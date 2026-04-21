Rekordní útrata nejbohatšího Ukrajince. Za apartmán v Monaku dal půl miliardy eur
Ukrajinský miliardář Rinat Achmetov, nejbohatší muž země, koupil luxusní apartmán v Monaku za 471 milionů eur (zhruba 554 milionů dolarů). Podle informací agentury Bloomberg jde o jednu z největších jednotlivých transakcí s rezidenční nemovitostí v historii.
Rozsáhlý byt o 21 místnostech se nachází v prestižní čtvrti Mareterra, která vznikla na uměle vytvořeném území a byla otevřena v roce 2024. Nemovitost leží v budově „Le Renzo“ a zabírá přibližně 2 500 metrů čtverečních, bez započítání balkonů a teras s výhledem na Středozemní moře. Součástí je i soukromý bazén, jacuzzi a nejméně osm parkovacích míst.
Transakci realizovala Achmetovova holdingová společnost System Capital Management (SCM), která potvrdila investici v projektu, detaily o ceně či konkrétní nemovitosti však neuvedla. Informace o prodeji vycházejí z monackých katastrálních záznamů a uniklých dokumentů analyzovaných magazínem Bloomberg Businessweek.
Nejdražší prodej rezidenční nemovitosti v historii
Uváděná cena by z obchodu mohla učinit vůbec nejdražší prodej rezidenční nemovitosti v historii. Překonala by tak například prodej londýnského sídla developera Nicka Candyho za více než 350 milionů dolarů nebo newyorského penthousu manažerovi hedgeového fondu Kenu Griffinovi za zhruba 240 milionů dolarů.
Monako je dlouhodobě považováno za nejdražší realitní trh na světě, mimo jiné kvůli své malé rozloze a statusu daňového ráje. Projekt Mareterra vznikal více než deset let na území získaném z moře a zahrnuje luxusní vily, řadové domy i apartmány obklopené zahradami, přístavem a promenádou.
Kupní smlouva byla uzavřena krátce před ruskou invazí na Ukrajinu v roce 2022, která následně zasáhla Achmetovovo podnikání, včetně jeho energetických aktiv.
Podle žebříčku Bloomberg Billionaires Index přesahuje Achmetovovo jmění sedm miliard dolarů. Jeho skupina SCM patří mezi největší průmyslové konglomeráty na Ukrajině a investuje mimo jiné do metalurgie, těžby, energetiky i nemovitostí.
Achmetov už v minulosti realizoval několik výrazných realitních nákupů. V roce 2019 koupil historickou vilu Les Cèdres na Francouzské riviéře za 200 milionů eur a dříve také penthouse v londýnském komplexu One Hyde Park.
O téměř 61 tisíc metrů čtverečních, což je zhruba plocha deseti fotbalových hřišť, se zvětšil městský stát Monako. A stojí za tím developeři. Po vzoru umělých ostrovů z Dubaje vybudovali ve městě milionářů novou eko-čtvrť nazvanou Mareterra. Luxusní projekt za 2 miliardy eur (asi 50 miliard korun), který slavnostně otevřel monacký kníže Albert II., zahrnuje přístav, přímořskou promenádu a řadu nových luxusních bytů a vil.
Nemovitosti v projektu Mareterra se podle místních makléřů prodávají za ceny přesahující 100 tisíc eur za metr čtvereční. Jednotlivé byty se pohybují v desítkách milionů eur, zatímco nájem luxusních apartmánů může dosahovat až 150 tisíc eur měsíčně.
Podle realitní společnosti Savills zůstává Monako jedním z nejexkluzivnějších a nejodolnějších rezidenčních trhů na světě, a to díky omezené nabídce a trvale silné mezinárodní poptávce.
