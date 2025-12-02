Foodora vysílá do Prahy roboty. V Karlíně budou doručovat jídlo
V pražském Karlíně začal pilotní provoz autonomních rozvozových vozítek pro doručování jídla. Novinku představují roboti od Starshipu ve spolupráci s Foodorou. Záměr prošel schválením dopravní komise Prahy 8, a proto může firma své roboty nasadit i bez speciálního povolení.
Robotické jednotky Starship mají šest kol, jsou elektrické a vybavené sadou senzorů a kamer, které jim umožňují rozeznat chodce, kočárky, kola nebo invalidní vozíky a reagovat na překážky či nejasné situace. Pohybují se výhradně po chodnících a předem definovaných přechodech, tedy v režimu, kdy jsou legislativně vedeny jako chodci.
Jejich rychlost je omezena na zhruba tři až čtyři kilometry za hodinu, případně o něco vyšší. Konstrukce robota umožňuje v boxu přepravit přibližně deset kilogramů jídla, které dokáže udržet při správné teplotě. Otevření boxu je zabezpečeno PIN kódem zaslaným zákazníkovi v aplikaci.
Po úspěšném nasazení ve Švédsku se robotické doručování od foodory poprvé představuje také ve střední Evropě. Pokud se pilotní provoz v Praze osvědčí, plánuje se jeho rozšíření do dalších českých měst a regionů. „Jsme první v Česku, kdo do doručování zapojuje autonomní roboty,“ říká Adam Kolesa, šéf české foodory, s tím, že spolupráce se Starship Technologies umožní nabídnout zákazníkům alternativní, a zároveň ekologičtější způsob doručení. Česko tak vstupuje do éry autonomního doručování.
„Jsme hrdí, že dnes v Česku zahajujeme spolupráci s foodorou. Naši autonomní roboti už v řadě zemí zásadně proměnili způsob, jakým lidé nakupují, a nyní si stejný komfort, rychlost a spolehlivost mohou užít i obyvatelé Prahy. Jídlo jim doručíme na vyžádání během několika minut,“ říká Ahti Heinla, spoluzakladatel a šéf Starship Technologies.
První roboty vyjíždějí do ulic Prahy
V Praze 8 budou v rámci testovacího provozu nasazeni tři roboti. Ti budou doručovat objednávky z McDonald’s Karlín v okruhu přibližně dvou kilometrů. „V McDonald’s neustále hledáme inovativní způsoby, jak zlepšit zážitek našich zákazníků, ať už v restauraci, nebo mimo ni. Testování rozvážky jídel pomocí robota ve spolupráci s foodorou je dalším krokem směrem k moderním a udržitelným řešením. Věříme, že tato technologie přinese pohodlí a rychlost zákazníkům v Karlíně a okolí, a brzy i na dalších místech,“ uvedl Martin Troup, ředitel marketingu McDonald’s pro Česko, Slovensko a Ukrajinu.
„Je to vůbec poprvé, co budou roboti foodory doručovat teplé jídlo, a nejen potraviny. Pro nás jde o zásadní posun v oblasti doručování a další milník v rozvoji našich služeb,“ doplnil Kolesa.
Roboti pracují na čtvrté úrovni autonomie – tedy se pohybují samostatně, ale pod stálým dohledem operátora, který může v případě potřeby okamžitě zasáhnout. „Pokud robot narazí na nečekanou překážku, například staveniště, nebo se ocitne v situaci, kterou nedokáže sám vyhodnotit, pracovník se může připojit a pomoci mu situaci bezpečně vyřešit. V praxi tak kombinujeme výhody umělé inteligence s lidským dohledem, což zajišťuje maximální bezpečnost i spolehlivost,“ připomíná Heinla.
Počítačové vidění umožňuje robotům mapovat okolí s přesností na centimetry. Dokážou fungovat prakticky nepřetržitě a zvládají provoz i v náročných podmínkách. Bez potíží doručí zásilku v dešti, sněhu i během letních veder. „Naši roboti každý den bezpečně překročí více než sto dvacet pět tisíc přechodů pro chodce a po celém světě už doručili přes devět milionů objednávek,“ dodává Heinla.
Cílem nasazení autonomních robotů je doplnění kurýrů. Roboti mají obsluhovat jednoduché objednávky na krátké vzdálenosti, zatímco kurýři se budou moci věnovat delším trasám a složitějším zakázkám. První město, které projekt podpořilo, je Praha – konkrétně městská část Praha 8. Do budoucna se plánuje rozšíření i do dalších měst, s nimiž již probíhají jednání. „Nové technologie vždy nasazujeme v úzké spolupráci s městy. Chceme, aby služba fungovala v souladu s místními pravidly a přinášela výhody jak zákazníkům, tak komunitám,“ uvedl Richard Dirbák, šéf logistiky české foodory. Velikost investice firma nekomentuje, uvádí pouze, že se nepromítne do cen pro zákazníky.
Česko mezi evropskými inovátory
Spuštěním projektu se Česká republika řadí mezi evropské průkopníky moderní městské logistiky. Foodora tím potvrzuje svou pozici jednoho z největších inovátorů na trhu doručovacích platforem. „Každým dnem se mění způsoby, jak se ve městech pohybujeme, nakupujeme a žijeme, a my u toho chceme být. Robotické doručování je logickým krokem vpřed,“ komentuje Dirbák.
„S podporou a zkušenostmi Starship Technologies a ve spolupráci s místními komunitami a městy chceme ukázat, že Česká republika může stát v čele inovací a že soukromí aktéři, jako je foodora, dokážou přinášet moderní technologie občanům a skutečně zlepšovat jejich každodenní život,“ uzavírá Kolesa. Vozítka jsou plně elektrická a podle dat Starship Technologies jejich provoz v Evropě už ušetřil více než sedm set tun emisí CO₂. Každé doručení spotřebuje jen tolik energie, kolik je potřeba k uvaření jedné konvice vody, což dlouhodobě znamená méně emisí a méně aut v ulicích.
