Vamberecká krajka slaví evropský úspěch. Jako první české řemeslo získala ochranu původu
Vamberecká krajka se zapsala mezi evropsky chráněné výrobky. Tradiční paličkovaná krajka z Orlických hor a Podorlicka získala jako první český řemeslný výrobek ochranu zeměpisného označení podle nové evropské legislativy. Zápis má chránit název před napodobováním, posílit prestiž místního krajkářství a zákazníkům potvrdit původ i kvalitu výrobku.
Vamberecká krajka získala evropskou zeměpisnou ochranu jako první řemeslný výrobek v Česku. Označení má podpořit prestiž tradičního krajkářství v Orlických horách a Podorlicku a zároveň zákazníkům zaručit původ, kvalitu a výjimečný charakter výrobku. ČTK o tom dnes informoval mluvčí hejtmanství Dan Lechmann. Historie krajkářství na Vamberecku sahá do 17. století.
Vamberecká krajka získala chráněné zeměpisné označení
„Vamberecká krajka je nově zaregistrována na evropské úrovni jako chráněné zeměpisné označení. Stala se tak prvním řemeslným výrobkem v Česku, který získal tuto formu ochrany podle nové evropské legislativy umožňující chránit také řemeslné a průmyslové výrobky,“ uvedl Lechmann.
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Evropský úřad pro duševní vlastnictví zapsal označení Vamberecká krajka 29. května 2026 jako zeměpisné označení pro řemeslný výrobek. Úřad průmyslového vlastnictví zároveň uvedl, že jde o první české zeměpisné označení řemeslných a průmyslových výrobků registrované podle nového jednotného systému Evropské unie.
Ochrana má zabránit napodobování a posílit prestiž regionu
Spotřebitelé podle Lechmanna znají chráněná zeměpisná označení a chráněná označení původu především u potravin. „Mezi nejznámější české příklady patří Hořické trubičky, Pardubický perník nebo České pivo,“ uvedl.
Nová evropská legislativa rozšířila možnost ochrany také na řemeslné a průmyslové výrobky. Podle Evropské komise mohou výrobci od 1. prosince 2025 žádat o registraci řemeslných a průmyslových výrobků jako zeměpisných označení podle nařízení EU 2023/2411. Mezi příklady takových výrobků komise uvádí mimo jiné textil, krajku, sklo, porcelán, šperky, kožené zboží nebo přírodní kámen.
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Zeměpisné označení chrání název výrobku, jehož kvalita, pověst nebo jiné vlastnosti souvisejí s konkrétním územím. U chráněného zeměpisného označení musí ve vymezené oblasti probíhat alespoň jeden krok produkce. Ochranu přitom může používat každý výrobce, který dodržuje platnou specifikaci výrobku.
Tradice paličkované krajky ve Vamberku sahá do 17. století
Vamberk je s krajkářstvím spojený po staletí. Podle Muzea krajky Vamberk se traduje, že paličkování krajek přinesla na Vamberecko belgická šlechtična Magdalena Grambová v první třetině 17. století. Krajky se od druhé poloviny 19. do začátku 20. století vyráběly ve Vamberku téměř v každé domácnosti.
Významnou roli v uchování řemesla sehrála také krajkářská škola, která byla ve Vamberku otevřena v roce 1889 a podle muzea dodnes vyučuje zájemce o krajkářství. Ze sbírek školy vzniklo v roce 1929 Muzeum krajky. Jeho expozice dnes představuje staré lidové krajky, vývoj krajkářství od konce 19. století i díla české moderní krajky, včetně prací reprezentujících stát na světových výstavách EXPO Brusel 1958 a EXPO Montreal 1967.
Evropská značka může pomoci výrobcům i turistice
Zápis vamberecké krajky mezi chráněná zeměpisná označení má podle kraje význam nejen pro výrobce, ale i pro celý region. Ochrana názvu může pomoci odlišit pravou vambereckou krajku od napodobenin a zvýšit její hodnotu u zákazníků doma i v zahraničí.
Pro Orlické hory a Podorlicko jde zároveň o příležitost posílit kulturní turismus. Vamberk je dlouhodobě vnímán jako centrum českého krajkářství a nová evropská ochrana může ještě zvýšit zájem o místní tradici, muzeum, krajkářskou školu i současné tvůrce.
Podle Evropské komise má systém zeměpisných označení pro řemeslné a průmyslové výrobky chránit před napodobováním a zneužitím názvu, posílit spolupráci výrobců, udržet tradiční dovednosti a umožnit producentům soutěžit nejen cenou, ale také původem, kvalitou a reputací výrobku.
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