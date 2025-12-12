Vychází zimní magazín Newstream CLUB s Ronym Pleslem či Michalem Zahradníčkem
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB, které se právě dostává na stánky. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovory s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem nebo Štěpánem Laichterem, který opravuje rodový dům od architekta Kotěry.
Bude vaše budoucnost bohatá, nebo chudá? Možná se o tom rozhoduje právě nyní. A proto, myslete na budoucnost, nabádá zimní vydání magazínu Newstream CLUB, který se právě nyní dostává na stánky.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí hned několik výrazných figur českého veřejného dění včetně Petra Máry, Tomáše Sedláčka nebo jednoho z nejúspěšnějších umělců současnosti Ronyho Plesla.
„Chystám se prodat ateliér, koupili jsme nemovitost na Slapech, kde vybuduju na zahradě nový ateliér a galerii. Budu tam pracovat na zahradě. Prostě si trochu ‚komplikovat‘ život,“ říká k plánům Rony Plesl.
Skryté diamanty české vědy
Na budoucnost pak sází investor Michal Zahradníček, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích. Podle něj totiž vědci ve střední Evropě pracují na zásadních projektech, které mají mimořádný investiční potenciál.
„Hodně se spekulovalo o kvalitě základního výzkumu, ale skutečná data z trhu doposud vlastně nikdo neměl. Nyní můžu říct, že my ta data máme. A jsou hodně zajímavá,“ říká Zahradníček, který v rozhovoru dále prozrazuje, jakým způsobem by se měly propojovat aktivity české vědy a byznysu.
Milionáři sázejí na akcie
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.