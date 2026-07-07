Microsoft zruší tisíce pracovních míst, hlavní obětí bude divize Xbox
Microsoft oznámil, že zruší 4800 pracovních míst – přibližně 2,1 procenta ze všech – přičemž hlavním cílem kroku bude herní divize Xbox. V ní se přitom propouštělo už před dvěma lety, uvedl server BBC.
Výkonná viceprezidentka Microsoftu Amy Colemanová oznámila zaměstnancům, že technologický gigant se musí zaměřit na oblasti, které přinesou výsledky v „rychle se měnícím odvětví“. Rozsáhlé propouštění povede k okamžitému zrušení více než 1600 pracovních míst v divizi Xbox, uvedl server BBC.
To potvrdila i nedávno jmenovaná generální ředitelka Xboxu Asha Sharma, když na síti X uvedla, že „začíná nejvýznamnější restrukturalizace v historii Xboxu“. „Dalších 1600 pracovních míst bude zrušeno v příštím roce,“ dodala Sharma.
[[Twitter status: https://twitter.com/asha_shar/status/2074124008795369482]]
Změny se dotknou i čtyř vývojářských studií Xboxu – Compulsion Games, Double Fine Productions, Ninja Theory a Undead Lab. „Tyto změny zajistí větší budoucnost Xboxu, nikoli menší," řekla Sharma.
Není na výběr
Colemanová mimo jiné poukázala na měnící se nároky zákazníků. „Firmy si nemohou vybírat, zda se jejich odvětví změní; mohou si jen vybrat, zda se změní také,“ řekla. Poznamenala také, že rušení míst zatím neznamená, že jejich práce bude nahrazena umělou inteligencí (AI). „Pravdou ale je, že AI mění způsob, jak práci vykonávat“.
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Oznámení přichází v době již tak obtížné pro herní průmysl, kdy se mnohá studia stále vzpamatovávají z brutálního propouštění v posledních letech. A týkalo se to i Xboxu, který před dvěma lety zrušil přes 2000 míst a zavřel čtyři studia, která Microsoft koupil ještě před obří akvizicí výrobce hry Call of Duty, společnosti Activision-Blizzard v roce 2023.
Loni pak Microsoft oznámil, že propustí až 9000 lidí poté, co představil plány na zdvojnásobení svých miliardových výdajů na AI. Microsoft se také potýká s rostoucími cenami hardwaru. Technologický gigant proto zvýšil ceny konzolí a dalších spotřebitelských zařízení.
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Trhy
Investoři se začínají obávat, zdali se stamiliardové výdaje na umělou inteligenci někdy otočí do zisku. První obětí těchto pochybností je společnost Meta Platforms, jíž klesají akcie a jež kvůli AI investicím bude masivně propouštět. Naopak výrazně rostou výdaje společnosti Alphabet, která se stává největším investorem do AI světa, vypočítal list Financial Times.
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