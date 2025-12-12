Nový magazín právě vychází!

newstream.cz Leaders Vychází zimní magazín Newstream CLUB s Ronym Pleslem či Michalem Zahradníčkem

Vychází zimní magazín Newstream CLUB s Ronym Pleslem či Michalem Zahradníčkem

Obálka Newstream CLUB 10
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB, které se právě dostává na stánky. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovory s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem nebo Štěpánem Laichterem, který opravuje rodový dům od architekta Kotěry.

Bude vaše budoucnost bohatá, nebo chudá? Možná se o tom rozhoduje právě nyní. A proto, myslete na budoucnost, nabádá zimní vydání magazínu Newstream CLUB, který se právě nyní dostává na stánky.

Se svými vizemi budoucnosti se podělí hned několik výrazných figur českého veřejného dění včetně Petra Máry, Tomáše Sedláčka nebo jednoho z nejúspěšnějších umělců současnosti Ronyho Plesla.

„Chystám se prodat ateliér, koupili jsme nemovitost na Slapech, kde vybuduju na zahradě nový ateliér a galerii. Budu tam pracovat na zahradě. Prostě si trochu ‚komplikovat‘ život,“ říká k plánům Rony Plesl.

Skryté diamanty české vědy

Na budoucnost pak sází investor Michal Zahradníček, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích. Podle něj totiž vědci ve střední Evropě pracují na zásadních projektech, které mají mimořádný investiční potenciál.

„Hodně se spekulovalo o kvalitě základního výzkumu, ale skutečná data z trhu doposud vlastně nikdo neměl. Nyní můžu říct, že my ta data máme. A jsou hodně zajímavá,“ říká Zahradníček, který v rozhovoru dále prozrazuje, jakým způsobem by se měly propojovat aktivity české vědy a byznysu.

Milionáři sázejí na akcie

Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.

Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.

Dalibor Martínek: Hřiba se jen tak nezbavíme. Doprava v Praze bude dál trpět

Zdeněk Hřib
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Očekávání Pražanů, že Zdeněk Hřib, ničitel pražské dopravy, po rezignaci na post náměstka pro dopravu opustí i další pozice spojené s řízením městské dopravy, se nenaplnila. Poslanec Hřib zůstane pražským zastupitelem a nadále bude působit také v čele dozorčí rady pražského dopravního podniku.

Fakt, že si nechá pozici v dozorčí radě je pochopitelná. Podle webu DPP pobere za své předsednictví, které představuje pár zasedání ročně, přes půl milionu korun. Není to žádná sláva, ale na druhé straně, roztomilý příspěvek do rodinného rozpočtu.

Jako zastupitel mnoho škody nezpůsobí, to není nic proti ničemu. Je však fascinující, že se Hřib, chlapec ze zlínského Slavičína, jako klíště drží tématu pražské dopravy. Copak ji už nezničil dost? Nenadělal dost nadbytečných cyklopruhů, nezúžil dost pražských dopravních tepen ze dvou pruhů do jednoho? Když je mu vyčítána dopravní neprůchodnost města, buď naivně, nebo záchtivě poznamená, že je v Praze moc aut.

Jako nějaký Kim Čong-un by možná chtěl Pražanům nařídit, kolik mají mít aut. Místo aby jako zástupce obyvatel hlavního města vyslyšel jejich přání, tedy mít auta, a budoval dopravní síť, on ji dusí. A káže lidem nesmysly.

Alena Schillerová

Dalibor Martínek: Babiš si musí svůj rozpočet vyjíst sám. Moc sliboval

Názory

Jako malé děti na pískovišti, které se hádají o to, kdo rozbil bábovičku. Končící vláda nebude upravovat rozpočet na rok 2026. Nová vláda, která patrně vznikne po víkendu, tedy v polovině prosince, začne s rozpočtovým provizoriem. A Petru Fialovi vyčítá, že jim nechal špatný rozpočet, že v něm chybí 96 miliard korun.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Hřib představil v listopadu svůj čtyřbodový plán pro zlepšení dopravy v Praze. Co obsahoval? Například zavedení „nízkoemisní zóny“. V překladu, zákaz vjezdu aut do centra. Měla to být náhrada za zamýšlený mýtný systém, který mu, pro něj bohužel, legislativa neumožnila. Jinými slovy, Hřib chtěl vylepšit dopravu v Praze tím, že by do ní zakázal vjezd autům.

V Praze je registrováno milion osobních vozů. Podle Hřiba patrně lidé nevědí, co činí, a proto je potřeba jich myšlení trochu víc zregulovat. Hřib také označil jako jednu z priorit, aby městští policisté důkladněji pokutovali nesprávné parkování. Další šílenost. Pražské čtvrti si nejdříve vymyslí modré parkovací zóny, aby zdanili své občany. Pražan se v jiné části svého města stal nežádoucím vetřelcem. To se Hřibovi líbí, teď žádá víc pokut.

Lepší evropský průměr

Podle Hřiba je Praha z hlediska plynulosti dopravy v evropském lepším průměru. Patrně nějaké jeho noční blouznění. Další oblastí, kterou chtěl Hřib řešit, mělo být stanovení odpovědnosti schvalování uzavírek. „Systém směřuje k tomu, že tady máme jakési prostředí kolektivní nezodpovědnosti, který dává prostor alibismu,“ řekl v listopadu Hřib. Skvělé, po čtyřech letech náměstkování dopravě zjistil, že je tu chaos. On ho měl řešit. Spíš ho způsobil.

Hřib ve svém plánu také uvedl, že vedení města by mělo co nejrychleji po jmenování nového ministra dopravy zahájit jednání o tom, že dokončení pražského okruhu je nadále priorita vlády v dopravě a že Praha bude potřebovat státní přispění na dokončení vnitřního okruhu, protože na něj kvůli výstavbě metra D nebude mít peníze.

Kandidát hnutí ANO na vnitro Lubomír Metnar

David Ondráčka: Metnar a Zůna. Budoucí ministři budou „bezpečnostní duo Pat a Mat“

Názory

Metnar a Zůna, budoucí ministři vnitra a obrany, budou bezpečnostní duo Pat a Mat. Ve složité geopolitické době plné rizik bude naše vnitřní a vnější bezpečnost v rukou takových nešťastníků. Považuji to za nejhorší duo za dlouhé roky, které na těchto klíčových postech bezpečnostní politiky bude působit (a to tam už seděli opravdu různé figurky). Máme se na co těšit.

David Ondráčka

Přečíst článek

Tak za prvé, Praha má miliardové rezervy, možnosti financování, sto padesáti miliardový rozpočet. Není schopná postavit jednu krátkou linku metra? Nebo si dostavět okruh? Místo toho si například pořídí bývalé sídlo Komerční banky na Václavském náměstí za tři a půl miliardy korun.

A za druhé, okruh města neřeší situaci ve městě. Cesta autem přes Prahu z jednoho konce na druhý trvá hodinu a půl. Kvůli Hřibovým uzavírkám a cyklopruhům.

„Metro D zaseklé, Libeňský most v totálním chaosu, Dvorecký most o více než rok zpožděn, Barrandovský prodražený a uzavírky rozhozené tak, že doprava pod Hřibovým vedením nefungovala pro řidiče, ani pro cestující,“ shrnul Hřibovo působení v čele městské dopravy šéf pražského klubu Spolu Tomáš Portlík.

Naštěstí, Hřibův inovativní plán přes vedení města neprošel. Špatnou zprávou je, že chce Hřib pracovat pro Prahu také ve Sněmovně. A to prý hlavně na zjednodušení dopravních investic. Pán Bůh s námi a Hřib pryč.

David Ondráčka: Metnar a Zůna. Budoucí ministři budou „bezpečnostní duo Pat a Mat“

Kandidát hnutí ANO na vnitro Lubomír Metnar
ČTK
David Ondráčka
David Ondráčka

Metnar a Zůna, budoucí ministři vnitra a obrany, budou bezpečnostní duo Pat a Mat. Ve složité geopolitické době plné rizik bude naše vnitřní a vnější bezpečnost v rukou takových nešťastníků. Považuji to za nejhorší duo za dlouhé roky, které na těchto klíčových postech bezpečnostní politiky bude působit (a to tam už seděli opravdu různé figurky). Máme se na co těšit.

Metnar je úplný mimoň. Osobně jsem potkal vlastně všechny ministry vnitra a osobně s nimi jednal. Ale větší omyl v křesle ministra vnitra a obrany než je Metnar z ANO jsem prostě nepotkal (a to i tak velký bizár Radek John byl proti němu celkem orientovaný v čase a prostoru).

To trapno se opravdu těžko popisuje, absolutní nekompetence, žádný názor, nulový přesah, neznalost jazyků, nulový rozhled, naprosto šílené. Prostě policajt, co rozháněl v Ostravě baníkovce po fotbale, a pak se nějak nachomýtl k ANO a to si ho tam nechalo, protože je loajální. V křesle ministra vnitra (půl roku) a později obrany (celé 4 roky) působil jako člověk, co tam sedí úplně omylem, ale nikdo mu to ještě nesdělil, tak tam prostě zůstal. Půl roku na vnitru, čtyři roky na obraně, a teď další čtyři roky na vnitru? Nejtrvalejší náhoda v české politice.

A přitom policie je po éře Rakušana v dost tristním stavu a potřebuje výrazné změny. Ale na to nemůže stačit tento slaměný panák. Ten bude podepisovat, co mu předloží, a říkat, co mu řeknou, ať říká, a k tomu se usmívat a dělat stafáž. Nulová strategie, nulový posun, žádná reforma. A to bude teď dělat další roky.

Alena Schillerová

Dalibor Martínek: Babiš si musí svůj rozpočet vyjíst sám. Moc sliboval

Názory

Jako malé děti na pískovišti, které se hádají o to, kdo rozbil bábovičku. Končící vláda nebude upravovat rozpočet na rok 2026. Nová vláda, která patrně vznikne po víkendu, tedy v polovině prosince, začne s rozpočtovým provizoriem. A Petru Fialovi vyčítá, že jim nechal špatný rozpočet, že v něm chybí 96 miliard korun.

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Metnar neumí ani žádný cizí jazyk

V době, kdy se svět hemží geopolitickými riziky, bude naše bezpečnostní diplomacií v rukou týpka, co neovládá žádný cizí jazyk. Což je u bezpečnostní diplomacie jen drobný detail, jako kdyby pilot byl slepec. Jak je to vůbec možné? Můžeme ho poslat na summit ministrů vnitra třeba k migraci nebo organizovanému zločinu? A pak sledovat, jak tam v rohu stojí, usmívá se, opakuje do kamery nějakou frázi a snaží se najít Slováka, aby alespoň pochopil, kdy se hlasuje a kdy se tleská. A na úplný okraj nechme stranou tu trapnost, kdy jeho nejbližší osoba – slečna náměstkyně – na ministerstvu kradla mobily, a to i pro něj? To vypovídá o všem, ostuda, malost, výsměch všemu.

Zůna, ukřivděný politruk

A pak přichází na obranu Zůna. Ten působí dojmem klasického politruka z minulé doby, který se už narodil v nažehlené uniformě a lampasem. Navíc je to generál-teoretik, který nikdy nebyl v akci a nakonec se ho armáda zbavila. A on je za to ukřivděný, měl přece ambice, aby ho povýšili a oni ho vyhodili, a tak se chce mstít.

Duo, které dokáže sjednotit národ, minimálně v obavách o bezpečnost

Kde je přehled tohoto směšného dua nad současnou bezpečnostní diplomacií v dnešním geopoliticky složitém světě. Koho z ministrů vnitra nebo obrany znají, s kým mají skutečně kontakty. Mají skutečné recepty na složité bezpečnostní otázky, mají nějaký koncept? Ptají se jich na to novináři, opozice, nebo i ten Babiš, který je tam reálně vyšle? Nebo to je všem už úplně jedno?

Andrej Babiš

David Ondráčka: Slepý fond Andreje Babiše nebude reálně slepý

Názory

Babiš představil svůj postup, jak vyřeší střet zájmů; prezident Pavel ho přijal a jmenuje ho premiérem, ostatně Babiš volby legitimně vyhrál. Skutečné řešení střetu zájmů budoucího premiéra Babiše vůči dotacím, zakázkám a fondům EU to však není. Ten slepý fond v českých podmínkách nebude ve vztahu ke střetu zájmů skutečně „slepý“. Určitě dojde k dalšímu přezkumu a celý ten trapný příběh pojede dál. Babiš formálně udělá krok k odstřižení svých firem, ale ve skutečnosti ten „slepý“ fond mrká oběma očima.

David Ondráčka

Přečíst článek

Akvizice za miliardy: obrana státu, nebo obrana něčích zájmů?

A samozřejmě jako vždy jde o peníze. Obrana bude v dalších letech z logických geopolitických důvodů to hlavní investiční ministerstvo, přes které potečou stovky miliard ze státního rozpočtu. Kdo bude mít na starosti ty miliardové zbrojní akvizice? Kdo bude rozhodovat, co koupíme, komu to zaplatíme, a co to vůbec má chránit? Budou hájit zájmy státu, nebo spíš zájmy zbrojařů, některých?

V posledních letech to občas působí, jako by si generální štáb postupně osvojil roli režiséra, zatímco ministerstvo hraje jen komparz. Otevřené okno pro rozsáhlé nákupy vytvořilo atmosféru, v níž se dá pořídit téměř cokoliv. V armádním prostředí se bývalí vysocí důstojníci často pohybují v kruzích, kde se všichni dobře znají už z dob školy či služebních štací. V takovém prostředí pak zákulisní vlivy a přesvědčovací maraton fungují spíše jako nepsaná součást hry. A co s tím hodlá dělat Zůna? Nic?

