Dva ze tří Čechů si připlatí za kvalitní potravinu. Chtějí jídlo ze zdejších polí a příběh

Češi stále častěji přemýšlejí o tom, co jedí, a čím dál víc lidí při nákupu potravin sleduje jejich původ a kvalitu. Podle průzkumu agentury STEM/MARK patří mezi nejdůvěryhodnější orientační body značka Regionální potravina, kterou zná 64 procent respondentů. Osm z deseti lidí, kteří si během posledního roku koupili výrobek s tímto logem, se pro něj vrátilo znovu.
Ačkoli většina spotřebitelů miluje slevy, dvě třetiny Čechů jsou ochotné připlatit si za kvalitní lokální potraviny s jasným původem. Rostoucí zájem se projevuje i na straně výrobců: o ocenění Regionální potravina se letos ucházelo téměř 500 producentů s více než 1900 produkty, což je nejvíce za celou šestnáctiletou historii projektu.
Jedním z příkladů výrobců, kteří staví na kvalitě i příběhu, je farma Slížany na Kroměřížsku. Její majitel Jiří Červenka obnovil chátrající klášter, zachránil zvířata z velkochovů a letos získal ocenění Regionální potravina Zlínského kraje za svůj větrník. Podobné příběhy podle průzkumu oslovují zejména ženy, lidi ve věku 45 až 55 let a respondenty s maturitou.
V pražském Karlíně začal pilotní provoz autonomních rozvozových vozítek pro doručování jídla. Novinku představují roboty od Starshipu ve spolupráci s Foodorou. Záměr prošel schválením dopravní komise Prahy 8, a proto může firma své roboty nasadit i bez speciálního povolení.
Foodora vysílá do Prahy roboty. V Karlíně budou doručovat jídlo
Podpora místních producentů
Značku Regionální potravina mohou nést produkty z krajských soutěží v devíti kategoriích, pokud splní přísné požadavky na původ surovin, složení i zpracování. Logo uděluje Ministerstvo zemědělství na čtyři roky a je určeno výhradně malým a středním výrobcům. Podle ředitelky Odboru administrace podpory kvalitních potravin SZIF Kateřiny Ratajové zákazníci oceňují zejména chuť, složení bez zbytečných aditiv a podporu místních producentů.
Lokální výroba má podle odborníků i širší ekonomický a ekologický význam. Místní producenti vytvářejí pracovní místa, podporují komunitní život a jejich výrobky necestují tisíce kilometrů, což snižuje ekologickou zátěž. Vyšší cena regionálních potravin pak obvykle souvisí s šetrnějším způsobem zpracování.
Rostoucí zájem o lokální potraviny potvrzují i studie Sociologického ústavu Akademie věd ČR. Podle nich si 55 procent domácností pěstuje vlastní ovoce nebo zeleninu a 92 procent Čechů považuje způsob stravování za důležitý. Přes 65 procent lidí je navíc ochotno preferovat místní produkty, i když jsou dražší.
Nová data ČSÚ ukazují největší životní stylový posun za desítky let. Spotřeba alkoholu i cukru padá na historická minima. Podle ekonoma Lukáše Kovandy za to mohou krize, demografie i nové zdravotní trendy.
Češi omezují cukr i alkohol. Zejména mladí jsou posedlí zdravím
O významu řemeslné výroby se letos návštěvníci přesvědčili i na Dožínkových slavnostech v Praze, kde Státní zemědělský intervenční fond uspořádal expozici „Potraviny k nezaplacení“. Zákazníci zde ochutnávali a sami určovali cenu výrobků regionálních držitelů ocenění — některé produkty podle nich měly dokonce vyšší hodnotu, než jakou uvádějí běžné cenovky.
Značka Regionální potravina funguje od roku 2010 a jejím cílem je zviditelnit kvalitní zemědělské a potravinářské výrobky z jednotlivých krajů. Klíčové jsou regionální původ surovin, tradiční postupy, čerstvost a chuť — hodnoty, za které jsou Češi podle průzkumů čím dál ochotnější si připlatit.
