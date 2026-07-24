Mladí Češi si berou AI do práce sami. Firmy za nimi zatím zaostávají
Umělá inteligence se rychle zabydluje v pracovním životě mladých Čechů. Každodenně ji využívají téměř dvě třetiny příslušníků generace Z a mileniálů, často však bez výraznější podpory zaměstnavatele. AI jim pomáhá nejen s pracovními úkoly, ale také se vzděláváním, kariérou nebo zvládáním stresu, vyplývá z průzkumu společnosti Deloitte.
Umělou inteligenci při každodenní práci využívá 66 procent českých příslušníků generace Z a 62 procent mileniálů. Do svých pracovních rutin ji přitom většinou zapojují z vlastní iniciativy, nikoli díky systematické podpoře zaměstnavatele.
Schopnost pracovat s AI a dalšími automatizačními nástroji zároveň obě generace řadí mezi pět nejdůležitějších dovedností, které chtějí v budoucnu rozvíjet. Zájem o jejich zdokonalení projevilo 43 procent respondentů z generace Z a 41 procent mileniálů.
Pomáhá s kariérou i pracovním stresem
Mladí Češi využívají umělou inteligenci také jako nástroj profesního a osobního rozvoje. Nejčastěji s její pomocí hledají možnosti dalšího vzdělávání. Tuto zkušenost uvedlo 74 procent zástupců generace Z a 70 procent mileniálů.
AI jim rovněž radí v otázkách kariéry. Obrací se na ni 66 procent příslušníků generace Z a 59 procent mileniálů. Výrazná část mladých lidí ji používá také při zvládání pracovního stresu, konkrétně 61 procent respondentů z generace Z a 56 procent mileniálů.
„Pro mladou generaci není AI hrozbou, ale spíše příležitostí. Mnozí očekávají, že její využívání jim ušetří čas, zlepší výkon a otevře nové cesty k růstu, což může dlouhodobě přispět i ke zlepšení jejich finanční situace,“ uvedla Andrea Černá, expertka na HR trendy a manažerka společnosti Deloitte.
Místo Googlu se ptají umělé inteligence
Školení nebo jinou formu vzdělávání zaměřenou na AI už absolvovalo 30 procent českých příslušníků generace Z a 27 procent mileniálů. V obou případech jde o mírně vyšší podíl než ve světě, kde podobným vzděláváním prošlo 24 procent nejmladší generace a 23 procent mileniálů.
Manažeři dnes pracují s větším objemem dat, rozhodnutí a technologických podnetů než kdykoli předtím. Umělá inteligence zrychluje tempo práce, člověk však potřebuje regenerovat stejně jako před desítkami let. Pomáhají regenerační pobyty či programy jako tradiční indická ajurvéda.
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Manažeři dnes pracují s větším objemem dat, rozhodnutí a technologických podnetů než kdykoli předtím. Umělá inteligence zrychluje tempo práce, člověk však potřebuje regenerovat stejně jako před desítkami let. Pomáhají regenerační pobyty či programy jako tradiční indická ajurvéda.
Češi jsou však méně aktivní při hledání dalších možností rozvoje. Kvůli rychlému technologickému vývoji si nové vzdělávací příležitosti v oblasti AI vyhledává 23 procent tuzemských respondentů z generace Z a 26 procent mileniálů. Ve světě je to 35, respektive 38 procent.
„Právě nejmladší generace je s AI nejvíc sžitá. Mezi jejími příslušníky je zcela běžné, že se na ni obracejí častěji než na klasické vyhledávání přes Google,“ doplnila Černá.
Tři čtvrtiny respondentů, kteří považují vliv AI na svůj život za pozitivní, vnímají její přínos jak v práci, tak v osobním životě. Přesto jsou Češi při jejím používání méně sebejistí než jejich zahraniční vrstevníci. Jistotu při práci s AI uvedlo 63 procent českých zástupců generace Z a 58 procent mileniálů. Ve světě dosahují tyto podíly 68 a 66 procent.
Část mladých stále neví, jak AI využít
Umělá inteligence zatím není samozřejmou součástí práce všech mladých lidí. Čtvrtina respondentů z generace Z uvedla, že své úkoly zvládne rychleji bez ní. Dalším 24 procentům chybějí potřebné znalosti a zkušenosti. Přibližně 23 procent pak nemá na její používání čas nebo nevidí způsob, jak by jim mohla pomoci s konkrétními pracovními úkoly.
Další velká sázka Jeffa Bezose míří do laboratoří. Investoval do startupu CuspAI, který chce pomocí umělé inteligence urychlit vývoj materiálů pro polovodiče a průmyslovou výrobu, píše server CNBC.
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Další velká sázka Jeffa Bezose míří do laboratoří. Investoval do startupu CuspAI, který chce pomocí umělé inteligence urychlit vývoj materiálů pro polovodiče a průmyslovou výrobu, píše server CNBC.
U mileniálů představuje největší překážku nedostatek znalostí a zkušeností, který zmínilo 30 procent dotázaných. Další bariérou je nedostatek efektivních možností školení nebo nedůvěra ve výstupy AI. Část respondentů také považuje dostupné nástroje za málo kreativní.
Zaměstnavatelé drží s mladými krok jen obtížně
Zatímco mladí zaměstnanci začleňují umělou inteligenci do práce poměrně rychle, podpora ze strany firem zůstává omezená. Nástroje poskytované zaměstnavatelem hodnotí jako dostatečné nebo téměř dostatečné pouze přibližně třetina respondentů z obou generací.
„Podpora AI ze strany vedení firem sice úplně nechybí, ale skutečnou výzvou bude proměnit ambice v každodenní praxi,“ uzavřela Černá. Průzkum Deloitte tak ukazuje, že mladí Češi jsou při zavádění umělé inteligence do práce v řadě případů dál než organizace, ve kterých působí.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.