Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
Česko posiluje na čipové mapě světa. V Brně vzniká vývojové centrum pro Tchajwance

Česko posiluje na čipové mapě světa. V Brně vzniká vývojové centrum pro Tchajwance

CEO Jmem Technology John Chang
poskytuto CzechInvestem
Stanislav Šulc
Česko se stává novým uzlem evropského ekosystému bezpečnosti polovodičů. Tchajwanská společnost Jmem Technology otevřela v Praze první evropskou kancelář a v Brně postupně buduje své evropské výzkumné, vývojové a inženýrské centrum.

Společnost Jmem Technology se zaměřuje na zabezpečení polovodičů pro umělou inteligenci, obranné aplikace a kritickou infrastrukturu – oblasti, které jsou stále více v centru geopolitické konkurence o kontrolu nad technologickými dodavatelskými řetězci.

7 fotografií v galerii

Nyní si vybrala Českou republiku, v Praze otevřela svou první evropskou kancelář a v Brně postupně buduje své evropské výzkumné, vývojové a inženýrské centrum. Nové centrum v Brně bude mimo jiné sloužit jako evropské R&D centrum pro hardwarovou kyberbezpečnost, platforma pro integraci postkvantové kryptografie do čipů či základna pro společné výzkumné projekty s univerzitami.

Jmem Technology plánuje vytvořit desítky vysoce kvalifikovaných pracovních míst v oblasti návrhu polovodičů, vestavěných systémů a kryptografie. Vstup společnosti na český trh zahrnuje také spolupráci s Českým národním polovodičovým klastrem, zaměřenou na testování bezpečnosti čipů a vývoj standardů.

„S nástupem umělé inteligence a kvantových technologií už samotný software nepředstavuje dostatečnou vrstvu zabezpečení. Naše technologie odrážejí strukturální změnu v kybernetické bezpečnosti, kdy se důvěra přesouvá ze softwaru na úroveň hardwaru,“ uvedl John Chang, zakladatel a CEO společnosti Jmem Technology.

Evropa jako strategická osa expanze

Evropská expanze společnosti je podle CzechInvestu postavena na modelu „český design, tchajwanská výroba“, který propojuje inženýrské kapacity v České republice s pokročilými výrobními možnostmi na Tchaj-wanu. Cílem je vytvořit bezpečnější a transparentnější dodavatelské řetězce mimo geopoliticky citlivé regiony, včetně snížení závislosti na výrobních kapacitách v Číně.

„Jedná se o významnou investici v podobě vzniku firemního znalostního centra, které propojuje výzkum, návrh čipů, využití kvantové technologie a reálné průmyslové aplikace. Podobné investice představují cestu, která bude formovat budoucí konkurenceschopnost Česka i Evropy,“ uvedl Jan Michal, generální ředitel CzechInvestu.

„Evropa pro nás nepředstavuje pouze expanzní trh, ale strategickou součást našeho dlouhodobého rozvoje. Naším cílem je vybudovat evropské inovační centrum pro hardwarovou kyberbezpečnost – segment, který se rychle stává klíčovým pilířem digitální i geopolitické stability,“ uvedl John Chang.

V nadcházejících letech plánuje společnost v Evropě rozšiřovat své výzkumné a vývojové kapacity, zapojit se do evropských iniciativ v oblasti polovodičů, prohlubovat spolupráci s akademickou sférou a budovat expertní týmy v oblasti návrhu integrovaných obvodů a kryptografie. Očekává se, že tato investice dále posílí pozici České republiky a specificky také Brna jako jednoho z předních inženýrských center střední Evropy s rostoucím napojením na mezinárodní talenty a výzkum.

Sam Altman z OpenAI na tiskové konferenci Microsoftu

Válka o talenty v AI nabírá na obrátkách, softwaroví obři přicházejí o klíčové manažery

Zprávy z firem

Tradiční softwaroví lídři jako Salesforce nebo Snowflake čelí nové existenční hrozbě. K propadu akcií o pětinu se přidává agresivní náborová ofenziva firem OpenAI a Anthropic.

Přečíst článek

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Nvidia

Investiční stálice, nebo předražené akcie? Svět polovodičů je pro investory stále složitější

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Luxus pod palbou: Kabelky Hermès a Louis Vuitton ve stínu skandálu se surovinami

Obchod Hermes
iStock
nst
nst

Luxusní impérium LVMH čelí nové reputační hrozbě. Dodavatelský řetězec kůží pro kabelky Hermès a Louis Vuitton se ocitl pod drobnohledem kvůli možným vazbám na odlesňování v Paraguayi.

LVMH čelí nové reputační hrozbě. Italská koželužská skupina Nuti Ivo, kterou francouzský módní gigant ovládá, se podle zjištění Global Witness dostala do centra sporu o původ surovin používaných pro luxusní kožené výrobky. Podle serveru Politico měla Nuti Ivo nakupovat kůže od paraguayských dodavatelů napojených na oblasti postižené odlesňováním. Případ je citlivý i proto, že zástupci firmy zároveň patří mezi kritiky nové evropské legislativy proti dovozu komodit spojených s ničením lesů.

Téma přichází v době, kdy luxusní sektor čelí rostoucímu tlaku na transparentnost dodavatelských řetězců a plnění ESG závazků.

Luxusní sektor se dostává do dalšího tlaku. Po akciích LVMH začal padat také doposud neotřesitelný král Hermès. Důvod je ale totožný: investoři se začínají obávat dopadu situace na Blízkém východě na nejprestižnější zboží světa, jako jsou Birkinky. Paradoxně pád akcií přichází v době, kdy se potvrzuje růst tržeb společnosti.

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Riziko pro reputaci luxusních značek

Pro LVMH, která vlastní značky jako Louis Vuitton, Christian Dior nebo Tiffany & Co., jde především o reputační problém. Luxusní průmysl dlouhodobě staví na exkluzivitě, řemeslu a stále častěji i na udržitelnosti. Jakékoli pochybnosti o původu klíčových materiálů mohou tento obraz narušit.

Podle dostupných obchodních dat dovezla skupina Nuti Ivo loni z Paraguaye tisíce tun kůží v hodnotě několika milionů dolarů. LVMH uvedla, že šlo o omezené historické kontrakty, které mají být postupně ukončeny, a odmítla, že by usilovala o oslabení evropské regulace.

Mareterra

Rekordní útrata nejbohatšího Ukrajince. Za apartmán v Monaku dal půl miliardy eur

Money

Ukrajinský miliardář Rinat Achmetov, nejbohatší muž země, koupil luxusní apartmán v Monaku za 471 milionů eur (zhruba 554 milionů dolarů). Podle informací agentury Bloomberg jde o jednu z největších jednotlivých transakcí s rezidenční nemovitostí v historii.

nst

Přečíst článek

Jádrem debaty je evropské nařízení proti odlesňování (EUDR), které má od konce roku zpřísnit pravidla pro dovoz rizikových komodit. Část kožedělného průmyslu argumentuje, že kůže je vedlejší produkt masného sektoru, a neměla by proto spadat pod stejná omezení jako hovězí maso. Environmentální organizace oponují, že vyjmutí kůže z regulace by oslabilo smysl celého systému.

Případ ukazuje širší trend, že i segment luxusu, tradičně vnímaný jako odolnější vůči regulatorním tlakům, se stává součástí ESG debaty. Vedle uhlíkové stopy a pracovních podmínek se stále více řeší i původ surovin.

Kotva

Socialistický luxus nahradí italský. Kotva po rekonstrukci vsadí na světové značky

Reality

Kotva má projít radikální proměnou a stát se novým centrem luxusu v Praze. Sází přitom na silnou italskou stopu i světové značky.

pej

Přečíst článek

Související

Bernard Arnault

Olívia Lacenová: LVMH zveřejnilo čtvrtletní výsledky – luxus, který znovu dýchá optimismem

Money

Olívia Lacenová

Přečíst článek

Akcie LVMH prožívají nejhorší začátek roku v historii. Chudne i zakladatel Arnault

Trhy

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Dalibor Martínek: Výdaje na obranu? Vrtění psem v podání Babiše a Pavla

Statická ukázka 43. výsadkového pluku v Chrudimi
ČTK
Dalibor Martínek
Dalibor Martínek

Debata o tom, jestli by se Česko vojensky ubránilo protivníkovi, je bezpředmětná. Česko se historicky neubránilo ani Němcům, ani Rusům. Prezident Pavel aktuálně prohlásil, že Česko neplní výdaje na obranu, k nimž se zavázalo. Má pravdu. Vůbec to však nesouvisí se schopností země ubránit se.

Podle Pavla je dostatečná obranná síla nejlepším způsobem, jak zamezit možné agresi cizího státu. Má pravdu. Nicméně, myšlenka, že by větší zbrojení zajistilo Česku větší jistotu existence, je iluze. Fakt je ten, že Česko prostě jen musí utratit víc peněz za zbraně, aby ho v případě nouze vůbec někdo přišel podpořit.

V Česku se vede „ostrá“ debata o výdaje na zbrojení. Na jedné straně premiér Babiš, který tvrdí, že Česko zbrojí dost, nebo že bývalý premiér Fiala málo zbrojil. Na druhé straně prezident Pavel, který tluče na buben, výdaje na obranu jsou malé.

Jen politická hra

Ve skutečnosti se oba zdánliví rivalové, Babiš a Pavel, kteří se nyní na tenkém politickém ledě baví o účasti prezidenta na summitu NATO v Turecku, vzácně shodují. Oba vědí, že Česko musí zbrojit, utrácet peníze za zbraně, ale že je to vlastně jenom politická hra.

Češi si historicky vydobyli svůj prostor ve středu Evropy. Kdo nebyl ve středověku brutální, neměl šanci. Češi si místo získali, vlci v rouše beránčím. Ale udržet si tento prostor, na to musí země s deseti miliony obyvatel využít jiné prostředky než kupovat rakety. Musí vést jemnou diplomacii, zejména s Němci.

Jemná diplomacie, to je s prvkem Macinka možná větší výzva pro vládu než zbrojení.

Koncert velmocí neskončil, viz. Írán. V jednadvacátém století se znovu uspořádává světový řád. Češi do toho kupodivu ještě mohou trochu mluvit. Máme jakousi takovou veřejnou debatu o vojenských výdajích. Podle Pavla jsou nedostatečné a země se tím pádem stává křehčí, potenciální obětí dravců, Putina. Podle Babiše jsou výdaje na obranu v pořádku. Prý má plán, postupně se budou zvyšovat.

„Nepřijatelné a nešťastné výroky." Turka za „parazity" kritizují ANO i SPD

Politika

Výroky poslance Motoristů Filipa Turka o úřednících jako parazitech jsou nepřijatelné, omluva zazněla, shodli se po jednání vlády ministryně financí Alena Schillerová (ANO), vnitra Lubomír Metnar (ANO) a obrany Jaromír Zůna (za SPD). Schillerová na novinářský dotaz uvedla, že by se jí výrok mohl dotknout osobně, protože léta byla úřednicí, ale Turek jí vysvětloval, že nemluvil o úřednících obecně. O víkendu se Turek v debatě televize Nova omluvil úředníkům ministerstev, pokud se jich jeho slova dotkla.

ČTK

Přečíst článek

Rozumný člověk těžko může věřit slovům, že Babiš má plán v oblasti výdajů na zbrojení. Babiš může mít tak maximálně plán v oblasti marketingu své osoby v souvislosti s udržením se u moci. Pavel zase tlumočí české veřejnosti poselství západních zemí. Kupujte naše zbraně, my se na vás při případné krizi nevykašleme.

Babiš bude muset pustit chlup

Který názor je víc pragmatický, Babišův, nebo Pavlův? Oba asi tak stejně. Česko je pod tlakem NATO, aby utratilo více peněz na zbrojení. Přestože se Babiš kroutí, raději by přidával svým voličům, důchodcům, bude muset pustit chlup. Země proto například nakoupila z Tchaj-wanu tisíce dronů za víc než dvě miliardy korun. Co ty stroje budou dělat do doby, než přijde válka s Ruskem, těžko říct. Asi budou ve skladech. A technologický vývoj mezitím půjde dál.

Babiš je s Pavlem ve větší shodě, něž by bylo na první pohled znát. Peníze utrácíme. Na programu jsou další velké zakázky, stíhačky F-35, bojová vozidla CV90 ze Švédska za šedesát miliard korun. Zbrojní nákupy neusínají. Není moc jasné, o co se vlastně Babiš s Pavlem kolem zbrojení přetahují. Ať závazky o procento plníme či ne, bezpečnostní pozice Česka je pořád stejná. Máme zbraně na skladu, válka nikde. Debata o zbrojení je vrtění psem. Pavel prostě chce letět na jednu besedu.

