Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Zprávy z firem Foodora vysílá do Prahy roboty. V Karlíně budou doručovat jídlo

Foodora vysílá do Prahy roboty. V Karlíně budou doručovat jídlo

Foodora zahájila v Karlíně testovací provoz doručovacích robotů
Foodora
Michal Nosek
Michal Nosek

V pražském Karlíně začal pilotní provoz autonomních rozvozových vozítek pro doručování jídla. Novinku představují roboti od Starshipu ve spolupráci s Foodorou. Záměr prošel schválením dopravní komise Prahy 8, a proto může firma své roboty nasadit i bez speciálního povolení.

Robotické jednotky Starship mají šest kol, jsou elektrické a vybavené sadou senzorů a kamer, které jim umožňují rozeznat chodce, kočárky, kola nebo invalidní vozíky a reagovat na překážky či nejasné situace. Pohybují se výhradně po chodnících a předem definovaných přechodech, tedy v režimu, kdy jsou legislativně vedeny jako chodci.

Jejich rychlost je omezena na zhruba tři až čtyři kilometry za hodinu, případně o něco vyšší. Konstrukce robota umožňuje v boxu přepravit přibližně deset kilogramů jídla, které dokáže udržet při správné teplotě. Otevření boxu je zabezpečeno PIN kódem zaslaným zákazníkovi v aplikaci.

Po úspěšném nasazení ve Švédsku se robotické doručování od foodory poprvé představuje také ve střední Evropě. Pokud se pilotní provoz v Praze osvědčí, plánuje se jeho rozšíření do dalších českých měst a regionů. „Jsme první v Česku, kdo do doručování zapojuje autonomní roboty,“ říká Adam Kolesa, šéf české foodory, s tím, že spolupráce se Starship Technologies umožní nabídnout zákazníkům alternativní, a zároveň ekologičtější způsob doručení. Česko tak vstupuje do éry autonomního doručování.

„Jsme hrdí, že dnes v Česku zahajujeme spolupráci s foodorou. Naši autonomní roboti už v řadě zemí zásadně proměnili způsob, jakým lidé nakupují, a nyní si stejný komfort, rychlost a spolehlivost mohou užít i obyvatelé Prahy. Jídlo jim doručíme na vyžádání během několika minut,“ říká Ahti Heinla, spoluzakladatel a šéf Starship Technologies.

První roboty vyjíždějí do ulic Prahy

V Praze 8 budou v rámci testovacího provozu nasazeni tři roboti. Ti budou doručovat objednávky z McDonald’s Karlín v okruhu přibližně dvou kilometrů. „V McDonald’s neustále hledáme inovativní způsoby, jak zlepšit zážitek našich zákazníků, ať už v restauraci, nebo mimo ni. Testování rozvážky jídel pomocí robota ve spolupráci s foodorou je dalším krokem směrem k moderním a udržitelným řešením. Věříme, že tato technologie přinese pohodlí a rychlost zákazníkům v Karlíně a okolí, a brzy i na dalších místech,“ uvedl Martin Troup, ředitel marketingu McDonald’s pro Česko, Slovensko a Ukrajinu.

„Je to vůbec poprvé, co budou roboti foodory doručovat teplé jídlo, a nejen potraviny. Pro nás jde o zásadní posun v oblasti doručování a další milník v rozvoji našich služeb,“ doplnil Kolesa.

Roboti pracují na čtvrté úrovni autonomie – tedy se pohybují samostatně, ale pod stálým dohledem operátora, který může v případě potřeby okamžitě zasáhnout. „Pokud robot narazí na nečekanou překážku, například staveniště, nebo se ocitne v situaci, kterou nedokáže sám vyhodnotit, pracovník se může připojit a pomoci mu situaci bezpečně vyřešit. V praxi tak kombinujeme výhody umělé inteligence s lidským dohledem, což zajišťuje maximální bezpečnost i spolehlivost,“ připomíná Heinla.

Jen 15 procent zaměstnanců se cítí být tahouny. K angažovanosti přispívá firemní kultura i kvalita jídla

Zprávy z firem

Čeští zaměstnanci jsou málo zapojeni do dění ve své firmě. Za tahouny se považuje jen 15 % z nich. Vyplývá to z posledního průzkumu institutu Gallup Research - State of Global Workplace 2024.

Komerční spolupráce

Přečíst článek

Počítačové vidění umožňuje robotům mapovat okolí s přesností na centimetry. Dokážou fungovat prakticky nepřetržitě a zvládají provoz i v náročných podmínkách. Bez potíží doručí zásilku v dešti, sněhu i během letních veder. „Naši roboti každý den bezpečně překročí více než sto dvacet pět tisíc přechodů pro chodce a po celém světě už doručili přes devět milionů objednávek,“ dodává Heinla.

Cílem nasazení autonomních robotů je doplnění kurýrů. Roboti mají obsluhovat jednoduché objednávky na krátké vzdálenosti, zatímco kurýři se budou moci věnovat delším trasám a složitějším zakázkám. První město, které projekt podpořilo, je Praha – konkrétně městská část Praha 8. Do budoucna se plánuje rozšíření i do dalších měst, s nimiž již probíhají jednání. „Nové technologie vždy nasazujeme v úzké spolupráci s městy. Chceme, aby služba fungovala v souladu s místními pravidly a přinášela výhody jak zákazníkům, tak komunitám,“ uvedl Richard Dirbák, šéf logistiky české foodory. Velikost investice firma nekomentuje, uvádí pouze, že se nepromítne do cen pro zákazníky.

Česko mezi evropskými inovátory

Spuštěním projektu se Česká republika řadí mezi evropské průkopníky moderní městské logistiky. Foodora tím potvrzuje svou pozici jednoho z největších inovátorů na trhu doručovacích platforem. „Každým dnem se mění způsoby, jak se ve městech pohybujeme, nakupujeme a žijeme, a my u toho chceme být. Robotické doručování je logickým krokem vpřed,“ komentuje Dirbák.

„S podporou a zkušenostmi Starship Technologies a ve spolupráci s místními komunitami a městy chceme ukázat, že Česká republika může stát v čele inovací a že soukromí aktéři, jako je foodora, dokážou přinášet moderní technologie občanům a skutečně zlepšovat jejich každodenní život,“ uzavírá Kolesa. Vozítka jsou plně elektrická a podle dat Starship Technologies jejich provoz v Evropě už ušetřil více než sedm set tun emisí CO₂. Každé doručení spotřebuje jen tolik energie, kolik je potřeba k uvaření jedné konvice vody, což dlouhodobě znamená méně emisí a méně aut v ulicích.

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Humanoidní robot Unitree R1.

Humanoidního robota už koupíte jen za 130 tisíc korun. Má to ale háček. K ničemu vám nebude

Enjoy

Josef Tuček

Přečíst článek

Ani nové verze nepomohly. Tesla dál čelí klesajícím prodejům na evropských trzích

Tesle v Evropě dál klesá prodej, v Norsku však letos překonal rekord
ČTK
ČTK
ČTK

Americkému výrobci elektromobilů Tesla v listopadu na významných evropských trzích meziročně prudce klesl prodej. Děje se tak i přes uvedení nových verzí jeho nejprodávanějšího Modelu Y na trh, uvedla agentura Reuters. Podnik se v Evropě od začátku roku potýká s poklesem podílu na trhu. Automobilce miliardáře Elona Muska nicméně vzrostl počet registrací nových vozů v Norsku a v Itálii.

Celkový podíl Tesly na evropském trhu klesl v období od ledna do října na 1,6 procenta z 2,4 procenta o rok dříve.

Ve Francii počet nových registrací klesl o 58 procent na 1593 vozů. Ve Švédsku byl prodej meziročně o 59 procent nižší, Tesla tam prodala 1466 vozidel. V Dánsku se registrace nových tesel snížily o 49 procent, v Nizozemsku o 44 procent na 1627 vozidel, v Portugalsku o 47 procent na 425 vozidel a ve Španělsku o devět procent na 1523 vozů.

FOTOGALERIE: Jak vypadaly začátky firmy Tesla?

Prezentace Tesly Roadster v Santa Monice v Kalifornii 10. ledna 2009. Tesla Roadster v prvním otevřeném obchodě Tesla Flagship, 1. května 2008 v Los Angeles. Teslu Roadster si 24. května 2007 v Moffett Field v Kalifornii prohlédla i tehdejší ministryně zahraničí USA Condoleezza Riceová. 31 fotografií v galerii

Dařilo se v Norsku

V Norsku nicméně Tesla prodej za poslední měsíc meziročně téměř ztrojnásobila na 6215 vozů. S ročním předstihem tak překonala roční prodejní rekord. Ještě na začátku roku se přitom značka v této severoevropské zemi, kde je dlouhodobě nejpopulárnější, potýkala s problémy. V únoru jí prodej klesl meziročně o 48 procent, po uvedení nových modelů se nicméně firmě podařilo trend zvrátit.

Registrace vzrostly i v Itálii, a to o 58 procent na 1281, ale od začátku roku zůstávají o 28 procent nižší.

Xiaomi SU7

Firmu Xiaomi táhne její elektromobil. Mezi technologickými tituly však jde o slabého hráče

Zprávy z firem

Čínský technologický gigant Xiaomi dosáhl zásadního milníku ve své expanzi mimo segment chytrých telefonů. Jeho automobilová divize poprvé vykázala čtvrtletní zisk ve výši 700 milionů jüanů, tedy více než dvě miliardy korun.

nst

Přečíst článek

Americký podnik se potýká s konkurencí především čínských automobilek, které razantně uvádějí na trh nové modely a zintenzivňují úsilí proniknout na evropský trh. V čele těchto snah stojí společnost BYD. Ta v posledních dvou letech otevřela showroomy po celém kontinentu a uvedla na trh své automobily za konkurenceschopné ceny, píše server CNBC.

Britský ekonomický deník Financial Times na začátku roku připomněl, že pokles prodeje vozů Tesla v celé Evropě přišel ve stejné době, kdy se Musk zapojil do předvolební kampaně v Německu, aby podpořil stranu Alternativa pro Německo (AfD), označovanou za krajně pravicovou. Reputaci značky poškodily také jeho provokativní výroky, zapojení do americké politiky a vztahy s administrativou prezidenta Donalda Trumpa.

Související

Největší ocelárna Německa se otřásá v základech. A bez Křetínského

Největší ocelárna Německa se otřásá v základech. A bez Křetínského
Profimedia
ČTK
ČTK

Thyssenkrupp Steel potvrdil masivní škrty: 11 tisíc lidí přijde o práci a kapacity klesnou na nejnižší úroveň za dekády. Dohoda s odbory otevřela cestu k zásadní proměně podniku.

Největší německý výrobce oceli Thyssenkrupp Steel se dohodl s odborovým svazem IG Metall na podmínkách restrukturalizačního plánu. Ten zahrnuje redukci výrobních kapacit a snížení počtu zaměstnanců přibližně o 11 tisíc, a to v podobě rušení pracovních míst a přesunu činností na externí podniky. Firma o tom informovala v tiskové zprávě.

Křetínský se stahuje

Společnost Thyssenkrupp Steel je divizí průmyslového konglomerátu Thyssenkrupp. Pětinový podíl v divizi vloni koupila investiční skupina EP Corporate Group (EPCG) českého podnikatele Daniela Křetínského. Ten měl původně v plánu zvýšit tento podíl na 50 procent, letos v říjnu však firmy oznámily, že EPCG svůj podíl v divizi prodá a vložené peníze získá zpět.

Thyssenkrupp
Aktualizováno

Křetínský otočil. Ocelářskou divizi Thyssenkrupp už nechce

Zprávy z firem

Český podnikatel Daniel Křetínský už nechce ocelářskou divizi německé společnosti Thyssenkrupp, ve které jeho společnost EP Corporate Group loni nashromáždila zhruba 20procentní podíl. S německým podnikem se dohodl, že svůj podíl v divizi prodá a vložené peníze dostane zpět, uvedla agentura Reuters. Křetínského podnik odchod z německé firmy později potvrdil.

ČTK

Přečíst článek

Masivní škrty

Firma Thyssenkrupp Steel už před rokem oznámila, že hodlá do roku 2030 snížit počet zaměstnanců z 27 tisíc zhruba na 16 tisíc. Podle tehdejších informací plán zahrnuje zrušení 5000 pracovních míst. O dalších 6000 se má počet zaměstnanců snížit v důsledku prodeje částí podniku a přesunu aktivit na externí poskytovatele služeb.

V tiskové zprávě firma potvrdila, že její plán počítá se snížením roční výrobní kapacity na 8,7 až 9,0 milionu tun z dosavadních 11,5 milionu tun. Dodala, že se jí podařilo zajistit potřebné finanční prostředky na restrukturalizaci.

Dohoda platí do roku 2030

Dohoda společnosti Thyssenkrupp Steel s odborovým svazem IG Metall o restrukturalizaci podniku má platnost do konce září 2030. „Společně se nám podařilo odstranit poslední překážky na cestě k podpisu dohody,“ uvedla předsedkyně dozorčí rady firmy Ilse Henneová. „Je to povzbudivé a vysílá to velmi silný signál pro firmu i celý region,“ dodala.

Související

Doporučujeme