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newstream.cz Zprávy z firem Čína má nového AI šampiona. DeepSeek míří k investici za 7,4 miliardy dolarů

Čína má nového AI šampiona. DeepSeek míří k investici za 7,4 miliardy dolarů

DeepSeek
ČTK
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Čínský startup DeepSeek se může zařadit mezi nejlépe financované hráče v globálním závodě v umělé inteligenci. Firma podle informací agentury Bloomberg připravuje investiční kolo v objemu zhruba 7,4 miliardy dolarů, tedy více než 154 miliard korun. Mezi investory mají být technologický gigant Tencent, výrobce baterií CATL i státem podporovaný fond. DeepSeek přitom investorům naznačuje, že jeho hlavní prioritou zatím není rychlý zisk, ale technologický průlom.

Nový kapitál má DeepSeeku pomoci v globálním soupeření s americkými technologickými firmami v čele s OpenAI, píše Bloomberg. Spojené státy zatím určují tempo vývoje nejpokročilejších modelů generativní umělé inteligence, Čína se však snaží jejich náskok rychle snižovat.

Mezi hlavní investory mají patřit Tencent Holdings, provozovatel komunikační aplikace WeChat, a bateriový gigant CATL. Do financování se má zapojit také čínský státem podporovaný fond zaměřený na umělou inteligenci.

Externí investoři mají do DeepSeeku vložit zhruba 30 miliard jüanů, tedy více než 92 miliard korun. Ocenění firmy se podle zdrojů pohybuje mezi 350 a 400 miliardami jüanů, více než 1,2 bilionu korun. Dalších asi 20 miliard jüanů (téměř 62 miliard korun) má osobně investovat zakladatel startupu Liang Wenfeng.

Největší částku z externích investorů má vložit Tencent, a to přibližně 10 miliard jüanů, téměř 31 miliard korun. CATL podle dostupných informací zvažuje investici kolem pěti miliard jüanů, více než 15 miliard korun. Pro čínské technologické i průmyslové skupiny jde o sázku na to, že se DeepSeek stane jedním z klíčových dodavatelů základních modelů umělé inteligence pro domácí trh.

Zakladatel sází na výzkum, ne na rychlou monetizaci

DeepSeek se investorům snaží prezentovat jinak než řada konkurentů. Vedení firmy zdůrazňuje, že krátkodobá komercializace není hlavní prioritou. Důležitější má být výzkum, vývoj špičkových modelů a dlouhodobá ambice přiblížit se k obecné umělé inteligenci, tedy AGI.

Liang Wenfeng měl investorům slíbit, že DeepSeek bude pokračovat také ve vývoji open-source modelů. Právě tento přístup firmě pomohl získat pozornost v Číně i v zahraničí. DeepSeek si vybudoval pověst technologicky ambiciózního hráče, který dokáže vyvíjet výkonné modely s nižšími náklady než mnozí západní konkurenti.

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Peking posílá jasný signál

Zapojení státem podporovaného fondu ukazuje, jak významnou roli DeepSeek v čínských technologických ambicích získává. Umělá inteligence je pro Peking strategickou oblastí a zároveň jedním z hlavních bojišť v technologickém soupeření se Spojenými státy.

Čína v posledních letech podporuje domácí firmy, které mohou konkurovat americkým lídrům v čipech, cloudové infrastruktuře i vývoji AI modelů. DeepSeek se do této strategie dobře hodí. Z původně málo známé společnosti z Chang-čou se během krátké doby stal symbol čínské snahy vybudovat vlastní cestu k pokročilé umělé inteligenci.

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Velké ambice, ale i tlak investorů

Přestože DeepSeek zdůrazňuje výzkum a otevřený vývoj, nová investice zároveň zvýší tlak na výsledky. Celý sektor umělé inteligence spaluje obrovské částky za výpočetní výkon, datová centra a špičkové odborníky. Investoři proto stále častěji očekávají, že AI firmy začnou vedle technologického pokroku ukazovat také cestu k udržitelným tržbám.

To bude výzva i pro DeepSeek. Firma chce posouvat hranice technologie, zároveň však bude muset přesvědčit investory, že její model může být dlouhodobě ekonomicky životaschopný. Nové miliardy jí dávají čas i prostor. Zároveň z ní ale dělají jednoho z nejsledovanějších hráčů světového závodu o umělou inteligenci.

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Penzijko čeká velká reforma. Mladí mají dostat víc, fondům klesnou poplatky

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO)
ČTK
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Ministerstvo financí chystá rozsáhlou reformu penzijního spoření. Návrh má zvýhodnit klienty do 30 let, snížit poplatky penzijním společnostem a během deseti let ukončit staré transformované fondy, které podle resortu brzdí výnosy střadatelů.

Podpora penzijního spoření pro klienty do 30 let se zvýší, zavedou se nová zvýhodnění. U většiny typů spoření se mají zrušit poplatky za výkon a snížit poplatky za správu. Návrh zákona vloží ministerstvo financí ve čtvrtek do připomínkového řízení a vláda by ho měla projednat do konce června. Novinářům to řekla ministryně financí Alena Schillerová (ANO).

Mladým má stát spoření zatraktivnit

Změny mají podle ministerstva především zatraktivnit penzijní spoření pro mladé lidi. Resort chce, aby si lidé začali na stáří odkládat peníze dříve a aby měli po odchodu do důchodu vyšší doplňkový příjem ke státní penzi.

Schillerová uvedla, že reforma má klientům pomoci dosáhnout na vyšší rentu. Zároveň by podle ní měly změny zvýšit výnosy střadatelů na úkor penzijních společností.

Fondům mají klesnout poplatky

Jedním z hlavních bodů návrhu je omezení poplatků, které si penzijní společnosti účtují. U většiny typů spoření mají skončit poplatky za výkon a zároveň se mají snížit poplatky za správu.

Ministryně výši současných poplatků označila za jednu z nejvyšších v Evropě. Podle ministerstva by jejich snížení mělo znamenat, že větší část výnosu zůstane klientům.

Staré transformované fondy mají skončit

Ministerstvo financí chce také navrhnout, aby do deseti let skončily transformované penzijní fondy. Jejich nastavení podle Schillerové brání efektivnějšímu zhodnocování úspor.

Transformované fondy musejí každý rok vykázat kladné zhodnocení prostředků. To je nutí investovat velmi opatrně, což snižuje možnost dosáhnout vyšších výnosů, zejména v dlouhém období.

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Karel Pučelík

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Třetí pilíř má být důležitější oporou důchodu

Penzijní spoření patří do třetího pilíře českého důchodového systému. Je dobrovolné a má lidem pomoci zmírnit pokles příjmů po odchodu do důchodu. Systém dnes tvoří starší penzijní připojištění v transformovaných fondech a novější doplňkové penzijní spoření. Do transformovaných fondů už noví účastníci vstupovat nemohou.

Stát ke spoření vyplácí příspěvek a umožňuje daňové odpočty. Na konci prvního čtvrtletí letošního roku bylo podle ministerstva financí v penzijním připojištění a doplňkovém penzijním spoření celkem 3,91 milionu neukončených smluv. Z toho 1,69 milionu připadalo na starší penzijní připojištění a 2,22 milionu na doplňkové penzijní spoření.

Reforma míří do připomínek

Návrh nyní zamíří do připomínkového řízení. Kabinet by se jím měl zabývat do konce června.

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Prázdniny provětrají rodičům peněženky. Týden dětského programu může stát i desetitisíce

Prázdniny provětrají rodičům peněženky. Týden dětského programu může stát i desetitisíce
iStock
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Devět týdnů volna je pro děti radost. Pro rodiče ale často nejdražší logistický rébus roku. Kolik stojí letní cirkus složený z táborů, příměstských programů, rodinné dovolené a nové výbavy pro dítě? Loňské sandály už jsou dítěti malé, plavky dosloužily, batoh už nestačí a na tábor je potřeba spacák. Peníze z účtu mizí obdobně rychle jako před Vánoci. Týden dětského programu může stát i desetitisíce. Kdo na to má?

Letní prázdniny umějí rodičům pořádně provětrat peněženku. Týden dětského programu už dávno nemusí znamenat jen pár tisíc za tábor. Když se k ceně pobytu přičte nové oblečení, boty, spacák, batoh, kapesné nebo doprava, může se i jediný prázdninový týden vyšplhat na desetitisíce korun.

A to je jen jeden dílek devítitýdenní skládačky. Rodiče mají obvykle čtyři až pět týdnů dovolené v roce, děti ale dva měsíce volna jen během léta. Část prázdnin tak musí pokrýt společná dovolená, část prarodiče, část tábory, příměstské programy, nebo práce z domova. Jenže každé zaměstnání home office neumožňuje a každá rodina nemá finanční rezervu, z níž by zaplatila několik týdnů organizovaného programu.

„Většinou myslíme na to, kolik stojí návrat do školy, ale prázdniny dokážou s rodinným rozpočtem kolikrát zamávat ještě víc, pokud pro děti chystáme nějaký organizovaný program. Rodina během pár týdnů zaplatí zálohu na dovolenou, tábor pro děti, nové vybavení i běžné letní nákupy a musí počítat klidně i s vyššími desítkami tisíc korun navíc,“ říká Tomáš Krásný ze Skip Pay.

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Tábor za tisíce, prázdniny za desetitisíce

Největší letní položkou bývá pro řadu rodin tradičně dovolená. Ani tábory ale nejsou levnou záležitostí. Příměstské tábory dnes podle dat Asociace dětské rekreace běžně stojí mezi třemi až šesti tisíci korun za týden, pobytové tábory vyjdou na sedm až dvanáct tisíc korun. Specializované sportovní, jazykové nebo tematické kempy se mohou dostat ještě výš.

„Pokud rodina během léta řeší týdenní příměstský tábor, týdenní dovolenou a základní vybavení pro jedno dítě, může se podle odhadů Skip Pay snadno dostat na částku mezi 20 až 40 tisíci korunami během jediného měsíce. U dvou dětí se přitom náklady násobí,“ říká Krásný.

Právě v tom je léto zrádné. Výdaj nepřijde jeden. Přijde jich několik najednou, je to kaskáda menších i větších plateb, které se sejdou během června a července.

Kolik stojí prázdniny s jedním dítětem

Modelový propočet Skip Pay ukazuje, že i úspornější varianta prázdninového programu vyjde na tisíce korun. U specializovaného tábora s výbavou, dopravou a kapesným už se částka může dostat k desítkám tisíc.

Modelový rozpočet

Kolik stojí prázdniny s jedním dítětem

Tábor je jen začátek. Do výsledného účtu se rychle propíše také nové oblečení, vybavení, doprava nebo kapesné.

Varianta Co zahrnuje Volnočasové aktivity Vybavení a oblečení Doprava a kapesné Celkem 2026
Low-cost Skautský nebo DDM tábor, základní dovybavení 3 500 Kč 1 000 Kč 500 Kč 5 000 Kč
Střední Komerční příměstský tábor, nové kusy vybavení 7 000 Kč 3 500 Kč 1 500 Kč 12 000 Kč
Prémiová Specializovaný pobytový tábor, kvalitní vybavení 14 000 Kč 9 000 Kč 4 000 Kč 23 000 Kč

Zdroje a metodika: Skip Pay, modelový propočet pro rok 2026. Podklad vychází z údajů Asociace dětské rekreace o zdražení táborů o 5 procent v roce 2026, z inflace spotřebního zboží dle ČSÚ ve výši 3 až 4 procent a z růstu nákladů na dopravu dle ČSÚ ve výši 3 až 5 procent. Ceny táborů byly ověřeny na aktuální nabídce pořadatelů napříč Českem. Průměrné kapesné vychází z údajů České spořitelny.

Prázdniny jako nerovnost v praxi. Pro někoho nedostupný luxus

Zatímco část rodičů vybírá mezi sportovním, jazykovým nebo zážitkovým táborem, jiné rodiny řeší základnější otázku: kam děti během léta vůbec dát a jak to zaplatit. „Především pro rodiny s nižším příjmem je podpora příbuzných zásadní. Pokud má rodina prarodiče, kteří mohou zajistit péči o potomky, je to pro ně velká pomoc. Tyto pobyty dětí nejsou finančně náročné, jsou časově flexibilní a velmi spolehlivé,“ říká Petr Javůrek, hlavní finanční analytik Provident Financial.

Podle průzkumu Provident Barometru zažije alespoň jeden týden prázdnin u babičky až 80 procent dětí. Pro mnoho rodin nejde jen o hezkou tradici, ale o nutnou součást letního rozpočtu. 

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„Tábory dětem zaplatit nezvládnu,“ říká samoživitelka

Nejtvrději dopadají letní výdaje na samoživitele a nízkopříjmové domácnosti. Prázdniny pro ně nejsou jen obdobím vyšších výdajů, ale také výpadků příjmů, protože musejí řešit hlídání, omezený provoz školek a družin nebo neplacené volno.

„Prázdniny jsou pro mě finančně i organizačně nejnáročnější období. Ve školce i družině je omezený provoz. V práci mám dovolenou jen na část léta, zbytek musím řešit neplaceným volnem, což se samozřejmě projeví na příjmu. Nemám žádnou finanční rezervu a tábory dětem zaplatit nezvládnu, natož nějakou menší dovolenou,“ říká samoživitelka Petra z Ostravy.

Její zkušenost vystihuje, proč se letní prázdniny stávají sociálním tématem. Pro část domácností je otázkou, jestli dítě pojede na lepší tábor. Pro jiné, jestli pojede vůbec na nějaký. A zatímco v jedné rodině se řeší, zda koupit kvalitnější spacák nebo nové kolo, v jiné znamená i příměstský tábor zásah do rozpočtu, který si rodič nemůže dovolit.

„Není překvapením, že pobytové tábory jsou pro nízkopříjmové rodiny finanční zátěží a využívají jich v menším měřítku. Příměstský tábor je také velmi populární, polovina rodičů na něj letos pošle své děti, což se v čase nemění. Pro nízkopříjmové domácnosti je to zbytečný luxus, jenom 42 procent jejich dětí si jej může dovolit,“ dodává Javůrek.

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Kde se dá ušetřit

Nejlevnější bývají programy domů dětí a mládeže, skautů, sportovních oddílů, obcí a spolků. Vyplatí se sledovat přihlášky už v zimě a na jaře, protože dostupnější a kvalitní termíny mizí rychle.

Rodiče mohou využít i příspěvky zdravotních pojišťoven, zaměstnavatelů, odborů nebo městských částí. Některé pojišťovny přispívají na pohybové aktivity, sportovní soustředění nebo tábory. Pomoci mohou také sourozenecké slevy, bazary s vybavením nebo půjčování věcí od známých. Spacák, batoh nebo sportovní výbavu dítě často použije jen pár dní v roce.

U dražších táborů se vyplatí zvážit i storno pojištění. To obvykle stojí několik procent z ceny pobytu a může pomoci, pokud dítě kvůli nemoci nebo jiné vážné situaci nakonec neodjede.

I bez tábora stojí léto víc

Dražší léto se netýká jen rodin, které dětem platí pobytový tábor nebo sportovní soustředění. Vyšší náklady přicházejí i tehdy, když dítě zůstává doma. Školní jídelnu nahrazují domácí obědy, školní režim volnější dny, přibývá cestování, výletů, vstupného a drobných nákupů. Letní rozpočet tak může připomínat začátek školního roku. Jen místo aktovky, sešitů a kroužků přicházejí tábory, vybavení, cestování a kapesné.

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Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

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