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newstream.cz Názory Slepá víra v AI může být nový ekonomický problém. Lidé jí věří i tehdy, když se mýlí

Slepá víra v AI může být nový ekonomický problém. Lidé jí věří i tehdy, když se mýlí

Anthropic má nový model AI, který se bojí ukázat světu
ČTK
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Umělá inteligence slibuje rychlejší práci, vyšší produktivitu a jednodušší rozhodování. Jenže nová studie upozorňuje na odvrácenou stranu jejího masového používání. Lidé mají tendenci řídit se doporučeními AI i ve chvíli, kdy jsou chybná. Pro firmy, školy i jednotlivce to může znamenat jediné. Kritické myšlení se stává jednou z nejcennějších dovedností příštích let.

Umělá inteligence se během krátké doby proměnila z technologické novinky v běžný pracovní nástroj. Pomáhá psát texty, analyzovat data, hledat informace, plánovat úkoly i rozhodovat. V byznysu se od ní očekává úspora času a peněz. Ve školách má pomáhat s učením. V běžném životě odpovídá na otázky, které by lidé dříve hledali v knihách, článcích nebo u odborníků. Jenže právě tato pohodlnost může být problém.

Nový výzkum zaměřený na rozhodování lidí za pomoci AI ukazuje, že uživatelé mají silnou tendenci přijímat doporučení umělé inteligence automaticky. A to nejen tehdy, když jsou správná. Podle výsledků experimentů se účastníci řídili správnými doporučeními AI v 92,7 procenta případů. Znepokojivější je však druhá část zjištění: když se systém mýlil, lidé ho následovali téměř v 80 procentech případů.

Jinými slovy, i když AI dá špatnou radu, většina lidí ji bez většího přemýšlení přijme,“ říká Michal Španěl, datový analytik a manažer JenPráce.cz.

Nový fenomén: kognitivní kapitulace

Autoři studie pro tento jev používají výraz „kognitivní kapitulace“. Popisují tím situaci, kdy člověk postupně přestává aktivně přemýšlet a rozhodování přenechává technologii.

Nejde přitom jen o lenost nebo neochotu ověřovat informace. Moderní nástroje umělé inteligence působí sebejistě, používají přesvědčivý jazyk a nabízejí odpovědi, které vypadají logicky. Pro běžného uživatele tak může být obtížné rozpoznat, kdy AI skutečně pomáhá a kdy pouze vytváří zdání jistoty.

AI dnes působí velmi přesvědčivě a nabízí odpovědi, které znějí logicky a sebejistě, i když jsou chybné. To vede k tomu, že lidé nejenže doporučení přijmou, ale zároveň si za ním stojí s vyšší jistotou,“ říká Jan Dvořák z Počítačové školy GOPAS.

Pro zaměstnavatele i vzdělávací instituce je to důležitý signál. Nestačí lidi naučit AI používat. Stejně důležité bude učit je, kdy jí nevěřit.

Produktivita roste. Ale co schopnost myslet?

Ekonomický přínos umělé inteligence je zřejmý. Firmy ji nasazují do zákaznické podpory, marketingu, analýz, administrativy i vývoje. Zaměstnanci díky ní zvládnou některé úkoly rychleji a s nižšími náklady. Pro podniky, které bojují s nedostatkem lidí i tlakem na efektivitu, je to silný argument. Jenže rychlost nemusí automaticky znamenat lepší výsledek.

Pokud lidé začnou přebírat hotové odpovědi bez kontroly, může se chybovost přesunout jinam. Ne do samotného nástroje, ale do procesu rozhodování. Rizikem je, že zaměstnanci budou produkovat více výstupů, ale méně je ověřovat. V prostředí, kde záleží na přesnosti dat, právních formulacích, finančních rozhodnutích nebo komunikaci se zákazníky, může mít taková chyba konkrétní ekonomické dopady.

Podle Michala Černého ze společnosti Audiopro podobné závěry přinášejí i další výzkumy. Některé ukazují, že uživatelé ChatGPT vykazovali nižší zapojení mozku a horší výsledky při psaní než lidé, kteří AI nepoužívali.

Rychlé odpovědi mohou vést k mělčím znalostem

Podobný problém se objevuje i ve vzdělávání. Lidé, kteří se učí pomocí AI, mohou mít pocit, že látku zvládli rychleji. Ve skutečnosti ale často přeskočí klíčovou část učení, hledání, porovnávání zdrojů, formulování vlastních závěrů a práci s nejistotou.

AI nabízí hotovou odpověď. Uživatel tak nemusí procházet více zdrojů, zvažovat jejich důvěryhodnost ani sám stavět argumentaci. Krátkodobě to šetří čas. Dlouhodobě to ale může oslabovat schopnost samostatného uvažování.

A právě to může být problém nejen pro studenty, ale i pro pracovní trh. V ekonomice, kde rutinní úkoly stále častěji převezmou stroje, bude lidská přidaná hodnota spočívat hlavně ve schopnosti ptát se, vyhodnocovat, pochybovat a nést odpovědnost za rozhodnutí.

AI není nepřítel. Problém je slepá důvěra

Experti se shodují, že problémem není samotná technologie. Chatboti jako ChatGPT nebo další nástroje generativní AI mohou výrazně zrychlit práci a pomoci lidem zvládat úkoly, které by jim dříve zabraly násobně více času. Riziko vzniká ve chvíli, kdy se z pomocníka stane autorita.

„Odpovědi nejsou vždy správné. AI je statistický model, který často generuje pravděpodobné odpovědi, nikoliv ověřená fakta. Právě proto roste význam takzvané AI gramotnosti – tedy schopnosti rozumět tomu, jak tyto nástroje fungují, a kriticky hodnotit jejich výstupy,“ říká Marek Pščolka ze specializované platformy Žaluzieee.

AI gramotnost se tak může brzy stát podobně důležitou kompetencí, jako je dnes práce s počítačem, finanční gramotnost nebo schopnost orientovat se v digitálním prostředí.

Kritické myšlení bude konkurenční výhoda

Umělá inteligence pravděpodobně nezmizí. Naopak bude stále dostupnější, rychlejší a přesvědčivější. Tím větší význam bude mít schopnost rozpoznat, kdy její výstup dává smysl a kdy je nutné ho ověřit.

Pro firmy to znamená nutnost nastavit pravidla práce s AI. Pro školy povinnost učit studenty nejen nástroje používat, ale také je zpochybňovat. A pro jednotlivce jednoduché varování: rychlá odpověď nemusí být správná odpověď.

Umělá inteligence může být výkonný pomocník. Ale rozhodování by neměla převzít místo člověka. V ekonomice budoucnosti tak možná nebude největší výhodou ten, kdo AI používá nejvíc, ale ten, kdo ví, kdy jí nevěřit.

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Karel Pučelík

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Musk chystá burzovní megahit. SpaceX chce z trhu získat 75 miliard dolarů

SpaceX
ČTK
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SpaceX Elona Muska chystá jeden z nejsledovanějších vstupů na burzu posledních let. Americká vesmírná společnost chce podle zdrojů agentury Reuters získat v primární veřejné nabídce akcií až 75 miliard dolarů, tedy zhruba 1,6 bilionu korun. Pokud by plán vyšel, šlo by o rekordní IPO.

Firma chce podle zdrojů prodat 555,6 milionu akcií za pevnou cenu 135 dolarů za kus. To by SpaceX ocenilo přibližně na 1,75 bilionu dolarů. S akciemi by se mohlo začít obchodovat 12. června.

Tak vysoké ocenění staví hlavně na očekávání, že SpaceX v budoucnu ovládne trhy, které dnes teprve vznikají nebo prakticky ještě neexistují. Patří mezi ně pilotované mise na Mars, vesmírná datová centra pro umělou inteligenci nebo další rozvoj satelitní sítě.

Analytici upozorňují, že zveřejnění konkrétní ceny akcií už v této fázi je neobvyklé. Firmy před roadshow zpravidla oznamují pouze cenové rozpětí a finální cenu stanovují až krátce před debutem na burze. Roadshow SpaceX má začít ve čtvrtek a podle očekávání bude patřit k nejsledovanějším prezentacím před vstupem na burzu za poslední roky.

Podle Weihenga Chena z advokátní kanceláře Wilson Sonsini Goodrich & Rosati však pevná cena žádné pravidlo neporušuje. „Musk jednoduše volí přístup ‚ber, nebo nech být‘, který vyhovuje jeho stoupencům a který je také rozumný vzhledem k tržním podmínkám a nedostatku srovnatelných společností,“ uvedl Chen.

Plány se ale mohou ještě změnit. Zdroje Reuters upozorňují, že během roadshow se může upravit jak objem získaného kapitálu, tak další parametry nabídky.

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PŘEHLEDNĚ: Co nabízí prospekt SpaceX Elona Muska, který chce od investorů miliardy

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Prošli jsme mnohasetstránkový prospekt společnosti SpaceX, který podala americké Komisi pro cenné papíry a burzy (SEC). Co společnost Elona Muska představuje potenciálním investorům, od kterých chce desítky miliard dolarů? Jaké jsou vize jejího vedení? Jaké jsou potenciální výhody a hrozby pro investice? A proč má mít Elon Musk tak neochvějnou pozici, kterou pro sebe chystá i po vstupu na burzu? Zde je 11 otázek a odpovědí, které přibližují prospekt SpaceX.

Stanislav Šulc

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Odstartuje SpaceX novou vlnu velkých IPO?

Trh velkých primárních emisí byl v posledních letech utlumený. SpaceX by proto mohla odstartovat novou vlnu vstupů velkých soukromých firem na burzu. Analytici ji srovnávají s očekávanými IPO společností zaměřených na umělou inteligenci, například OpenAI nebo Anthropic.

Musk přitom podle zdrojů mění i další zavedená pravidla přípravy veřejné nabídky. SpaceX chce dát větší prostor drobným investorům a zároveň usiluje o dřívější zařazení do akciových indexů. Struktura řízení má přitom zachovat silnou kontrolu zakladatele nad firmou.

Reuters už dříve uvedl, že SpaceX zvažuje vyčlenit až 30 procent nabídky drobným investorům, což je u IPO mimořádně vysoký podíl. Firma tím chce využít silný zájem Muskova publika a rozšířit svou akcionářskou základnu.

Nabídka má být čistě primární emisí. To znamená, že veškerý výtěžek získá samotná SpaceX a stávající akcionáři nebudou v rámci IPO prodávat své podíly. Musk by měl být po vstupu na burzu vázán zákazem prodeje svých akcií po dobu 366 dní. Tento krok má investory ujistit, že ve firmě zůstává dlouhodobě angažovaný.

Získané peníze má SpaceX použít mimo jiné na rozšíření výpočetních kapacit pro umělou inteligenci a na další rozvoj satelitní sítě.

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Co nás čeká za rok? Nikdo neví. Civilizace se láme, končí zavedené pořádky, AI číhá za rohem - a v našem počítači. Nastupuje nová éra a to, co přinese, je zatím ve hvězdách. Nový seriál Terezy Zavadilové  s názvem Civilizační deník chce být takovým průhledem do budoucnosti: trendy, vztahy, události, bity a byty, co formují svět, ve kterém budeme žít. 

Tereza Zavadilová

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Musk založil SpaceX v roce 2002. Začátkem letošního roku se firma spojila s jeho startupem xAI zaměřeným na umělou inteligenci. Ocenění společnosti je podle analytiků složité, protože na trhu nemá přímé srovnání. Běžné ukazatele, například poměr ceny k zisku, navíc nelze jednoduše použít, protože firma loni vykázala ztrátu. Odhady se proto výrazně liší. Morningstar nedávno ocenila SpaceX zhruba na 780 miliard dolarů.

Hlavním zdrojem růstu byla loni satelitní služba Starlink. Do budoucna ale SpaceX staví část svých plánů hlavně na umělé inteligenci a technologiích, které zatím neexistují, včetně vesmírných datových center poháněných solární energií.

Podle části analytiků může zájem investorů výrazně podpořit Muskova pověst, úspěchy Tesly i jeho schopnost mobilizovat drobné investory. „Když jste nejočekávanější primární nabídkou v historii, můžete po investorech chtít, aby se přizpůsobili vašemu procesu, a ne naopak,“ uvedl analytik Craig Coben.

Finančně však SpaceX zůstává nevyrovnaná. Dvě ze tří hlavních částí jejího podnikání jsou zatím ztrátové. Zisk vytváří především Starlink, který je zároveň hlavním zdrojem hotovosti pro celou skupinu.

V prvním čtvrtletí SpaceX prohloubila čistou ztrátu na 4,28 miliardy dolarů z loňských 528 milionů dolarů. Tržby ale vzrostly na 4,7 miliardy z 4,1 miliardy dolarů před rokem. Za celý loňský rok firma vykázala ztrátu 4,94 miliardy dolarů po zisku 791 milionů dolarů v předchozím roce.

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Stanislav Šulc

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Robotičtí psi proti Číně. Tchaj-wan ukázal novou posilu pro hlídání ostrovů

Tchaj-wan chce posílit obranu proti Číně. Na pobřeží mohou hlídat robotičtí psi
ČTK
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Tchaj-wan ukázal nové robotické hlídkové psy, kteří by v budoucnu mohli pomáhat s ochranou ostrovů ve sporném Jihočínském moři. Podle agentury Reuters je představil tchajwanský vojenský Národní institut vědy a technologie Čung-šan, který patří mezi hlavní zbrojní vývojová pracoviště země.

Demokraticky spravovaný Tchaj-wan, který Peking považuje za své území, v posledních letech modernizuje armádu, aby lépe odrazoval případný čínský útok. Jedním z hlavních směrů jsou drony a další bezpilotní technologie.

Institut na akci tchajwanského ministerstva obrany předvedl tři různé verze robotického psa od americké společnosti Ghost Robotics, která patří mezi významné dodavatele čtyřnohých robotů pro armádu. Tchajwanská strana na roboty vybavila vlastními technologiemi pro průzkum, sledování a palebnou podporu. Jedna z verzí má na hřbetě zbraň.

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USA zvažují jaderné zbraně blíž k Rusku. Zájem má Polsko i Pobaltí

Politika

Spojené státy zvažují rozšíření jaderného štítu NATO v Evropě. Podle Financial Times se v důvěrném režimu jedná o možnosti rozmístit americké letouny schopné nést jaderné zbraně i v dalších spojeneckých zemích. Zájem má Polsko a část Pobaltí, tedy státy na východním křídle aliance, které nejvíc tlačí rostoucé obavy z Ruska.

ČTK

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Naléhavá potřeba hlídky

Podle zástupce vedoucího výzkumné divize institutu pro raketové a střelové systémy Jena Kuo-kuanga armáda o podobné vybavení projevila zájem, formální objednávku ale zatím nezadala.

„Námořní pěchota podle něj vidí naléhavou potřebu nasadit podobné systémy k hlídkám a inspekcím na plážích a pobřeží. Týkat se to má i pobřežní stráže na ostrovech Nan-ša a Tung-ša, tedy ve Spratlyho a Prataském souostroví v Jihočínském moři,“ řekl Jen.

Robot společnosti Ghost Robotics ČTK

Tchaj-wan kontroluje ve Spratlyho souostroví ostrov Itu Aba a také celé Prataské ostrovy, které leží strategicky v severní části Jihočínského moře. V době míru má jejich obranu na starosti pobřežní stráž. Na ostrovech kromě jejích příslušníků nežijí žádní stálí obyvatelé.

Čína i Tchaj-wan si nárokují velkou část Jihočínského moře. Čínské síly podle Reuters ostrov Itu Aba většinou nechávají stranou, Tchaj-wan si ale stěžuje na rostoucí počet hlídek čínské pobřežní stráže i dronů poblíž Prataských ostrovů.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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