financování pro Ukrajinu, země se zhroutí – by byla konečným geopolitickým selháním Evropy, které budeme pociťovat ještě po celá desetiletí,“ zdůraznil belgický premiér. „Od té chvíle bychom už ve světě nehráli žádnou roli,“ dodal.

Summit by měl rozhodnout o budoucí finanční pomoci pro Ukrajinu, přičemž zatím není jasné, zda to bude formou takzvané reparační půjčky zajištěné zmrazenými ruskými aktivy. Belgie, kde se tato aktiva z valné většiny nacházejí, ale i Maďarsko, Slovensko či Česko mají k této variantě stále výhrady. Předseda Evropské rady António Costa v nedávném dopise účastníkům summitu napsal, že doufá jen v jeden jednací den. Později ale doplnil, že bez dohody o finanční pomoci Ukrajině se unijní prezidenti a premiéři nerozejdou a že je připraven jednat klidně tři dny.

Velký odchod z Amazonu. Končí šéf AI oddělení Rohit Prasad

Rohit Prasad
ČTK
ČTK
ČTK

Dosavadní šéf oddělení americké technologické společnosti Amazon pro vývoj umělé inteligence Rohit Prasad na konci roku ve funkci skončí. Dnes to oznámil generální ředitel Amazonu Andy Jassy s tím, že Prasad odchází na vlastní žádost. V Amazonu pracuje od roku 2013 a podílel se mimo jiné na vývoji známé virtuální asistentky Alexy.

Oddělení, které se oficiální zaměřuje na vývoj takzvané obecné umělé inteligence (AGI), převezme dosavadní šéf cloudové divize Amazon Web Services (AWS) Peter DeSantis. Změna je podle Jassyho součástí širší reorganizace aktivit Amazonu v oblasti AI, kdy dosavadní divize AGI převezme aktivity některých dalších divizí a týmů.

Reorganizace má urychlit nasazení nástrojů AI v jednotlivých produktech a cloudových službách. DeSantis bude mít na starosti strategické směřování rozšířené skupiny. Jednotlivé týmy v oblasti AI potom budou úzce spolupracovat s AWS i vývojáři spotřebitelských produktů Amazonu.

Tomáš Richtr z CSG AI

Tomáš Richtr: CSG díky umělé inteligenci chystá revoluci v oblasti kybernetické bezpečnosti

Zprávy z firem

Skupina CSG nejbohatšího Čecha Michala Strnada se chce víc věnovat umělé inteligenci. Letos vytvořila novou entitu CSG AI, která má veškeré aktivity s AI zastřešovat. Jejím šéfem se stal Tomáš Richtr, který v rozhovoru pro newstream.cz popisuje plány pro další roky i výhody působení ve velké skupině působící v několika strategických odvětvích.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Podle stanice CNBC Odchod Prasada přichází v době, kdy Amazon čelí sílící konkurenci v generativní AI ze strany firem jako Microsoft, Google či OpenAI. Prasad vedl strategii AI Amazonu od roku 2013 a byl klíčovou postavou při vývoji Alexy, jejíž další rozvoj se však podle CNBC ukázal jako nákladný a technologicky náročný.

Firma v posledních letech investuje miliardy dolarů do vlastních modelů i do startupu Anthropic.

Globální výdaje na AI letos podle prognózy společnosti Gartner dosáhnou téměř 1,5 bilionu dolarů, zatímco loni to bylo 988 miliard dolarů. V příštím roce by výdaje mohly přesáhnout dva biliony dolarů, předpovídá Gartner.

HIMARS, ATACMS i drony: USA chystají rekordní dodávku zbraní Tchaj-wanu

Americký prezident Donald Trump
ČTK
ČTK
ČTK

Americká vláda pokračuje v prodeji zbraní Tchaj-wanu za 11,1 miliardy dolarů, přes 230,5 miliard korun. S odvoláním na tchajwanské ministerstvo obrany to napsala agentura Reuters, podle níž se jedná o největší balíček zbraní, který Spojené státy samosprávnému ostrovu dosud dodaly. Tchaj-wan čelí rostoucímu vojenskému tlaku Číny, která jej považuje za svou součást.

Jde o druhý prodej zbraní, který oznámila současná vláda amerického prezidenta Donalda Trumpa. Tentokrát zahrnuje osm dohod, včetně 82 salvových raketometů HIMARS, 60 houfnic, 420 střel dlouhého doletu ATACMS, bezpilotních letounů, vojenského softwaru a dílů pro další vybavení, uvedlo v prohlášení ministerstvo obrany. Balíček je ve fázi oznámení Kongresu, kdy má Kongres možnost prodej zablokovat nebo změnit. Tchaj-wan má ale širokou podporu napříč politickým spektrem, podotkla agentura.

„Navrhovaný prodej pomůže zlepšit bezpečnost příjemce a přispěje k udržení politické stability, vojenské rovnováhy a ekonomického pokroku v regionu,“ citovala agentura AP americké ministerstvo zahraničí.

Kaja Kallasová

EU dodala Kyjevu dva miliony kusů dělostřelecké munice

Politika

Evropská unie letos dodala na Ukrajinu dva miliony kusů dělostřelecké munice, které přislíbila, uvedla v Bruselu šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová. Na jednání unijních ministrů zahraničí se bude podle ní rozhodovat o dalších sankcích proti takzvané ruské stínové flotile. Lodě, které jsou její součástí, Moskva používá k obcházení sankcí týkajících se exportu ruské ropy.

ČTK

Přečíst článek

„Spojené státy nadále pomáhají Tchaj-wanu udržovat dostatečné obranné schopnosti a rychle budovat silnou odstrašující sílu a využívat výhody asymetrické války, které tvoří základ pro udržení regionálního míru a stability,“ napsalo tchajwanské ministerstvo obrany. Ministr zahraničí Lin Ťia-lung podle AP poděkoval USA za „dlouhodobou podporu regionální bezpečnosti“ a své „upřímné poděkování“ vyjádřila i prezidentská kancelář ostrova.

Čínské ministerstvo zahraničí na žádost Reuters o komentář dosud nereagovalo.

Americký Senát ve středu schválil návrh obranného rozpočtu na rok 2026 ve výši 901 miliard dolarů (18,7 bilionu korun), který mimo jiné počítá s podporou Ukrajiny nebo zakazuje snížení počtu amerických vojáků rozmístěných v Evropě pod 76 tisíc na více než 45 dní.

Tchaj-wan pracuje pod tlakem USA na proměně svých ozbrojených sil, aby byly schopny vést takzvanou asymetrickou válku za využití mobilních, menších a často levnějších zbraní, které mají přesto cílený účinek, jako jsou drony.

Michal Strnad, majitel skupiny CSG

Strnad pro Bloomberg: Chci vybudovat největší zbrojovku v Evropě

Leaders

Zbrojař Strnad chce v Česku vybudovat největší zbrojovku Evropy, jak dnes řekl Bloombergu. Letos zbohatl o 78 miliard korun a chystá se na burzu.

Lukáš Kovanda

Přečíst článek

Washington má s Pekingem formální diplomatické vztahy. S Tchaj-wanem sice udržuje neoficiální vztahy, je ale jeho nejdůležitějším dodavatelem zbraní. Spojené státy jsou ze zákona povinny poskytovat ostrovu prostředky k obraně, i když je prodej těchto zbraní trvalým zdrojem napětí s Čínou.

Čína považuje demokraticky spravovaný Tchaj-wan za vzbouřeneckou provincii a za legitimní součást svého území, se kterým se znovu spojí, i kdyby to mělo být podle jeho slov silou. Peking na ostrov vyvíjí vojenský tlak tím, že do jeho blízkosti pravidelně vysílá válečné lodě i letadla. Podle oficiální politiky jedné Číny, kterou Peking uplatňuje, na ostrově neexistuje samostatná politická entita. Tchaj-wan ovšem od roku 1949 funguje de facto nezávisle, má vlastní vládu a pořádá volby.

