newstream.cz Money Rekordní útrata nejbohatšího Ukrajince. Za apartmán v Monaku dal půl miliardy eur

Rekordní útrata nejbohatšího Ukrajince. Za apartmán v Monaku dal půl miliardy eur

Ukrajinský miliardář Rinat Achmetov, nejbohatší muž země, koupil luxusní apartmán v Monaku za 471 milionů eur (zhruba 554 milionů dolarů). Podle informací agentury Bloomberg jde o jednu z největších jednotlivých transakcí s rezidenční nemovitostí v historii.

Rozsáhlý byt o 21 místnostech se nachází v prestižní čtvrti Mareterra, která vznikla na uměle vytvořeném území a byla otevřena v roce 2024. Nemovitost leží v budově „Le Renzo“ a zabírá přibližně 2 500 metrů čtverečních, bez započítání balkonů a teras s výhledem na Středozemní moře. Součástí je i soukromý bazén, jacuzzi a nejméně osm parkovacích míst.

Transakci realizovala Achmetovova holdingová společnost System Capital Management (SCM), která potvrdila investici v projektu, detaily o ceně či konkrétní nemovitosti však neuvedla. Informace o prodeji vycházejí z monackých katastrálních záznamů a uniklých dokumentů analyzovaných magazínem Bloomberg Businessweek.

Nejdražší prodej rezidenční nemovitosti v historii

Uváděná cena by z obchodu mohla učinit vůbec nejdražší prodej rezidenční nemovitosti v historii. Překonala by tak například prodej londýnského sídla developera Nicka Candyho za více než 350 milionů dolarů nebo newyorského penthousu manažerovi hedgeového fondu Kenu Griffinovi za zhruba 240 milionů dolarů.

Monako je dlouhodobě považováno za nejdražší realitní trh na světě, mimo jiné kvůli své malé rozloze a statusu daňového ráje. Projekt Mareterra vznikal více než deset let na území získaném z moře a zahrnuje luxusní vily, řadové domy i apartmány obklopené zahradami, přístavem a promenádou.

Kupní smlouva byla uzavřena krátce před ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022, která následně zasáhla Achmetovovo podnikání, včetně jeho energetických aktiv.

Podle žebříčku Bloomberg Billionaires Index přesahuje Achmetovovo jmění sedm miliard dolarů. Jeho skupina SCM patří mezi největší průmyslové konglomeráty na Ukrajině a investuje mimo jiné do metalurgie, těžby, energetiky i nemovitostí.

Achmetov už v minulosti realizoval několik výrazných realitních nákupů. V roce 2019 koupil historickou vilu Les Cèdres na Francouzské riviéře za 200 milionů eur a dříve také penthouse v londýnském komplexu One Hyde Park.

Monako roste do moře. Byty v nové luxusní čtvrti stojí miliardy

O téměř 61 tisíc metrů čtverečních, což je zhruba plocha deseti fotbalových hřišť, se zvětšil městský stát Monako. A stojí za tím developeři. Po vzoru umělých ostrovů z Dubaje vybudovali ve městě milionářů novou eko-čtvrť nazvanou Mareterra. Luxusní projekt za 2 miliardy eur (asi 50 miliard korun), který slavnostně otevřel monacký kníže Albert II., zahrnuje přístav, přímořskou promenádu a řadu nových luxusních bytů a vil.

Přečíst článek

Nemovitosti v projektu Mareterra se podle místních makléřů prodávají za ceny přesahující 100 tisíc eur za metr čtvereční. Jednotlivé byty se pohybují v desítkách milionů eur, zatímco nájem luxusních apartmánů může dosahovat až 150 tisíc eur měsíčně.

Podle realitní společnosti Savills zůstává Monako jedním z nejexkluzivnějších a nejodolnějších rezidenčních trhů na světě, a to díky omezené nabídce a trvale silné mezinárodní poptávce.

Související

Jumeirah Beach Residence

Zmrzlina, trdelník a byt. V Dubaji se prodávají nemovitosti stejně spontánně jako dezerty

Money

Zdeněk Pečený

Přečíst článek

V Praze jdou do dražby unikátní mince. 10dukát Leopolda I. může stát miliony

V Praze jdou do dražby unikátní mince. 10dukát Leopolda I. může stát miliony
Aukční dům Macho & Chlapovič, užito se svolením
Praha se na konci dubna stane centrem sběratelů a investorů do historických ražeb. Aukční dům Macho & Chlapovič zde 24. dubna uspořádá dražbu, v níž nabídne téměř dva tisíce mincí, medailí a bankovek. Celková hodnota aukce by se podle odhadů mohla přiblížit 3,5 milionu eur.

Hlavní pozornost bude směřovat k mimořádně vzácným zlatým ražbám z období habsburské monarchie. Největším lákadlem je pražský 10dukát Leopolda I. z roku 1661 s vyvolávací cenou 300 tisíc eur. Dražit se bude také 10dukát téhož panovníka z roku 1668, ražený v Kremnici, který aukční dům nabízí od 100 tisíc eur.

Do aukce vstupuje i unikátní dukát Františka Josefa I. z roku 1880 s vyvolávací cenou 200 tisíc eur. Nabídku doplní také zlaté medaile z doby tohoto panovníka, včetně kusu o váze 35 dukátů z roku 1854 vydaného u příležitosti jeho svatby s Alžbětou Bavorskou, známou jako Sissi, a medaile z roku 1855 připomínající narození arcivévodkyně Sofie Frederiky.

Zajímavostí aukce bude rovněž soubor tří medailí arcivévody Karla Ludvíka z let 1798 až 1801, který zahrnuje zlatou, stříbrnou i měděnou medaili spojenou s významnými historickými událostmi, včetně vítězství nad Francouzi.

Na své si přijdou i sběratelé československých mincí. Nabídku v této kategorii reprezentuje například svatováclavský 2dukát z roku 1938, rovněž z kremnické mincovny, s vyvolávací cenou 80 tisíc eur.

Aukce se uskuteční v pražském hotelu Mandarin Oriental a následně bude pokračovat online formou od 27. do 30. dubna prostřednictvím platformy AUEX.

Praha nakupuje nemovitosti: město chce zámek i Národní dům za stovky milionů

Praha plánuje významné investice do historických budov. Radní schválili záměr odkoupit zámek Veleslavín i Národní dům na Vinohradech. O obou transakcích ještě rozhodnou zastupitelé.

nst

Přečíst článek

Nejdražší nástroj. Ikonická kytara Davida Gilmoura z Pink Floyd se prodala za rekordních 310 milionů korun

Legendární „Black Strat" Davida Gilmoura přepsala dějiny aukcí. Ikonická kytara Pink Floyd se prodala za rekordních 14,5 milionu dolarů

nst

Přečíst článek

Vzácný pětidukát Leopolda I. z roku 1675 měl vyvolávací cenu 4,7 milionu a nový majitel si jej na aukci 21. dubna 2023 odnesl za 7,332 milionu Kč včetně aukční přirážky.

Záhadný pětihaléř za milion a půl, starý dukát za sedm milionů. Sběratelé se činili

Enjoy

ČTK

Přečíst článek
Sběratelský veletrh se blíží

Sběratelství láká i investory. Jarní veletrh v Praze nabídne zlato, raritní mince i unikátní bankovky

Enjoy

nst

Přečíst článek

Z ruiny k oceňované rekonstrukci: Statek zpěvačky Martiny Pártlové boduje ve světě architektury

Petra Nehasilová
Na první pohled nenápadný statek v jihočeském Rancířově patří mezi projekty, kterých si všímá i mezinárodní odborná designová scéna. Ateliér Tempus Design za jeho proměnu získal ocenění BIG SEE Interior Design Awards 2026. Nejde totiž jen o rekonstrukci. Spíš o promyšlený a cílený návrat k hodnotám, které v dnešní architektuře znovu získávají na významu: autenticita, materiál a atmosféra.

Když zpěvačka Martina Pártlová statek před lety objevila, šlo o ruinu. Přesto měl něco, co se nedá navrhnout ani postavit, silného ducha minulosti. Právě ten se stal základem celého projektu. Architekti se nesnažili historii „opravit“, ale pochopit. A pak ji přeložit do současnosti.

Původní klenby, kamenné zdi nebo dispozice statku zůstávají čitelné, jen doplněné o vrstvy, které odpovídají současnému životnímu stylu. Architekti tak museli přivést více světla, otevřenosti i funkčnosti.

Interiér stojí na přírodních materiálech a výrazné, ale vkusné barevnosti. Dřevo, kámen a strukturované povrchy vytvářejí základ, na kterém se odehrává jemná hra barev dle vkusu majitelky.

Klíčovým prvkem domu je otevřený obytný prostor. Kuchyň, jídelna i relaxační zóna tu fungují jako přirozené centrum života. Místo, kde se potkává rodina i přátelé. Právě tady je nejvíc patrné, jak dobře může fungovat spojení starého a nového, pokud se k němu přistupuje s respektem.

Tempus Design dnes realizují projekty nejen v Česku, ale i na trzích jako Dubaj nebo Gruzie.

Kdysi ruina, dnes znovu hrdý zámek. Rod Kinských dal Borgo mu dává nový život

Když se Karlova Koruna vrátila rodině Kinských dal Borgo, byla ve špatném technickém stavu a bez jasné budoucnosti. Dnes se areál postupně proměňuje. Nejde přitom jen o rekonstrukci, ale především o hledání nového smyslu, který místu vrací život.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Co zůstalo po ShowParku v Holešovicích? Praha řeší budoucnost haly bez oken

Hala 18 v Holešovické tržnici, kterou Praha po letech sporů převzala od provozovatele ShowParku, zůstala prázdná. Uvnitř se skrývá 55 místností bez oken i prostor, který bude vyžadovat investice v řádu stovek milionů korun. Město nyní řeší jeho další využití.

Petra Nehasilová

Přečíst článek

Související

Loft na Hřebenkách od studia Formafatal

FOTOGALERIE: Bazén na střeše i koupelna se skleněnou zdí. Bydlení v loftech se v Česku rozmohlo

Reality

Petra Nehasilová

Přečíst článek
SO-HO Holešovice

Jak využít 42 metrů čtverečních? V Holešovicích vznikl loft nominovaný na Interiér roku

Reality

nst

Přečíst článek
