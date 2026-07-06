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newstream.cz Zprávy z firem Porsche chystá „balíček pro budoucnost“. Zruší desetinu pracovních pozic včetně manažerských

Porsche chystá „balíček pro budoucnost“. Zruší desetinu pracovních pozic včetně manažerských

Porsche chystá „balíček pro budoucnost“. Zruší desetinu pracovních pozic včetně manažerských
Profimedia
ČTK
ČTK

Německý výrobce sportovních vozů Porsche se chystá zrušit další více než 4000 pracovních míst. S odkazem na zdroje deníku Handelsblatt o tom informuje agentura DPA. Podle listu by konečné číslo mohlo být ještě výrazně vyšší. Porsche nyní celosvětově zaměstnává přes 40 tisíc lidí.

Podle zprávy opatření postihnou především zaměstnance na manažerských a administrativních pozicích. Ve vývojovém centru ve Weissachu se údajně přehodnocuje využití přibližně 30 procent tamních kapacit.

Mluvčí Porsche odmítl potvrdit konkrétní počet dotčených pracovních míst. Zmínil jen, že firma aktuálně připravuje další „balíček pro budoucnost“, který má zefektivnit její chod. Představit by ho chtěla do konce července.

Porsche zvažuje přesun výrobu Cayennu z Bratislavy do Lipska. Pro Česko je to varování

Porsche zvažuje přesun výrobu Cayennu z Bratislavy do Lipska. Pro Česko je to varování

Zprávy z firem

Porsche podle německého listu FAZ zvažuje přesun výroby modelu Cayenne z Bratislavy do Lipska. Automobilka tím chce lépe využít volné kapacity v Německu. Pro Česko je to varovný signál, že levnější práce už sama o sobě nemusí stačit.

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Další snižování počtu pracovních míst nad rámec původního balíčku oznámil již v březnu generální ředitel Porsche Michael Leiters. V oblasti Stuttgartu má být do roku 2029 zrušeno přibližně 1900 pracovních míst.

Tlak Číny a amerických cel

Kromě toho vypršely smlouvy zhruba 2000 dočasných zaměstnanců. V květnu společnost Porsche rovněž oznámila uzavření tří dceřiných firem, což se dotklo dalších 500 zaměstnanců.

Německé automobilky se potýkají s nárůstem čínské konkurence a také s americkými cly. Mercedes chce zpět 40hodinový pracovní týden. Masivní propouštění chystá i automobilový koncern Volkswagen. Podle médií hodlá v příštích letech celosvětově zrušit až 100.000 pracovních míst, což je asi 15 procent současného stavu.

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Evropské automobilky dlouho spoléhaly na slavné logo, výkon a pocit výjimečnosti. Jenže v Číně se pravidla luxusu rychle mění. Domácí značky nabízejí extrémní rychlost, chytré technologie, bohatou výbavu a často i výrazně nižší cenu.

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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Češi kupují auta jako před lety. Červen byl nejsilnější od roku 2018

Prodej automobilů
Audi
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Prodej nových osobních aut v Česku v prvním pololetí dál rostl. Od ledna do konce června se zaregistrovalo 129 810 nových vozů, meziročně o 5,85 procenta více. Samotný červen byl mimořádně silný: trh vyskočil téměř o pětinu a dosáhl nejlepšího měsíčního výsledku od roku 2018. Největší zájem zůstává o vozy Škoda, dál sílí také poptávka po autech s alternativním pohonem.

Český trh s novými osobními auty má za sebou silné první pololetí. Podle údajů Svazu dovozců automobilů se od začátku roku do konce června prodalo 129 810 nových osobních vozů, což představuje meziroční růst o 5,85 procenta.

Výrazně k tomu přispěl červen, kdy se v Česku zaregistrovalo 26 398 nových osobních aut. To bylo téměř o 19 procent více než ve stejném měsíci loňského roku a zároveň nejvíce za jeden kalendářní měsíc od roku 2018.

Škoda dál dominuje trhu

Nejsilnější značkou na českém trhu zůstává domácí Škoda Auto. V prvním pololetí prodala 47 825 osobních vozů a s velkým náskokem si udržela první místo. Druhý skončil Volkswagen s 9919 prodanými vozy, třetí Hyundai s 8292 auty. Následují Toyota a Dacia.

Lukáš Kovanda: Volkswagen řeže do nákladů. Škoda může z krize vyjít silnější

Názory

Volkswagen podle německého tisku chystá tvrdou restrukturalizaci, která může znamenat až 100 tisíc zrušených míst, nižší investice a přeskupení výroby. Škoda Auto zatím patří k silným článkům koncernu a může z tlaku na úspory i těžit. Pro Česko je to ale varování: budoucnost domácího autoprůmyslu už není samozřejmost, píše v komentáři ekonom Lukáš Kovanda.

Lukáš Kovanda

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Žebříček nejprodávanějších modelů ovládly škodovky. První byla Škoda Octavia s 9716 registracemi, druhý Kodiaq s 7808 vozy a třetí Kamiq s 6412 kusy. Za nimi následovaly další modely značky Škoda: Karoq, Scala a Fabia.

SUV už tvoří více než polovinu trhu

Z hlediska obchodních tříd dál jasně vedou SUV. Jejich podíl na trhu přesáhl 56 procent. S velkým odstupem následovala nižší střední třída s podílem 12 procent a střední třída, která tvořila 9,3 procenta trhu.

Češi tak potvrzují dlouhodobý trend, kdy dávají přednost prostornějším vozům s vyšší stavbou karoserie. SUV dnes dominují nejen u prémiových značek, ale i v hlavním proudu trhu.

Benzin vede, elektromobily ale rostou

Největší podíl mezi nově prodanými vozy si nadále drží benzinové motory. Tvořily 65,5 procenta všech registrací. Na druhém místě skončila nafta s podílem 20,7 procenta.

Zároveň ale dál roste zájem o elektromobily. Počet nově registrovaných čistě elektrických aut se meziročně zvýšil téměř o čtvrtinu na 8630 vozů. Alternativní pohony tak postupně posilují, i když spalovací motory zatím na českém trhu jednoznačně převažují.

Rostly také dodávky, nákladní auta i autobusy

Dobře se v prvním pololetí dařilo také dalším kategoriím vozidel. Prodej lehkých užitkových vozů vzrostl o 12,7 procenta na 10 863 aut. Nejprodávanější značkou byla Toyota s 1733 vozy, následovaly Ford a Volkswagen.

Registrace nákladních aut se meziročně zvýšily o 12,3 procenta na 5053 vozidel. Nejvíce prodal Mercedes-Benz, a to 1098 vozů. Druhý skončil MAN a třetí Volvo.

Rostl i trh autobusů. Registrace se zvýšily o 18,2 procenta na 513 vozidel. První místo obsadila domácí značka Iveco Bus s 215 registracemi, za ní následovaly Setra a MAN.

Motorky táhla silná sezona

Výrazný růst zaznamenaly také motocykly. Jejich prodej se v prvním pololetí zvýšil o 26,65 procenta na 19 462 strojů. Samotný červen přinesl nárůst o více než 40 procent.

Nejprodávanější značkou motocyklů byla Honda s 4055 stroji. Druhé místo obsadila čínská CF Moto a třetí skončila Yamaha.

OBRAZEM: Škoda Peaq na víkend pod hvězdami. Češi z ní udělali malý obytňák

Upravená Škoda Peaq
Obytnaq
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Nová Škoda Peaq se ukazuje v podobě, která může sednout české povaze výletníků. Plzeňská firma Obytnaq pro ni připravila spací set na míru. Bez složité montáže, bez velké vestavby, zato s možností přespat v autě téměř kdekoliv.

Škoda Peaq ještě ani pořádně nestihla vyjet na silnice a už dostala výbavu, která z ní dělá parťáka pro víkendové cestování. Nejde o klasický obytný vůz ani drahou přestavbu, ale o jednoduchý spací set, který se vloží do auta a během pár minut vytvoří místo na přespání.

FOTOGALERIE: Upravená Škoda Peaq

O tmu a klid se postarají clona Úprava pro odpočinek je rychlá Speciální marace se rychle rozloží 5 fotografií v galerii

Za nápadem stojí plzeňská společnost Obytnaq, která se specializuje na doplňky pro cestování autem a mikro kempování. Firma podle webu Garáž.cz začínala před několika lety v garáži. Dnes už ji s vývojem řešení pro nový model oslovila přímo Škoda Auto.

Matrace na míru vyrovná sklopená sedadla

Pro Peaq museli v Obytnaqu připravit dvě novinky. Tou hlavní je matrace o rozměrech necelých 140 × 200 centimetrů. Není ale úplně obyčejná. Má speciální klínový tvar, který vyrovnává sklon sklopených zadních opěradel, uvádí server Garáž.cz.

Výsledkem má být rovná spací plocha bez nutnosti složité instalace. Stačí sklopit sedadla, vložit matraci a z městského elektromobilu je během chvíle „ložnice“ na přespání.

10 fotografií v galerii

Panoramatická střecha potřebovala vlastní clonu

Druhou úpravou je termoclona pro velkou panoramatickou střechu. Ta je jedním z výrazných prvků Peaqu, jenže podle Garáž.cz nemá klasickou krycí roletku. Clona tak řeší soukromí i tepelný komfort při spaní v autě.

Obytnou verzi mohli vidět už účastníci světové premiéry Škody Peaq, která se konala 23. června na vrcholu Mont Salève ve Francii.

Peaq míří do prodeje. Největší elektromobil Škody bude stát od 1,15 milionu

Peaq míří do prodeje. Největší elektromobil Škody bude stát od 1,15 milionu

Zprávy z firem

Nový elektrický obr od Škody má cenu. Peaq startuje na 1,15 milionu korun a ve vrcholné výbavě se dostane přes 1,5 milionu. Automobilka sází na sedm míst, dojezd až 630 kilometrů a snahu ubránit domácí trh před sílící čínskou konkurencí.

ČTK

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Pro milovníky mikrokempování

Obytnaq nevyrábí doplňky jen pro Peaq. V nabídce má matrace i pro další modely Škoda a k nim také například termoclony, magnetický botník, odpadkový koš, deky, polštáře nebo síť pod strop.

Podle Garáž.cz stojí matrace od 11 970 korun, za termoclony zákazníci zaplatí nejméně 6 300 korun. Firma své produkty označuje puncem „Made in Czech“ a sází hlavně na jednoduchost: žádná složitá obytná vestavba, ale praktické řešení pro lidi, kteří chtějí vyrazit na cestu nalehko.

Škoda začne v létě vyrábět svůj největší vůz, sedmimístný elektromobil Peaq
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OBRAZEM: Škoda ukázala svůj největší model. Nahlédněte do útrob sedmimístného elektromobilu Peaq

Zprávy z firem

Škoda ukázala největší vůz své historie. Elektrické SUV Peaq nabídne sedm míst, dojezd přes 630 kilometrů a ambici stát se bateriovou alternativou ke Kodiaqu. Na české silnice má dorazit ještě letos.

nst

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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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