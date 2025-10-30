Olívia Lacenová: LVMH zveřejnilo čtvrtletní výsledky – luxus, který znovu dýchá optimismem
Francouzský konglomerát LVMH, symbol luxusu a elegance, se po prvních dvou čtvrtletích poklesu opět vrátil na růstovou trajektorii. Třetí čtvrtletí fiskálního roku 2025 přineslo investorům to, na co již dlouho čekali – jasný signál, že poptávka po luxusním zboží nevyhasla, ale pouze na určitou dobu zpomalila. Kromě toho výsledná čísla posílila i cenu akcií LVMH – ta po výsledcích vzrostla o 14 procent, což představuje nejlepší den za posledních 24 let.
Skupina zastřešující značky jako Louis Vuitton, Dior, Tiffany & Co. či Moët & Chandon zaznamenala meziroční organický růst o 1 procento, což může na jedné straně evokovat příliš slabý výkon, ale zároveň je klíčové vnímat situaci komplexněji. První polovina roku se totiž nesla ve znamení poklesu, a tak tato hodnota představuje symbolický návrat do pozitivních čísel. Celkové tržby dosáhly 18,3 miliardy eur, což sice znamená mírný pokles oproti minulému roku, ale opět – s ohledem na předchozí očekávání jde o jednoznačné překonání v pozitivním smyslu.
Kde se firmě dařilo nejvíce?
Nejsilnějším motorem růstu byla divize Sephora, která zaznamenala organický růst tržeb až o 7 procent. Síť parfumerií nejenže těžila z expanze do nových regionů, ale také z úspěchu značky Rhode, kterou založila Hailey Bieber. V neposlední řadě se dařilo i segmentu vína a destilátů, kde došlo ke stabilizaci po napětí kolem čínských a amerických celních sazeb. Z geografického hlediska pak šlo o pokračující růst napříč Spojenými státy a Evropou, přičemž klíčové je oživení na asijském trhu s výjimkou Japonska.
Fed zřejmě znovu sníží sazby, pětice amerických gigantů zveřejní výsledky a politická gesta z Washingtonu i Pekingu mohou změnit náladu investorů. „Čeká nás velmi důležitý týden, plný událostí, které pravděpodobně rozhodnou o tom, kam se trhy vydají až do konce letošního roku,“ komentuje analytik BHS Timur Barotov.
Wall Street čeká týden velkých čísel. A test víry investorů
Trhy
Fed zřejmě znovu sníží sazby, pětice amerických gigantů zveřejní výsledky a politická gesta z Washingtonu i Pekingu mohou změnit náladu investorů. „Čeká nás velmi důležitý týden, plný událostí, které pravděpodobně rozhodnou o tom, kam se trhy vydají až do konce letošního roku,“ komentuje analytik BHS Timur Barotov.
Reakce analytiků a výhled
Pozitivního hodnocení se LVMH dostalo i ze strany analytiků předních investičních bank. Citi označila výsledky za paprsek naděje pro celý sektor luxusu, přičemž Bernstein dokonce zvýšila i svou očekávanou cílovou cenu akcií, konkrétně na 700 eur.
Strategie Bernarda Arnaulta
Generální ředitel LVMH, Bernard Arnault, který je dnes nejen tváří firmy, ale i symbolem francouzského podnikatelského ducha, zdůrazňuje, že strategie LVMH stojí na třech hlavních pilířích – autenticitě, kvalitě a excelenci. Firma navíc v rámci výhledu na nadcházející období, zbytek roku 2025 a následně 2026, stanovila, že bude ještě více usilovat o udržení své globální vedoucí pozice – nejen rozšiřováním portfolia, ale i prohlubováním vztahu se zákazníky, kteří v luxusu nehledají pouze samotné produkty, ale i emoce a hodnoty.
Pro investory
Vývoj ceny akcií společnosti LVMH by se od roku 2024 dal označit převážně jako medvědí trend, ale aktuální výsledky za třetí čtvrtletí naznačují, že by mohlo dojít k zásadní změně. Fundamentální situace, na níž do značné míry závisí konečná cena akcií, zaznamenává organický růst, což představuje potenciál pro nákup společnosti, která se na trhu pohybuje pod svým absolutním maximem – případný nárůst ceny na toto maximum by znamenal zhodnocení o více než 50 procent.
PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.
Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.
Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.
Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.