Cena vajec trhá rekordy. A před Vánoci bude hůř

Cena vajec trhá rekordy. A před Vánoci bude hůř

Vejce
ČTK
ČTK
ČTK

Cena vajec podle dat Českého statistického úřadu nadále roste. Balení deseti kusů tento měsíc vyjde na průměrně 73,43 koruny, což je o 6,24 koruny (tedy o 9,29 procenta) více než v říjnu. Proti loňskému listopadu cena stoupla o 8,62 koruny (o 13,3 procenta). S ohledem na blížící se Vánoce je možné, že zdražování vajec bude pokračovat, řekla předsedkyně Českomoravské drůbežářské unie Gabriela Dlouhá. Cenu vajec ale podle ní v současné době ovlivňuje také šíření ptačí chřipky v Evropě a přestavba chovů, kdy ty klecové budou v Česku od roku 2027 zakázány.

Údaje statistici zjišťují jednorázově v terénu a nezahrnují je do výpočtu měsíčních spotřebitelských cen.

V meziměsíčním srovnání cena vajec setrvale roste od srpna, přičemž teď v listopadu je nejvyšší od začátku roku. „Na podzim méně nesou slepice v malochovech, spotřebitelé začínají péct cukroví a celkově je vyšší poptávka po vejcích,“ uvedla Dlouhá.

Velké problémy ptačí chřipka způsobuje například v Německu, kde za poslední dobu uhynulo či muselo být utraceno na 1,5 milionu chovných kusů drůbeže, informovala agentura DPA. Rozsah nákazy v Česku zatím podle Dlouhé není takový, aby cenu vajec ovlivnil. V tuzemsku se od minulého týdne potvrdilo šest ohnisek ptačí chřipky, většinou ve velkochovech kachen. V souvislosti s nákazou ale Dlouhá poukázala na to, že pětinu vajec musí Česko dovážet ze zahraničí.

V klecích se v Česku nadále chová asi 40 procent nosnic, řekla Dlouhá. „V celé Evropské unii se přestavují haly a mění technologie, ale většinu zemí netíží národní zákaz jako naše chovatele. V EU se začne projednávat animale welfare (životní pohoda zvířat, pozn.red.) legislativa ke klecovým chovům v roce 2026 a případný zákaz odhadují nejdříve od roku 2035,“ doplnila.

Zdražují i další potraviny

Z ostatních položek, které sleduje ČSÚ, vedle vajec meziměsíčně zdražil také eidam, vepřová pečeně nebo brambory, přičemž kilogram konzumních brambor stojí o 3,55 koruny více (o 23,37 procenta), tedy v průměru 18,74 koruny. Klesla naopak třeba cena másla, a to jak v meziměsíčním, tak meziročním srovnání. Aktuálně běžná kostka o 250 gramech vyjde na průměrně 62,35 koruny, zatímco v říjnu stála 64,66 koruny a minulý rok v listopadu 70,94 koruny.

Ceny zemědělských výrobců v říjnu meziročně stouply o 3,2 procenta, růst tak zpomalil ze zářijových 7,1 procenta. Za říjnovým růstem stálo zvýšení cen v živočišné výrobě o 17,3 procenta. Ceny vzrostly u vajec o 48,3 procenta, u skotu o 42,7 procenta, u mléka o 17 procent a u drůbeže o 8,9 procenta, informoval dříve ČSÚ. V rostlinné výrobě se ceny naopak o 2,5 procenta snížily.

Lukáš Kovanda: Konec zlevňování. Češi si za potraviny opět připlatí

Money

Lukáš Kovanda

Maďaři volají po zastavení plateb pro Kyjev

Péter Szijjártó
ČTK
ČTK
ČTK

Podle maďarského ministra zahraničí by Evropská unie měla kvůli korupčnímu skandálu na Ukrajině zastavit veškeré platby Kyjevu. Péter Szijjártó to dnes řekl v Bruselu před jednáním s kolegy z dalších zemí unie, jedním z tématů schůzky je přitom právě další finanční podpora zemi, která se od roku 2022 brání ozbrojené agresi sousedního Ruska.

Szijjártó dnes označil za šílené, že předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová žádá členské státy EU o další finanční podporu Ukrajině, zatímco v zemi funguje válečná mafie.

„Kdyby bylo vedení v Bruselu normální, okamžitě by zastavilo platby. Musíme vědět, za co byly peníze evropských daňových poplatníků na Ukrajině utraceny,“ řekl Szijjárto novinářům. „V celosvětových médiích se šíří zprávy o fungování tohoto zkorumpovaného systému, válečné mafie. A to je nejmírnější výraz, který teď použiji,“ dodal.

Ukrajinský parlament ve středu kvůli odvolal dva ministry, ministryni energetiky Svitlanu Hrynčukovou a ministra spravedlnosti Hermana Haluščenka. Jde o důsledek korupčního skandálu v ukrajinské energetice. Haluščenko stál v čele rezortu energetiky před Hrynčukovou. Oba politici provinění popřeli.

Ukrajinské úřady obvinily v souvislosti s korupcí v energetickém sektoru celkem sedm lidí. Skupina podle vyšetřovatelů na úplatcích získala 100 milionů dolarů (asi dvě miliardy korun). Centrem skandálu je společnost Enerhoatom, provozovatel ukrajinských jaderných elektráren. Dva podezřelí, včetně Tymura Mindiče, někdejšího blízkého spolupracovníka prezidenta Volodymyra Zelenského, uprchli do zahraničí.

Szijjártó dnes v Bruselu tvrdil, že vyhlídky pro Ukrajinu v tuto chvíli nejsou pozitivní. „Válka trvá už téměř čtyři roky a Rusko okupuje stále více ukrajinských území. Navíc sankce nedostaly ruskou ekonomiku na kolena,“ uvedl maďarský ministr. Dodal, že jeho země podpoří mírové iniciativy amerického prezidenta Donalda Trumpa.

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský

Lipavský zkritizoval Trumpův mírový plán pro Ukrajinu

Politika

Český ministr zahraničí Jan Lipavský zkritizoval nový mírový plán pro Ukrajinu, který měl odsouhlasit americký prezident Donald Trump. Podle Lipavského jde opět o princip o Ukrajině bez Ukrajiny, s čímž česká diplomacie nesouhlasí.

ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj
Aktualizováno

Ukrajinci musí mít svobodu rozhodnout o své budoucnosti, shodly se státy EU. Kromě jednoho

Politika

ČTK

Lipavský zkritizoval Trumpův mírový plán pro Ukrajinu

Ministr zahraničních věcí Jan Lipavský
ČTK
ČTK
ČTK

Český ministr zahraničí Jan Lipavský zkritizoval nový mírový plán pro Ukrajinu, který měl odsouhlasit americký prezident Donald Trump. Podle Lipavského jde opět o princip o Ukrajině bez Ukrajiny, s čímž česká diplomacie nesouhlasí.

Server Axios už v úterý s odkazem na nejmenované americké a ruské představitele napsal, že Trumpova administrativa v utajení konzultuje s Ruskem nový mírový plán pro Ukrajinu. Návrh, inspirovaný Trumpovým plánem příměří v Pásmu Gazy, má údajně 28 bodů a zahrnuje mír na Ukrajině, bezpečnostní záruky, bezpečnost v Evropě a budoucí vztahy USA s Ruskem a Ukrajinou. Ukrajina se na vzniku dokumentu nepodílela a dostupné informace o jeho obsahu zmiňují především ústupky na její straně, včetně odevzdání části ukrajinského území Ruské federaci a výrazného omezejí jejích obranných schopností.

Lipavský podle svých slov bere podobné návrhy velmi vážně. „Byť jsou informace (o plánu) kusé a ne příliš potvrzené, tak je to opět takový mnichovský scénář. Předtím jsem opakovaně varoval a vždycky předtím budu varovat,“ uvedl český ministr.

Ministři zahraničí členských zemí Evropské unie se dnes budou zabývat zejména ruskou agresí na Ukrajině a situací na Blízkém východě, ale i v Súdánu. V souvislosti s Ukrajinou budou diskutovat o dalších krocích proti takzvané ruské stínové flotile, pokračují rovněž debaty o novém, již dvacátém balíčku sankcí proti Rusku.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj a americký prezident Donald Trump

USA tlačí Zelenského k ústupkům vůči Rusku

Politika

Spojené státy naznačily ukrajinskému prezidentovi Volodymyru Zelenskému, že musí přijmout rámcový plán z dílny USA pro ukončení války s Ruskem, na jehož základě by se Ukrajina měla mimo jiné vzdát části svého území a některých zbraní. Napsala to ve středu agentura Reuters s odvoláním na dva o věci informované zdroje.

ČTK

Finanční podpora Ukrajiny

Velkým tématem posledních dní je i další finanční podpora pro Ukrajinu. Na stole jsou podle Evropské komise tři možnosti, z nichž jednou je takzvaná reparační půjčka Kyjevu. Očekává se, že definitivní rozhodnutí by mělo padnout na summitu EU v prosinci. „My konstruktivně podporujeme všechny varianty včetně využití zmrazených aktiv. Nicméně je potřeba na tom najít shodu,“ řekl dnes Lipavský.

Evropská komise již před časem představila plán, který podle ní umožní využít až 185 miliard eur ze zmrazených ruských aktiv v Evropě k financování takzvané reparační půjčky Ukrajině, aniž by tato aktiva byla zkonfiskována. Některé země mají ale proti tomuto postupu výhrady a množství otázek technického i právního rázu.

Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová minulý týden v projevu před europoslanci uvedla, že členské státy mají tři způsoby, jak mohou Ukrajinu finančně podpořit. „Možnost číslo jedna je využít manévrovací prostor v rozpočtu a získat peníze na kapitálových trzích. Možnost číslo dva je mezivládní dohoda, podle které si členské státy samy získají potřebný kapitál. Možnost číslo tři je reparační půjčka založena na imobilizovaných ruských aktivech,“ uvedla.

