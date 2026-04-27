Studená sprcha pro Babiše. Pavel zpochybnil českou obranyschopnost
Česko neplní obranné závazky vůči NATO ani vojenské kapacity, které alianci slíbilo zajistit. Pokud by se stejně chovaly všechny členské státy, kolektivní obrana NATO by byla nefunkční, prohlásil na konferenci CNN Prima News Money Money Money prezident Petr Pavel. Dostatečná obranná síla je podle něj přitom nejlepším způsobem, jak odradit případnou agresi.
Česko podle nedělního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) letos nesplní závazek vydávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu. Pavel zároveň upozornil, že slíbené obranné kapacity pro NATO země plní jen zhruba z 50 procent.
Prezident varoval, že svět je dnes nejblíž otevřenému vojenskému konfliktu od konce druhé světové války. Právě dostatečná odstrašující síla je podle něj nejlepší prevencí. „Chceme dát najevo, že jakákoli agrese vůči nám se nevyplatí,“ uvedl. To podle něj vyžaduje nejen připravenou armádu, ale i silný stát, dostatek financí a společnost ochotnou se bránit.
Pavel zároveň podotkl, že by si Česko mělo s NATO vyjasnit, jaké výdaje může aliance uznat jako obranné. Za relevantní považuje například investice do páteřních dopravních tahů využitelných pro přesuny vojenských jednotek. Pochybuje ale, že by NATO uznalo za obranný výdaj stavbu nové vojenské nemocnice v Praze, jak naznačil Babiš.
„V České republice máme tři vojenské nemocnice, které plně pokryjí potřebu naší armády i podpory hostitelského státu, pokud bychom poskytovali logistickou podporu přesouvajícím se silám,“ řekl prezident. Debata by se podle něj měla vést o skutečných obranných schopnostech státu. „Protivníka neodradí nemocnice, která bude stát za deset let, ale dobře vycvičené jednotky, které budou k použití na písknutí,“ dodal.
Prezident upozornil na to, že přinejmenším v posledním desetiletí byly výdaje na obranu u většiny evropských členů NATO nedostatečné. Aliance se dohodla na plánovaném zvýšení výdajů na pět procent HDP, z toho 3,5 procenta by mělo jít na přímé vojenské schopnosti a 1,5 procenta na infrastrukturu využitelnou i pro obranné účely. „Ale tím se snažíme dostat na úroveň, na které už jsme měli být,“ zdůraznil Pavel.
Podle něj bude potřeba vydávat na obranu víc nejméně deset let, aby se napravily nedostatky z minulosti. „Musíme se dostat na úroveň, kdy budeme moct říci, že jsme schopni efektivně bránit náš kontinent,“ řekl prezident. Podle něj musí být evropské země v NATO rovnocenným partnerem Spojených států, co se vojenských schopností týče.
Summit NATO se blíží
O výdajích na obranu i plnění vojenských závazků se bude jednat i na letním summitu NATO v Ankaře. Pavel očekává, že pro Česko nemusí být jednání příjemné. Přesto zopakoval, že chce zemi na summitu zastupovat. Zdůraznil, že mandát určuje vláda a že v tomto směru není s kabinetem v rozporu. Členové vlády přitom uváděli, že do Ankary pojede Babiš s dalšími ministry.
Prezident také zdůraznil význam neformální části summitu. Právě tam se podle něj povede klíčová debata o evropské i globální bezpečnosti. „Tam bude důležité být, protože se bude řešit, jakým směrem se bude bezpečnost ubírat a jak budeme reagovat,“ uvedl.