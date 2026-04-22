DeepSeek přitahuje pozornost gigantů. Ve hře jsou miliardy dolarů
Tencent a Alibaba jednají o investici do čínského AI start-upu DeepSeek. Investice by podle zdrojů firmu ocenila na více než 20 miliard dolarů.
Čínští technologičtí giganti Tencent a Alibaba jednají o investici do start-upu zaměřeného na umělou inteligenci (AI) DeepSeek. Investice by firmu ocenila na více než 20 miliard dolarů (zhruba 415 miliard korun). S odkazem na své čtyři zdroje o tom napsal web The Information.
Startup, který otřásl trhem
Majitelem společnosti DeepSeek je čínský fond rizikového kapitálu Zhejiang High-Flyer Asset Management. Spoluzakladatel fondu Liang Wen-feng start-up založil v roce 2023.
Spuštění DeepSeeku v lednu 2025 otřáslo světem umělé inteligence, protože se mu dařilo dosahovat výkonu srovnatelného s americkými konkurenty, a to i přes omezený přístup Číny k mezinárodním talentům a ke špičkové polovodičové technologii. Firma pak v rychlém tempu vydávala nové, aktuálnější modely. Od amerických společností, včetně OpenAI a Anthropic, se odlišila prosazováním nízkonákladových modelů s otevřeným zdrojovým kódem.
Internetový prodejce Alibaba už je významným hráčem v oblasti umělé inteligence. Začátkem tohoto měsíce představil nový model AI, který dokáže vytvářet 3D prostředí a interaktivní videa. Minulý měsíc společnost provedla reorganizaci a služby a vývoj v oblasti umělé inteligence sloučila do jedné obchodní jednotky.
Tencent nedávno oznámil, že letos zdvojnásobí investice do umělé inteligence na více než 36 miliard jüanů (108 miliard korun).
Jednání ještě nejsou u konce a jak ocenění, tak výše získaného kapitálu se podle The Information ještě mohou změnit. Vzhledem k tomu, že se jedná o čínský start-up, by někteří američtí investoři zaměření na rizikový kapitál mohli s investicí do DeepSeeku váhat, napsal dříve The Information.
Asistent umělé inteligence čínského start-upu DeepSeek před necelým rokem výrazně otřásl technologickými trhy. Uvedení modelu R1 vyvolalo paniku mezi investory a prudké výprodeje akcií předních západních technologických firem. Obavy tehdy směřovaly k možné ztrátě dominance Spojených států v oblasti umělé inteligence.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.