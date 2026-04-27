newstream.cz Politika Studená sprcha pro Babiše. Pavel zpochybnil českou obranyschopnost

Studená sprcha pro Babiše. Pavel zpochybnil českou obranyschopnost

Petr Pavel
ČTK

Česko neplní obranné závazky vůči NATO ani vojenské kapacity, které alianci slíbilo zajistit. Pokud by se stejně chovaly všechny členské státy, kolektivní obrana NATO by byla nefunkční, prohlásil na konferenci CNN Prima News Money Money Money prezident Petr Pavel. Dostatečná obranná síla je podle něj přitom nejlepším způsobem, jak odradit případnou agresi.

Česko podle nedělního vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO) letos nesplní závazek vydávat na obranu dvě procenta hrubého domácího produktu. Pavel zároveň upozornil, že slíbené obranné kapacity pro NATO země plní jen zhruba z 50 procent.

Prezident varoval, že svět je dnes nejblíž otevřenému vojenskému konfliktu od konce druhé světové války. Právě dostatečná odstrašující síla je podle něj nejlepší prevencí. „Chceme dát najevo, že jakákoli agrese vůči nám se nevyplatí,“ uvedl. To podle něj vyžaduje nejen připravenou armádu, ale i silný stát, dostatek financí a společnost ochotnou se bránit.

Pavel zároveň podotkl, že by si Česko mělo s NATO vyjasnit, jaké výdaje může aliance uznat jako obranné. Za relevantní považuje například investice do páteřních dopravních tahů využitelných pro přesuny vojenských jednotek. Pochybuje ale, že by NATO uznalo za obranný výdaj stavbu nové vojenské nemocnice v Praze, jak naznačil Babiš.

„V České republice máme tři vojenské nemocnice, které plně pokryjí potřebu naší armády i podpory hostitelského státu, pokud bychom poskytovali logistickou podporu přesouvajícím se silám,“ řekl prezident. Debata by se podle něj měla vést o skutečných obranných schopnostech státu. „Protivníka neodradí nemocnice, která bude stát za deset let, ale dobře vycvičené jednotky, které budou k použití na písknutí,“ dodal.

Prezident upozornil na to, že přinejmenším v posledním desetiletí byly výdaje na obranu u většiny evropských členů NATO nedostatečné. Aliance se dohodla na plánovaném zvýšení výdajů na pět procent HDP, z toho 3,5 procenta by mělo jít na přímé vojenské schopnosti a 1,5 procenta na infrastrukturu využitelnou i pro obranné účely. „Ale tím se snažíme dostat na úroveň, na které už jsme měli být,“ zdůraznil Pavel.

Podle něj bude potřeba vydávat na obranu víc nejméně deset let, aby se napravily nedostatky z minulosti. „Musíme se dostat na úroveň, kdy budeme moct říci, že jsme schopni efektivně bránit náš kontinent,“ řekl prezident. Podle něj musí být evropské země v NATO rovnocenným partnerem Spojených států, co se vojenských schopností týče.

Summit NATO se blíží

O výdajích na obranu i plnění vojenských závazků se bude jednat i na letním summitu NATO v Ankaře. Pavel očekává, že pro Česko nemusí být jednání příjemné. Přesto zopakoval, že chce zemi na summitu zastupovat. Zdůraznil, že mandát určuje vláda a že v tomto směru není s kabinetem v rozporu. Členové vlády přitom uváděli, že do Ankary pojede Babiš s dalšími ministry.

Prezident také zdůraznil význam neformální části summitu. Právě tam se podle něj povede klíčová debata o evropské i globální bezpečnosti. „Tam bude důležité být, protože se bude řešit, jakým směrem se bude bezpečnost ubírat a jak budeme reagovat,“ uvedl.

Česko-slovenská nominantka uspěla v globálním kole WCWA

WCWA Ceny Globální vítězky
WCWA ČR/užito se svolením
nst
nst

Slovenská diplomatka Alexandra Janečková ovládla svět: mezi globálními vítězkami Women Changing the World Awards. Uspěla mezi ženami z 97 zemí, získala třetí místo.

Alexandra Janečková, diplomatka ze Slovenska a vítězka československé edice ocenění Women Changing the World Awards, patří mezi globální vítězky tohoto prestižního mezinárodního ocenění. V Paříži uspěla v konkurenci žen z 97 zemí světa a získala 3. místo v nejvyšším titulu večera – Žena roku (Woman of the Year). Janečková dlouhodobě vede krizové a humanitární operace a podílí se na záchraně lidských životů v mezinárodních konfliktních oblastech. 

„Toto ocenění nevnímám jako osobní vítězství, ale jako symbol toho, že hlas a práce žen z našeho regionu má ve světě své pevné místo. Je to povzbuzení pro všechny, které cítí, že mohou přinášet změnu – i když začínají v malém,“ uvedla Alexandra Janečková po převzetí ceny. 

Regionální edice Women Changing the World Awards pro Česko a Slovensko se konalo poprvé – a již jeho první vítězka dosáhla na nejvyšší globální ocenění ve své kategorii. Tento výsledek potvrzuje význam lokální platformy jako silného mostu mezi regionálními příběhy a mezinárodním uznáním. 

„Od začátku jsme věděly, že naším cílem není jen ocenění samotné, ale vytvoření prostoru, který ženám otevře dveře do světa. Vítězství Alexandry Janečkové je důkazem, že i z našeho regionu mohou vzejít osobnosti, které obstojí v globální konkurenci – a uspějí na té nejvyšší úrovni,“ říká zakladatelka české a slovenské edice Kamila Paličková (na snímku s Alexandrou Janečkovou).

Dodala, že fakt, že Janečková vzešla z historicky prvního ročníku české a slovenské edice, dává vítězství ještě větší rozměr. Potvrzuje se tím nejen kvalita žen z našeho prostředí, ale také schopnost lokální platformy identifikovat osobnosti s globálním dopadem. 

Soutěž Women Changing the World Awards propojuje ženy z celého světa, oceňují jejich přínos pro společnost a zároveň aktivně podporují jejich další růst, spolupráci a mezinárodní viditelnost. Ocenění dlouhodobě spolupracuje s iniciativami zaměřenými na vzdělávání dívek a žen v rozvojových zemích a podporu jejich ekonomické nezávislosti. 

Česká a slovenská edice si během svého prvního ročníku získala mimořádnou pozornost – do soutěže se zapojily stovky žen napříč obory, od podnikání přes vzdělávání až po sociální inovace. Porota ocenila 196 žen ve 29 kategoriích, udělila zvláštní ceny za Celoživotní přínos a Muž, který mění svět. Na místě předávání sledovalo 596 hostů a více než 1300 sledovalo online přenos. Newstream byl mediálním partnerem akce, jejíž druhý ročník startuje 1. 9. 2026.

Magyar chystá úder na Orbánovy oligarchy. První pod tlakem je Mészáros

nst

Maďarský miliardář Lőrinc Mészáros, dlouholetý obchodní spojenec dosluhujícího premiéra Viktora Orbána, se podle agentury Bloomberg obrací na nastupujícího premiéra Pétera Magyara ve snaze omezit škody na svém podnikatelském impériu. Děje se tak ve chvíli, kdy akcie jeho konglomerátu Opus Nyrt. prudce padají a nervozita kolem budoucnosti firem napojených na dosavadní mocenské struktury roste.

Podle Magyara se Mészáros po drtivé porážce Orbána v nedávných volbách pokouší chránit svůj majetek. Nově zvolený premiér v sobotu tvrdil, že miliardář odjel do Dubaje a spolu s dalšími lidmi blízkými odcházejícímu premiérovi přesouvá aktiva mimo Maďarsko.

Mészárosova skupina to přímo nepotvrdila, uvedla ale, že miliardář zaslal Magyarovi dopis s cílem „poskytnout přesné informace a uklidnit napjatou situaci“. Prioritou má být podle skupiny ochrana 60 tisíc pracovních míst napříč firmami impéria.

Trhy znervózněly

Trhy reagovaly nervózně. Akcie Opus Nyrt., která působí od bankovnictví přes stavebnictví po turistiku, v pondělí v Budapešti propadly o deset procent. Od začátku roku tak titul ztratil už 45 procent.

Napětí zvyšují i Magyarovy sliby tvrdého postupu proti korupci. Budoucí premiér avizoval zásah proti klientelistickým vazbám z éry Viktora Orbána a také snahu získat zpět státní majetek, který podle něj skončil v rukou premiérových spojenců.

Symbol Orbánovy éry

Právě Mészáros je symbolem této éry. Bývalý plynař a někdejší starosta Orbánova rodného města se během několika let stal nejbohatším Maďarem, mimo jiné díky rozsáhlým státním zakázkám. Svůj majetek dříve s nadsázkou přičítal „Bohu, štěstí a Viktoru Orbánovi“. Orbán obchodní vazby na něj opakovaně odmítal.

Případ tak může být prvním testem, jak daleko půjde nová vláda v rozplétání vazeb mezi politikou a byznysem, které formovaly Maďarsko posledních šestnáct let.

