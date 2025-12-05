Vánoční pečení se prodraží. Které potraviny zdražily a co naopak zlevnilo?
Suroviny na pečení jsou před letošními Vánoci téměř o desetinu dražší než loni. Z toho nejvíc stoupla cena ořechů, a to hlavně vlašských. Půlkilogramové balení teď v akcích stojí průměrně 141 korun, zatímco minulý rok 93 korun. Lidé si ale připlatí také za kakao nebo strouhaný kokos. Naopak máslo meziročně zlevnilo zhruba o 30 procent.
„Zatímco před loňskými Vánocemi bylo tématem číslo jedna drahé máslo, letos to budou pravděpodobně ořechy. Vlašské ořechy, lískové ořechy, ale i mandle zdražily o desítky procent,“ uvedl manažer marketingu a komunikace ve společnosti Česká distribuční Jaroslav Staněk.
Cena půl kilogramu lískových ořechů se proti loňsku zvýšila o 38 korun (tedy o 31 procent) na v průměru 162 korun. Stejně velké balení celých loupaných mandlí lidé v akcích pořídí za 118 korun, když minulý rok stálo 98 korun, zjistila analýza. Sto gramů holandského kakaa podle ní zdražilo o 12 korun (o 37 procent) na průměrně 46 korun a cena dvousetgramového balení strouhaného kokosu stoupla o sedm korun (tedy o 41 procent) na 23 korun. O pět korun dráž vyjdou také čokoláda na vaření a piškoty, o tři koruny dráž pak i vejce a mouka.
Zlevnilo máslo
Proti tomu běžnou kostku másla o 250 gramech obchody v akcích prodávají za průměrně 41 korun, což je o 17 korun (o 29 procent) méně než minulý rok. I při nákupu téměř kilogramového balení medu lidé ušetří 17 korun, ve slevách vyjde na 104 korun. Z dalších položek zlevnil například vanilkový lusk - zatímco minulý rok stál 87 korun, letos je to 76 korun.
Průměrná sleva na suroviny na pečení činí před letošními Vánocemi podle analýzy 24 procent, podobně jako loni.
Češi omezují cukr i alkohol. Zejména mladí jsou posedlí zdravím
Hlavním důvodem současného poklesu cen másla je podle Českomoravského svazu mlékárenského velké množství másla na trhu. „Na trhu je hodně zmrazeného másla, ale ne jen něho,“ řekl ve čtvrtek předseda představenstva svazu Jiří Kopáček. „Máslo se běžně uvolňuje z mrazírenských skladů a obvykle o Vánocích se toho uvolňuje nejvíc, aby to nepřestárlo,“ doplnil. Rozmrazené máslo podle Kopáčka sice není tak chutné jako čerstvé máslo, je ale bezpečné ho konzumovat a může se používat i při pečení.
Přísun zmrazeného másla na trh jako jeden z důvodu klesajících cen másla označil také mluvčí Potravinářské komory Marek Zemánek. Naopak podle prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáše Prouzy je hlavním důvodem přebytek mléka a také to, že mléko rychle zlevňuje. „Žádný významný český obchodník neprodává rozmrazené máslo z hmotných rezerv. Takové máslo by muselo být podle vyhlášky výslovně označeno jako 'stolní máslo', s čímž by byl zákazník seznámen na etiketě,“ řekl Prouza.
