Strnad začne na východě Slovenska montovat Tatry ve vojenské úpravě
Česká skupina CSG bude na východním Slovensku montovat vozidla Tatra. Projekt souvisí se zakázkou na dodávku 4000 vojenských vozidel v hodnotě přes miliardu dolarů (20,7 miliardy korun) pro klienta z jihovýchodní Asie. V továrně v Moldavě nad Bodvou v příštích letech vznikne přes 300 nových pracovních míst. CSG to oznámila spolu se slovenským ministerstvem obrany, které se loni připojilo k rámcové dohodě českého ministerstva obrany o nákupu těžkých nákladních automobilů Tatra.
„Mateřský výrobní podnik Tatry v české Kopřivnici navzdory postupně rostoucí kapacitě nedokáže pokrýt obrovskou poptávku po vozidlech Tatra na světových trzích. Právě proto rekordní kontrakt na dodávku 4000 vozidel T-810 M v průběhu čtyř letech uzavřela společnost Tatra Defence Slovakia. Přenos výroby na Slovensku není luxusem, ale nevyhnutelností,“ uvedl výkonný ředitel divize CSG Defence Jan Marinov.
Závod v Moldavě nad Bodvou v současnosti v omezené míře realizuje montáže nadstaveb na vojenské podvozky Tatra. Výrobu bude zabezpečovat společnost MSM Land Systems, která je rovněž součástí skupiny CSG.
„Jednou z podmínek přistoupení k českému kontraktu bylo, že společnost Tatra Defence opět přenese výrobu na Slovensko,“ řekl novinářům slovenský ministr obrany Robert Kaliňák, který se dnes se zástupci CSG zúčastnil otevření nové výrobní linky na plnění velkorážové munice v polostátní firmě ZVS holding.
Slovenský list Denník N v listopadu napsal, že opravárenský areál v Moldavě nad Bodvou ministerstvo pronajalo skupině CSG bez soutěže. Krok kritizoval slovenský exministr obrany Jaroslav Naď. Zařízení předtím provozovala státem vlastněná zbrojovka Konštrukta Defence.
Zbrojař Strnad chce v Česku vybudovat největší zbrojovku Evropy, jak dnes řekl Bloombergu. Letos zbohatl o 78 miliard korun a chystá se na burzu.
