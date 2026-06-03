Čína má nového AI šampiona. DeepSeek míří k investici za 7,4 miliardy dolarů
Čínský startup DeepSeek se může zařadit mezi nejlépe financované hráče v globálním závodě v umělé inteligenci. Firma podle informací agentury Bloomberg připravuje investiční kolo v objemu zhruba 7,4 miliardy dolarů, tedy více než 154 miliard korun. Mezi investory mají být technologický gigant Tencent, výrobce baterií CATL i státem podporovaný fond. DeepSeek přitom investorům naznačuje, že jeho hlavní prioritou zatím není rychlý zisk, ale technologický průlom.
Nový kapitál má DeepSeeku pomoci v globálním soupeření s americkými technologickými firmami v čele s OpenAI, píše Bloomberg. Spojené státy zatím určují tempo vývoje nejpokročilejších modelů generativní umělé inteligence, Čína se však snaží jejich náskok rychle snižovat.
Mezi hlavní investory mají patřit Tencent Holdings, provozovatel komunikační aplikace WeChat, a bateriový gigant CATL. Do financování se má zapojit také čínský státem podporovaný fond zaměřený na umělou inteligenci.
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Externí investoři mají do DeepSeeku vložit zhruba 30 miliard jüanů, tedy více než 92 miliard korun. Ocenění firmy se podle zdrojů pohybuje mezi 350 a 400 miliardami jüanů, více než 1,2 bilionu korun. Dalších asi 20 miliard jüanů (téměř 62 miliard korun) má osobně investovat zakladatel startupu Liang Wenfeng.
Největší částku z externích investorů má vložit Tencent, a to přibližně 10 miliard jüanů, téměř 31 miliard korun. CATL podle dostupných informací zvažuje investici kolem pěti miliard jüanů, více než 15 miliard korun. Pro čínské technologické i průmyslové skupiny jde o sázku na to, že se DeepSeek stane jedním z klíčových dodavatelů základních modelů umělé inteligence pro domácí trh.
Zakladatel sází na výzkum, ne na rychlou monetizaci
DeepSeek se investorům snaží prezentovat jinak než řada konkurentů. Vedení firmy zdůrazňuje, že krátkodobá komercializace není hlavní prioritou. Důležitější má být výzkum, vývoj špičkových modelů a dlouhodobá ambice přiblížit se k obecné umělé inteligenci, tedy AGI.
Liang Wenfeng měl investorům slíbit, že DeepSeek bude pokračovat také ve vývoji open-source modelů. Právě tento přístup firmě pomohl získat pozornost v Číně i v zahraničí. DeepSeek si vybudoval pověst technologicky ambiciózního hráče, který dokáže vyvíjet výkonné modely s nižšími náklady než mnozí západní konkurenti.
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Peking posílá jasný signál
Zapojení státem podporovaného fondu ukazuje, jak významnou roli DeepSeek v čínských technologických ambicích získává. Umělá inteligence je pro Peking strategickou oblastí a zároveň jedním z hlavních bojišť v technologickém soupeření se Spojenými státy.
Čína v posledních letech podporuje domácí firmy, které mohou konkurovat americkým lídrům v čipech, cloudové infrastruktuře i vývoji AI modelů. DeepSeek se do této strategie dobře hodí. Z původně málo známé společnosti z Chang-čou se během krátké doby stal symbol čínské snahy vybudovat vlastní cestu k pokročilé umělé inteligenci.
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Názory
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Velké ambice, ale i tlak investorů
Přestože DeepSeek zdůrazňuje výzkum a otevřený vývoj, nová investice zároveň zvýší tlak na výsledky. Celý sektor umělé inteligence spaluje obrovské částky za výpočetní výkon, datová centra a špičkové odborníky. Investoři proto stále častěji očekávají, že AI firmy začnou vedle technologického pokroku ukazovat také cestu k udržitelným tržbám.
To bude výzva i pro DeepSeek. Firma chce posouvat hranice technologie, zároveň však bude muset přesvědčit investory, že její model může být dlouhodobě ekonomicky životaschopný. Nové miliardy jí dávají čas i prostor. Zároveň z ní ale dělají jednoho z nejsledovanějších hráčů světového závodu o umělou inteligenci.
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